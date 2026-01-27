“Un acto peligroso de distorsión”: el Museo de Auschwitz denuncia la difusión en redes sociales de imágenes falsas creadas con IA

El sábado pasado, el Museo de Auschwitz -que hoy conmemora el 81° aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio de la Alemania nazi, el 27 de enero de 1945, por parte de las tropas soviéticas- denunció en sus cuentas de Facebook y X la difusión en diversas plataformas (en especial, Facebook) de imágenes falsas generadas con herramientas de inteligencia artificial (IA) sobre Auschwitz y otros campos de concentración.

En 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 27 de enero el Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto.

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) January 27, 2026

Desde el Museo y Memorial señalan como “responsables” a las redes sociales de “facilitar y amplificar” esta proliferación de imágenes engañosas que erosiona “la comprensión objetiva de la compleja historia de Auschwitz”.

“Crear imágenes falsas de Auschwitz y otros campos de concentración, generadas por IA, es un acto peligroso de distorsión -señala el comunicado del Museo y Memorial-. Las plataformas sociales, especialmente Facebook, son directamente responsables de facilitar y amplificar su difusión. Esto es importante porque dicho contenido no solo falsifica la historia, sino que también acosa activamente la memoria de las víctimas”. El Museo de Auschwitz tiene casi un millón de seguidores en Facebook y más de 1.400.000 en X.

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) January 24, 2026

“La fotografía siempre ha conllevado un contrato social implícito: cuando observamos una fotografía, confiamos en que un fotógrafo estuvo en un lugar real, en un momento real, y preservó un fragmento de la realidad -se indica-. Esta confianza es fundamental para la documentación histórica. Las fotografías del campo de concentración de Auschwitz no son ilustraciones; son evidencia”.

En cambio, las imágenes generadas por IA rompen ese contrato, alertan las autoridades del Museo de Auschwitz. “No son fotografías, pero se presentan con un lenguaje visual que imita la fotografía documental, explotando deliberadamente la confianza adquirida del espectador en las fuentes fotográficas”.

“Hoy en día, cuando los usuarios buscan ‘Auschwitz’ en Facebook, un número cada vez mayor de resultados consisten en imágenes inventadas, generadas por IA, y publicaciones engañosas, en lugar de documentación histórica auténtica -sostienen-. Al permitir que estas distorsiones salgan a la luz, circulen y ganen visibilidad, Facebook contribuye directamente a la erosión de la comprensión objetiva de la compleja historia de Auschwitz, que intentamos proteger. Por eso creemos que las plataformas deben asumir su responsabilidad moderando activamente dicho contenido y denunciando claramente las imágenes inventadas. La memoria y la verdad histórica merecen una mayor protección”.

Las publicaciones de imágenes engañosas sobre los campos de concentración, además de falsear la realidad, debilitan la fuerza probatoria de las fotografías verdaderas, muchas de ellas tomadas por los propios verdugos nazis.

En el complejo de campos de Auschwitz entre 1940 y 1945, incluido el centro de exterminio de Auschwitz-Birkenau, fueron deportadas más de un millón y medio de personas, entre ellos, judíos, prisioneros de guerra soviéticos, gitanos y polacos no judíos. Más de un millón de personas fueron asesinadas. Según la Enciclopedia del Holocausto, Auschwitz-Birkenau tenía la tasa más alta de muerte, pero también la tasa más alta de supervivencia de los centros de exterminio.