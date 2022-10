“Último minuto”: cómo ver a Alessandro Baricco por $200, un nuevo llamado del Teatro Colón a los jóvenes

El flyer ya circula en redes con la alerta de “Último minuto”: el programa de entradas a precios promocionales que desde agosto lanzó el Teatro Colón para conquistar a un público joven. De manera que hoy, a partir de las 14, entregarán en la boletería de la calle Tucumán, a $200, pases para menores de 35 años que quieran presenciar esta noche, a las 20, Sobre el Tiempo y el Amor (Sul Tempo e sull’ amore) la “clase emocional” de literatura que el escritor italiano Alessandro Baricco dará sobre uno de sus escenarios más admirados. El precio de estos remanentes es inferior al uno por ciento de lo que cuesta un ticket de platea para la única presentación en Buenos Aires del autor de Seda, Novecento, Oceáno mar y Tres veces al amanecer entre otras novelas.

La primera impresión: Baricco recorre el Teatro Colón

Baricco tomará dos hechos inconexos (la fallida fuga de Luis XVI y los días finales de León Tolstoi) para reflexionar en escena sobre el significado del tiempo. Se sabe que García Márquez, Homero y Shakespeare dirán presente en su... ¿espectáculo? “Lo que hago no tiene nombre -comentaba el escritor a LA NACION, que lo visitó en su Scuola Holden de Turín, el fin de semana pasado- y, en este sentido, es muy interesante porque todas las cosas que no tienen nombre son interesantes. Es una clase emocionante. Hay música, hay luces, hay algo de teatral pero no es teatro, al final yo estoy sentando en un escritorio y hablo”. Esta vez, además, lo acompañará una traductora, Veronica Pachetti.

“En todo el mundo, y muy particularmente aquí en la Argentina, todos amamos a Alessandro Baricco”, dice Jorge Telerman, director del Teatro Colón, en un video que muestra la llegada del italiano a una de las salas líricas que más le fascinan. Ayer, recorrió los pasillos y entre butacas, en la platea, declaró: “El Colón es uno de los tres o cuatro teatros más fuertes, más carismáticos del mundo para los que aman la ópera; quizá sea el lugar más emocionante del continente y para nosotros, los europeos, un mito. Es un sueño entrar aquí como artista”.

Baricco sabe perfectamente del favoritismo que el público local tiene por su obra: se lo ha demostrado en cada una de sus visitas, la última en 2017, cuando vino a presentar su última novela, La esposa joven. “Creo que lo mío con la Argentina nace desde el momento que tengo una gran relación con América Latina. Es un continente fuerte, rico, rico de ideas, de intensidad, de vida. Por eso me siento muy bien. Además es un continente que me eligió a mí, es uno de los lugares donde más me aman: en Chile, en la Argentina, en Colombia, en Uruguay, también bastante en Brasil, aunque un poco menos. Pero al final me quieren más en Latinoamérica que en Inglaterra [risas]. Nos amamos. Yo los amo a ellos, ellos me aman a mí. Adoro el sur del mundo, pienso que en el sur del mundo se encuentran los mejores seres humanos”.

Esta no es una ocasión más, sino una muy especial. En el público la expectativa y la curiosidad van de la mano respecto de qué hará finalmente cuando hoy se abra el telón. Pero, además, es el regreso, el primer viaje largo de Baricco luego de que a comienzos de este año contara de propia voz que esperaba un trasplante de médula tras un diagnóstico de leucemia que preocupó a todos. “Estoy bien -confirma el escritor, de 64 años-. Todo salió bien, tuve suerte y en este momento estoy en forma”.

LA NACION