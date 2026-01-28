Tormenta severa

Isla Sur, Nueva Zelanda.- Hace ya un tiempo nos hemos familiarizado con las habituales alertas de tormentas, algunas de las cuales llevan el calificativo de “severas”, uso rechazado por la Real Academia pero que se ha impuesto en estos contextos. Comentarios lingüísticos aparte, a la habitual emisión de alertas meteorológicas ha venido a sumarse ahora un nuevo tipo, también calificado como “severo”, pero de origen diverso: se trata de una alerta de tormenta solar severa, la cual tuvo lugar hace unos días y habría sido la más intensa de los últimos 20 años. Estos intensos vientos solares pueden interrumpir o dificultar la conexión de satélites y algunas comunicaciones, pero su aporte más evidente es el fenómeno visible conocido como auroras boreales y australes, según el hemisferio en el que se registren, como el que podemos apreciar en este púrpura profundo de una aurora austral en Nueva Zelanda.