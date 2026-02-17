Jaime Bayly sobre el destituido presidente del Perú y sus (malas) experiencias como viajero, ahora en Madrid

Desde un “hotel señorial” en Madrid y algo exhausto, el escritor peruano Jaime Bayly elogió este domingo en su canal de YouTube a las “educadas azafatas de Iberia” aunque condenó el aeropuerto de Barajas. “Qué atentas son, qué educadas las señoras azafatas de Iberia –expresó–. Nos atendieron muy generosamente. Las chicas, Silvia y Zoe [su esposa y su hija menor], durmieron casi todo el vuelo. Yo no intenté dormir. Trabajé. Pero en realidad escribir, corregir, leer, no es trabajar, ¿no?”. Esta semana, el autor presentará en la capital española su nueva novela, Los golpistas (Galaxia Gutenberg, $ 35.000), que ya se encuentra en librerías argentinas. El jueves festejará su cumpleaños y al día siguiente, ya con 61 años, regresará a Miami.

En el mismo video, al referirse a una entrevista con el diario peruano La República, volvió a definir al ahora expresidente interino del Perú, José Jerí, como un “ratón” y da a entender que es un tonto. “Creo que [el titular de la entrevista del diario] dice, cito de memoria, Jaime Bayly sobre el presidente Jeri: ‘No le puedes pedir a un ratón que sea un gato’. En efecto [...] No tiene la astucia, el sigilo, la sagacidad ni la encomiable pereza de un gato. No, es solo un ratón. En esto los años educan en ser comprensivo, diría más compasivo, ¿no? Quiero decir, hay gente que es tonta porque nació tonta, porque es genéticamente tonta. No conviene ensañarse con la gente tonta. Está condenada a ese destino aciago, chato, menor, minúsculo, ¿verdad?”.

Vaticinó: “¿Qué pasará en el Perú? Da la impresión de que en los próximos días van a destituir, el Congreso va a destituir, al señor Jerí. Terrible, un esperpento. Da la impresión de que cualquiera puede ganar todavía las elecciones, ¿no? La primera vuelta es el 12 de abril. Todavía en la foto los dos primeros son López Aliada y Keiko Fujimori. Pero sorprendería que ambos pasaran a la segunda vuelta. Porque en el Perú, en las últimas dos o tres semanas, siempre hay alguien que atropella, ¿no? Que viene de atrás y que empieza a superar a quienes estaban adelante. Vamos a ver”.

Contó además que en el vuelo había disfrutado de la nueva película de Alejandro Amenábar, El cautivo, sobre los días en prisión de Miguel de Cervantes en Lepanto, “una obra maestra”, y que no se había podido enganchar con la película de Oliver Laxe nominada al Oscar a mejor película extranjera, Sirat. “No le encontré la gracia”, comentó.

En su canal de YouTube, Bayly se despacha contra el aeropuerto madrileño Captura YouTube

Bayly sigue acumulando malas experiencias como viajero, ahora, en Madrid. “Llegamos a eso de las dos, tres de la tarde a Barajas, y estar en ese aeropuerto me confirmó que es un auténtico infierno –contó a su audiencia–. Había muchedumbres, multitudes, enjambres humanos en todas partes de Barajas. Todas las filas y las colas, los controles y las revisiones, las escaleras y los ascensores, joder. [...] Siempre que paso por ahí lo confirmo, pero es inevitable pasar por ahí, ¿verdad? Porque uno pasa una cola y luego una fila, y luego toma un ascensor, sube o baja, y luego hay que auparse al tren. Uno dice ¿estoy en Madrid o en el subway de Nueva York? Es tremendo, es tremendo”. A finales de diciembre de 2025, en su paso por la ciudad de Buenos Aires, el escritor había criticado el olor nauseabundo en las calles de Recoleta.

Al mencionar las dos entrevistas que salieron publicadas el domingo en diarios de América Latina -en La República del Perú y en LA NACION-, reveló que ni Planeta ni Alfaguara ni Anagrama habían querido publicar su exitosa novela Los genios, protagonizada por los Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Bayly llegó a Galaxia Gutenberg por recomendación de su amigo y colega, el escritor y periodista Gabriel Ruiz Ortega (que lo entrevistó para La República). Protagonizan su nueva novela, Los golpistas, Fidel Castro y Hugo Chávez.

La nueva novela de Jaime Bayly está protagonizada por Hugo Chávez y Fidel Castro Archivo

Luego se refiere a la “entrevista genial” en LA NACION, donde publica sus columnas. “Mi amiga Astrid Pikielny, que ya me había entrevistado antes por Los genios hace tres años, me entrevistó por Los golpistas, que ya está a la venta en la Argentina. [...] Y el titular de la entrevista es ‘Trump es un desastre, un matón, un mitómano, un racista, un impresentable’. Todo entre comillas. Y luego, ‘pero la captura de Maduro era necesaria’. Así que le digo cuatro cosas a Trump”.

En la misma nota, Bayly habló del presidente Javier Milei, al que había entrevistado cuando aún era candidato presidencial, en noviembre de 2023. “Quizá Milei ve a Trump como un padre rico y poderoso que le dice cosas bonitas –conjetura–. Milei tuvo una relación conflictiva con su padre. Yo también. Digo, quizá Milei admira a Trump porque es billonario, tiene una mujer que parece una modelo, tiene un avión o varios, tiene un helicóptero o varios, campos de golf, una torre en la Quinta Avenida, un castillo en Palm Beach, pero quizá Trump también envidia a Milei. ¿Por qué? Porque Milei es joven. Trump va a cumplir 80 años en junio. Y Milei canta y baila bien. Parece una estrella de rock. Y no está atado a ninguna mujer, con lo cual puede ir de picaflor. Pero sobre todo Milei sí puede ir a la reelección, y Trump ya no. Así que quizá Milei quisiera ser un poquito más como Trump, y Trump daría un billón de dólares por ser tan joven como Milei y poder postularse en la reelección”.