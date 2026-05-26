En la previa también se lee: libros de fútbol para entrar en clima mundialista

A dos semanas del inicio del Mundial, las librerías vuelven a llenarse de historias de fútbol. Crónicas, ensayos, poesía, libros ilustrados y relatos pensados para chicos conviven en un género que desde hace años dejó de ser exclusivo de fanáticos deportivos para convertirse también en una forma de narrar la identidad y las emociones colectivas del país. Entre reediciones de clásicos, investigaciones periodísticas y novedades recientes, algunos títulos, para adultos y niños, que permiten entrar al clima mundialista desde distintos ángulos.

Entre las novedades aparece Los héroes numerados (Seix Barral) de Juan Villoro, un volumen de crónicas y ensayos que recorre figuras míticas del deporte, hazañas mundialistas, negocios, violencia y transformaciones contemporáneas del juego, incluido el crecimiento del fútbol femenino. El libro dialoga con otros títulos ya clásicos del autor, como Balón dividido y Dios es redondo, donde el escritor mexicano convirtió al fútbol en material literario.

"Los héroes numerados", novedad de Juan Villoro (Seix Barral, $34.900) junto a sus clásicos "Balón dividido" (Seix Barral, $38.900) y "Dios es redondo" (Seix Barral, $38.900)

En Puro fútbol (Siglo XXI), Eduardo Galeano recupera algunas de las historias, personajes y partidos más emblemáticos del deporte. Con ilustraciones y un tono accesible, el libro recorre la pasión futbolera desde sus orígenes hasta las grandes figuras y momentos que marcaron la historia del juego, con una mirada atravesada por la sensibilidad literaria que caracterizó toda la obra del escritor uruguayo.

La relación entre fútbol, historia y política aparece también en el ya clásico libro El partido (Booket), de Andrés Burgo, reeditado recientemente ($19.900). El libro reconstruye el partido del Mundial de 1986 entre Argentina e Inglaterra y recuerda uno de los encuentros más cargados de simbolismo político y emocional en la historia argentina, apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas.

"La gran historia de los mundiales", de Pablo Lisotto (Sudamericana, $27.999) Fabian Marelli

Otra reedición, La tercera (Booket, $19.900), reconstruye el recorrido de la Selección argentina hacia el título en Qatar 2022. Allí, Alejandro Wall y Gastón Edul combinan crónica periodística, escenas de intimidad del plantel y el fenómeno emocional que despertó el equipo liderado por Lionel Messi, en un campeonato que volvió a convertir al fútbol en una experiencia colectiva.

También entre las novedades aparece Todo por la patria, el inicio de una saga policial de Martín Caparrós, reeditada por Galaxia Gutenberg. Ambientada en el Buenos Aires de 1933, la novela comienza con la desaparición de Bernabé Ferreyra, entonces estrella de River Plate, mientras un crimen sacude a la alta sociedad porteña. Entre cafés, redacciones periodísticas, conventillos y personajes como un joven Jorge Luis Borges, el fútbol aparece como punto de partida de una trama policial, con escenas de la vida cultural argentina.

Fútbolsonetos

El universo editorial futbolero también incluye propuestas menos tradicionales. En Fútbolsonetos (Halley), Andrea Kobilsky cruza poesía y fútbol a través de sonetos dedicados a jugadores y momentos icónicos de los Mundiales de 1986 y 2022. El proyecto nació durante Qatar 2022, cuando la autora comenzó escribiendo una serie de haikus sobre el campeonato. “Si estuviera 30 segundos a solas con alguno de mis ídolos en un ascensor, ¿qué le diría?”, recuerda sobre la pregunta que dio origen al libro. A partir de esa idea empezó a escribir poemas sobre jugadores como Ángel Di María, Messi y Diego Maradona, buscando no solo hablar de fútbol sino también de detalles personales, gestos y pequeñas historias alrededor de cada figura.

"Puro fútbol" de Eduardo Galeano (Siglo XXI, $22.900) y "Nuestro fútbol" de Alejandro Wall y Xoana Herrera (Iamiqué, $24.000)

Kobilsky, que recuerda el Mundial de México ’86 como “una de las cosas más lindas” de su infancia, terminó convirtiendo el proyecto en un homenaje tanto a los campeones de Qatar como a los del equipo de Carlos Bilardo. “Siempre dije que me encantaría que mis hijos pudieran vivir la experiencia de ganar un Mundial, los festejos, la alegría”, cuenta la autora sobre el impulso emocional detrás del libro. El resultado mezcla humor, nostalgia y memoria futbolera en un formato poco habitual dentro de la literatura deportiva.

Para quienes buscan una mirada retrospectiva, La gran historia de los mundiales (Sudamericana), de Pablo Lisotto, recorre desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022, con datos, estadísticas, curiosidades y relatos sobre algunos de los momentos más emblemáticos del torneo. El libro también pone el foco en grandes figuras, partidos históricos y episodios que marcaron distintas épocas del fútbol mundial.

Libros infantiles sobre fútbol para la previa del Mundial Fabian Marelli

En tanto, El idioma del fútbol, de Luciano Wernicke, propone un recorrido por las palabras y expresiones que nacieron alrededor de la cancha y terminaron incorporándose al lenguaje cotidiano. Desde términos técnicos y frases históricas hasta modismos populares, el libro explora cómo el fútbol también construyó una manera particular de hablar.

Nuestro fútbol (Iamiqué), de Alejandro Wall y Xoana Herrera, propone un recorrido por la historia, la ciencia y la mística alrededor del fútbol argentino. A través de datos, relatos y análisis, el libro aborda desde cuestiones tácticas y físicas hasta rituales, supersticiones y fenómenos culturales vinculados con la pasión futbolera.

"Fútbolsonetos" de Andrea Kobilsky (Halley, $25.000(, "¿Dónde está Messi?" de Guillermo Tangelson (Fútbol Contado, $17.000) y "El idioma del fútbol" de Luciano Wernicke (Fútbol Contado, $24.000)

Pensado para lectores más chicos, ¿Dónde está Messi?, de Guillermo Tangelson, convierte al capitán argentino en protagonista de un juego visual de observación y búsqueda. Con ilustraciones repletas de referencias futboleras, el libro invita a recorrer distintas escenas intentando encontrar a Lionel Messi entre multitudes, festejos y partidos.

Por último, entre las novedades que llegarán a las librerías en junio se suma Scalopedia, de Javier Acuña, Matías Bauso y Esteban Serrano. El libro reconstruye el ciclo de la Selección argentina bajo la conducción de Lionel Scaloni, desde los logros deportivos y los análisis tácticos hasta el fenómeno social que acompañó al equipo campeón del mundo. Además de Qatar 2022, el volumen pone el foco en el vínculo entre la Selección y millones de hinchas que transformaron cada victoria en una celebración colectiva.