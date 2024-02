escuchar

A inicios de mes, en su cuenta de Instagram, la escritora Mariana Enriquez (Buenos Aires, 1973) compartió con sus seguidores una buena nueva. “Es medio raro andar de festejo en la tensión total Argentina pero bueno: sale en marzo. Primeros días. Ojalá les gusten”, escribió sobre su nuevo libro de cuentos, Un lugar soleado para gente sombría (Anagrama). El título retoma una frase del escritor británico William Somerset Maugham, “a sunny place for shady people”, referida a la Riviera francesa donde, antes y después de la muerte de su esposa, residió con su amante, el estadounidense Gerald Haxton. Enriquez había publicado en Página 12 un artículo con ese título, sobre la grabación de un álbum de los Rolling Stones, Exile On Main St.; el escrito se puede leer también en El otro lado: retratos, fetichismos, confesiones, compilación al cuidado de su colega, la escritora Leila Guerriero.

En la misma publicación, Enriquez reveló que la portada del nuevo libro era una imagen de la pintura La cama inglesa, del chileno Guillermo Lorca García-Huidobro (hijo de la escritora Beatriz García-Huidobro). La tirada de la primera edición de Un lugar soleado para gente sombría será de diez mil ejemplares. Con 232 páginas y doce cuentos de horror, costará $ 21.500.

Este viernes nuestra newsletter incluirá en exclusiva uno de los cuentos del nuevo libro de Marina Enríquez: 'Metamorfosis'.



Hoy, la editorial Anagrama anticipó que en el newsletter del próximo viernes (al que hay que suscribirse en este enlace) se podrá leer “Metamorfosis”, uno de los doce cuentos. En el mismo sello, Enriquez publicó una biografía de Silvina Ocampo, La hermana menor; dos libros de cuentos anteriores (Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego) y la aclamada internacionalmente Nuestra parte de noche, ganadora del Premio Herralde de Novela en 2019. También se lanzaron por Anagrama, solamente en España, Bajar es lo peor, primera novela de la escritora; El otro lado y Alguien camina sobre tu tumba, con textos sobre sus paseos por cementerios.

En el Día de los Enamorados, Enriquez compartió un listado de sus películas de amor favoritas, entre las que figuran Velvet Goldmine, Mi mundo privado, Brokeback Mountain, Happy Together, La jaula de las locas, Only Lovers Left Alive, Drácula, El ansia, Mullholand Drive y Sorry Angel. “Tengo más, más tarde”, agregó la autora, fan del actor británico Cillian Murphy.

Debido al furor que provocan los libros de Enriquez, que en 2023 debutó como performer en el teatro y presentó el autobiográfico Porque demasiado no es suficiente. Mi historia de amor con Suede, varias librerías locales están promocionando preventas de Un lugar soleado para gente sombría.