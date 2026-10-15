Tres escritores argentinos, entre los ganadores del concurso iberoamericano de la Fundación Elena Poniatowska

En Ciudad de México, el martes pasado, autoridades de la Fundación Elena Poniatowska Amor -que difunde la obra de la escritora y cronista mexicana y el legado de su pareja, el astrónomo mexicano Guillermo Haro- y de Planeta México dieron a conocer los nombres de los ganadores del Concurso Iberoamericano de Cuento y Novela. Tres de los diez ganadores del certamen de cuento son argentinos: Moira Irigoyen, Anahí Flores y José Ignacio Scaserra.

Poniatowska integró el jurado, que presidió Javier Aranda Luna, junto con la escritora Elvia Ardalani, Laura García y Giselle Escalante.

Irigoyen es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se desempeña como editora. En breve publicará La Visión Barrett (sobre el escritor Rafael Barrett); publicó la novela Ese verano, los libros de cuentos Combustible y Parto. Un tríptico. Participó en Una terraza propia. Nuevas narradoras argentinas, a cargo de Florencia Abbate, y en la Antología del Concurso Nacional Haroldo Conti de 1997. Es autora del libro para chicos Amigos, con ilustraciones de Júlia Barata. Ganó con el cuento “Cómo se depositan los ácaros en las cosas que se mueven”.

Flores, que ganó con el cuento “Tocar a Marta”, publicó libros de poemas y cuentos, entre ellos Ciertas horas de la primavera, Lo más natural del mundo, Se durmió y otros poemas y Criaturas; compiló el volumen de relatos sobre danza Bailarinas. Se dedica a dar talleres literarios a distancia.

Scaserra es doctor de Filosofía. Su novela San José dormido ganó el primer premio del concurso Futuröck en 2024. Desarrolló su carrera académica en la UBA con una beca del Conicet y trabajó en docencia secundaria y en programas educativos. Fue docente de la UBA y la Universidad de Brasilia. Publicó textos en Revista Anfibia, Revista Orsai, Tierra Roja y Agenda Feminista. Resultó premiado su cuento “Galileo”.

También fueron premiados los mexicanos Edgar Leonel Chávez González, Óscar Bonilla Armijo, Humberto Vázquez Galindo y Mauricio Vargas Sánchez, el ecuatoriano César Cristóbal Aguirre-Quinde, el colombiano Miguel Aguirre Bernal y el costarricense Carlos Cortés Cruz.

“Cada uno propone una aproximación particular al lenguaje y a la narración, confirmando que la literatura sigue siendo un territorio abierto a la experimentación”, indica el fallo del jurado; los relatos “muestran una urgencia por hablar del presente”, se destaca. Los textos fueron revisados y anotados por la propia Poniatowska, de 94 años. La presentación de los ganadores del certamen se puede ver en el canal de YouTube de la Fundación que preside Felipe Haro.

Felipe Haro, hijo de Elena Poniatowska, preside la Fundación Poniatowska Amor Captura de video

Cada uno de los cuentistas recibirá 20.000 pesos mexicanos (unos mil dólares) y la editorial Planeta presentará la antología en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El guatemalteco Mario Haroldo Cordero Ávila, con Fiebre de frontera, ganó el concurso de novela. Recibirá 300.000 pesos mexicanos y su obra será publicada por Planeta México. Tanto la novela como la antología de cuentos tendrán una tirada de mil ejemplares cada una; los libros estarán disponibles a partir del 26 de noviembre en México.

En total, se recibieron más de 1900 obras de más de cuarenta países de cuatro continentes, entre otros, Alemania, Bolivia, Brasil, Canadá, China, Cuba, Egipto, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Honduras, Irlanda, Italia, Japón, Marruecos, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Rumania, Rusia, Suecia y Suiza. El país con mayor cantidad de participantes fue México, con el 54,97%, seguido por la Argentina (10,01%) y España (6,58%).