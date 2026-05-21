7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 21 al 27 de mayo en Buenos Aires
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LA NACION
- Triple inauguración en Recoleta. Hoy a las 18 se inaugurarán tres exposiciones en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930): Borges: ecos de un nombre; Hijos de la Luna, de Eduardo Molinari, y Entusiasmo público, de Liv Schulman. Martes a viernes de 12 a 21; sábados, domingos y feriados de 11 a 21, con entrada gratis para residentes.
- Doble apertura en Palacio Libertad. Hoy a las 18 se inauguran en el Palacio Libertad (Sarmiento 151) dos exhibiciones de arte contemporáneo que proponen recorridos sensibles y conceptuales sobre la fragilidad, el deseo y las formas contemporáneas de habitar el mundo: Yo, frágil y Derivas del deseo. De miércoles a domingos de 14 a 20, con entrada gratis.
- Musical Histórico. Patriotas, historia secreta de una revolución se titula el espectáculo gratuito que abordará los acontecimientos ocurridos en Buenos Aires entre 1801 y 1810 desde las mesas del legendario Café de Marco. Allí, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Cornelio Saavedra y el joven Vicente López y Planes encarnaron las vivencias creadoras de un país naciente. El sábado a las 15 en el Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902) y el lunes a las 16 en el Museo Histórico Nacional del Cabildo (Bolívar 65).
- Celebración en el Cabildo. Para celebrar el aniversario de la Revolución de Mayo, el Museo Histórico Nacional del Cabildo (Bolívar 65) dedicará este sábado a las 16 su “Rueda de Lectura” a las memorias que dejaron los protagonistas del 25 de mayo de 1810. El domingo, entre las 10.30 y las 18, cada dos horas, el Regimiento N°1 de Patricios realizará su tradicional cambio de guardia de honor. Y el lunes abrirá de forma excepcional, de 10.30 a 19. Además del musical histórico Patriotas, historia secreta de una revolución [ver aparte], allí se podrá ver Celeste Bandera, exposición de piezas con alegorías patrias realizadas por Nora Iniesta. Entrada gratis.
- La Noche de las Ideas celebra diez ediciones. Con el lema Abrir caminos, el encuentro reunirá a 35 referentes argentinos y franceses en 14 actividades entre charlas, talleres, exposiciones y performances sobre ciencias, artes, ambiente, tecnopolítica y derechos humanos. Viernes y sábado, en el Centro de Experimentación y en el Salón Dorado del Teatro Colón. Para más información sobre la programación, ver acá.
- La Casa Nacional del Bicentenario inaugura dos propuestas. Hoy a las 18.30 abren ROMA VAQUERO DIAZ. Traducciones sobre un cuerpo, exposición curada por Lucía Seijo que reúne 51 obras entre fotografía, video, textiles y performance, y Lo informe, ciclo de activaciones performáticas con jóvenes artistas contemporáneos. Ambas iniciativas integran el programa Modos de aparición, dedicado a explorar los cruces entre cuerpo, memoria, acción y archivo. En Riobamba 985.
- Poesía reunida. El sábado a las 17.30 en la Biblioteca Ricardo Güiraldes (Talcahuano 1261) Fernando Noy presenta Poesía reunida, 1985-2025 junto a Rafael Cippolini y Julián López. Leen Katja Alemann y Karina K.
LA NACION
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