Andrei Molodkin, artista ruso radicado en Francia, presentó la obra de arte titulada Dead Man’s Switch y encendió la alerta: es una suerte de caja fuerte que contiene obras de arte de Picasso, Rembrandt y otros nombres de pintores célebres, que él mismo promete destruir si Julian Assange, el fundador de Wikileaks, muere en la cárcel. ¿Cuáles son esos cuadros? Por ahora eso es un misterio, aunque trascendió que en su conjunto estarían valuadas en 40 millones de dólares.

Reconocido por sus polémicas esculturas a las que ha inyectado sangre y aceite, Molodkin presentó los detalles de su más reciente creación, una caja fuerte dentro de una habitación en un lugar vacío de La Raillère, antiguo balneario en las afueras de Cauterets, en los altos Pirineos franceses, que alberga un tesoro de 16 obras de arte, conectada a un mecanismo que podría destruirlas si no se recibe una garantía diaria de que Assange sigue vivo.

El ruso Andrei Molodkin presentó "Dead Man's Switch", otra polémica obra de arte

“No lo hacemos para destruir esta importante parte de la historia del arte, sino para salvarla, igual que exigimos que se salve a Julian Assange”, declaró Molodkin en una entrevista con el periódico inglés The Art Newspaper.

Dead Man’s Switch es un espacio acorazado de 32 toneladas, especialmente construido para albergar los cuadros de figuras como Picasso y Rembrandt, Jake Chapman y Sarah Lucas, que fueron donadas por coleccionistas y artistas. La particularidad es que está custodiado por un mecanismo que se puede activar a distancia para destruir todo el contenido alojado en su interior.

"Dead Man's Switch", la caja fuerte que -se supone- guarda en su interior obras de arte de Picasso y Rembrandt, valuadas en unos US$40 millones

“Hay dos temporizadores de cuenta regresiva que funcionan las 24 horas. Junto a ellos hay un mecanismo capaz de destruir todo lo que haya dentro de la caja fuerte en caso de que no se cumplan las exigencias de Molodkin y el fundador de WikiLeaks muera en la cárcel”, informó el medio inglés. Estos relojes digitales se activan si no se recibe una confirmación diaria de que Assange sigue vivo, explicó el artista de 57 años: “Si no se recibe ninguna garantía y el contador llega a cero, el mecanismo entra en autodestrucción, convirtiendo el contenido de la caja fuerte en polvo”.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en una de sus salidas de la corte, en 2019

La obra llama la atención a poco de la visita de Assange al Tribunal Superior de Londres la próxima semana, que puede resultar el paso previo a su extradición a Estados Unidos, donde se enfrentaría a varios cargos, entre ellos uno de espionaje, que conlleva una pena máxima total de 175 años.

Los cargos se refieren a la publicación de muchos miles de documentos filtrados sobre las guerras de Irak y Afganistán, así como a una serie de reveladores cables diplomáticos. Assange lleva recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh desde 2019, encarcelado en una celda tras haberse refugiado previamente en la embajada de Ecuador en Londres, donde pasó siete años.

Con información de Télam y The Art Newspaper

LA NACION