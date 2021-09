Tres veces Selva Almada. “Ganar un premio supone un tiempo de tranquilidad económica”

A un año de su publicación, la novela No es un río, de la escritora entrerriana Selva Almada, compite en tres premios, dos nacionales y uno internacional. Días después de haber quedado entre las diez finalistas del Premio de Novela Sara Gallardo, la historia que concluye la “trilogía masculina” ideada por la autora (junto con El viento que arrasa y Ladrilleros) se halla entre las cinco obras finalistas del IV Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Las demás novelas en carrera son La buena suerte, de la española Rosa Montero; Poeta chileno, del chileno Alejandro Zambra; Volver la vista atrás, del colombiano Juan Gabriel Vásquez, y El libro de Eva, de la mexicana Carmen Boullosa. Su poética novela, además, figura entre las diez semifinalistas de la segunda edición del Premio de Novela Fundación Medifé Filba (las cinco finalistas se anunciarán en octubre).

Portada de "No es un río", novela de Selva Almada Maqueta

El premio impulsado por la Cátedra Vargas Llosa junto a la Fundación Universidad de Guadalajara entrega cien mil dólares al autor o la autora de la obra ganadora, muy lejos de los 500.000 pesos de los premios locales. Hasta ahora, el premio Vargas Llosa no recayó en ninguna obra escrita en la Argentina ni lo obtuvo ninguna escritora.

“Las nominaciones fueron anunciándose paulatinamente, así que cada una fue una sorpresa -dice Almada a LA NACION-. Primero la lista larga del Vargas Llosa, luego la lista larga del Filba Medifé, luego el Sara Gallardo. Es divertido lo de las listas largas, el suspenso que se genera. La semana pasada anunciaron que el libro quedó entre los cinco finalistas del premio Vargas Llosa y el 26 de septiembre en una ceremonia donde estaremos los cinco autores, en Guadalajara, se abrirá el sobre con el nombre del ganador: más suspenso. Por supuesto me alegran las nominaciones, más allá del resultado final y aunque obviamente me gustaría ganar, estas instancias vuelven a poner en circulación el libro, los lectores reparan nuevamente en él, lectores nuevos se acercan a los libros por la curiosidad que generan los concursos”.

Para la escritora argentina, el Vargas Llosa es un premio destacado en el panorama de la literatura hispanoamericana. “Representa visibilidad en otros países de América Latina y en España, y además está dotado de una suma muy importante de dinero: para quienes vivimos de la escritura, que no es vivir de los derechos de autor, sino de actividades relacionadas con los libros, ganar un premio así nos supone un tiempo de tranquilidad económica, quizás más tiempo libre para escribir o para encarar proyectos”.

Actualmente, Almada no trabaja en un libro nuevo. “Escribo una columna en Perfil cada quince días, preparo con unos amigos el proyecto de guion de una serie, y estoy dándole vueltas a un par de ideas de libros de no ficción, pero todo verde aún -admite-. Sigo coordinando talleres y buena parte del día la ocupo en la librería Salvaje Federal que abrimos con dos amigas hace unos meses: ahora lanzamos un club del libro, un podcast y un blog así que muy ocupadas con todo eso que es nuevo para nosotras. También vamos a estar en la Feria de Editores con títulos de editoriales de las provincias que por la pandemia no pueden tener su stand como en otras ediciones de la feria”.

En la primera edición del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, en 2014, el escritor español Juan Bonilla ganó con Prohibido entrar sin pantalones; en 2016, Si te vieras con mis ojos del chileno Carlos Franz, y en 2019 -la primera edición realizada en Guadalajara- The Night, del venezolano Rodrigo Blanco Calderón. El jurado -presidido por Leila Guerriero e integrado por Raquel Chang Rodríguez, Efraín Kristal, Rosa Beltrán, Fernando Rodríguez Lafuente y J.J. Armas Marcelo- anunciará el título de la novela ganadora el próximo domingo 26.