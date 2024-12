“Un encanto magnético”: las librerías se convierten en protagonistas de ficciones y ensayos

Santuarios modernos, escenarios de encuentro y de intercambio de experiencias, espacios de resistencia o “portales” a otros mundos, las librerías se han convertido además en protagonistas de novelas, ensayos y libros testimoniales que se encuentran, como en una puesta en abismo letrada, en las librerías. En la ciudad de Buenos Aires, conocida en el mundo por la belleza de sus librerías, se dedica una noche a recorrerlas y celebrarlas. La nueva edición de la Noche de las Librerías será este sábado desde las 18 hasta la una de la madrugada del domingo, con epicentro en la avenida Corrientes, de Callao a Cerrito y, por primera vez, se extenderá por diversos circuitos en San Telmo, Palermo, Villa Crespo, Colegiales y Villa Ortúzar. Librerías, cafés, museos y espacios culturales serán sedes de charlas, conciertos y actividades para todas las edades. Además de descuentos y promociones bancarias, los lectores podrán asociarse sin costo alguno a la Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges en los puestos que el gobierno porteño instalará en las veredas.

Este mes, se lanzaron dos novelas que transcurren en librerías. Una es Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong (Planeta, $27.900), primera novela de la escritora coreana Hwang Bo-Reum, que cuenta la historia de la joven librera Yeongju que, luego de su divorcio, concreta el sueño de abrir una librería en un barrio de Seúl. Al comienzo, su melancolía tiñe el ambiente, pero luego de una enérgica intervención de su madre, el local comienza a proyectar “un encanto magnético sobre los caminantes”. Mientras Yeongju aprende el oficio de librera, el lugar comienza a ser punto de reunión de distintos personajes e historias y a proyectar la perspectiva vital de su dueña.

La novela también funciona como un “manual de instrucciones” para los aspirantes a libreros. “Antes de abrir la librería, Yeongju nunca había pensado si era apta como vendedora de libros. Ingenuamente pensaba que cualquiera que amara los libros podía dedicarse a venderlos. Fue solo hasta el momento en que tuvo su propia librería cuando se percató de que tenía un serio defecto. Se hacía preguntas como ‘¿Qué libro es bueno?’ y ‘¿Qué libro es interesante?’”, se lee al comienzo de Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong que lleva vendidos más de tres millones de ejemplares. Como pasa en algunas librerías locales, la suya incorpora actividades culturales como presentaciones de libros y clubes de lectura.

Cinco ficciones con librerías y libreros

El secreto de la librera de París (Newton Compton, $16.000), de la escritora británica nacida en Sudáfrica Lily Graham, cuenta la historia de Valerie, una “hija de la guerra” (por la Segunda Guerra Mundial) que, en los años 1960, regresa a París desde Londres para descifrar un enigma familiar. Para ello, responde al aviso donde su abuelo materno, el malhumorado Vincent Dupont, busca un empleado para su librería. Sin reconocerla, y pese a sus prejuicios anglófobos, la contrata. Mientras Lily se informa sobre el singular sistema de clasificación de libros de su abuelo y de sus gustos (de Inglaterra, el único autor que se salva es Charles Dickens, y de Estados Unidos, Emily Dickinson), conoce la historia de Mireille, su madre, librera durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial.

“El gato de la librería no tenía un nombre oficial. Si lo tenía era Le chat de Monsieur Dupont, y más adelante simplemente Dupont, de modo que a veces era difícil saber si los vecinos le hablaban al gato o al anciano, Sin embargo, Valerie comprendió en seguida que, si lo hacían con cierto afecto, era casi seguro que se dirigían al primero”, se narra con gracia en este otro best seller internacional ambientado en una librería con el que el sello español Newton Compton desembarca (con precios promocionales) en la Argentina.

“Es enorme el listado de libros que tienen como protagonistas a las librerías -afirma la editora y librera Paola Lucantis a LA NACION-. Antes de ser librera, recuerdo haber leído Severina, de Rodrigo Rey Rosa; El último día de Terranova, de Manuel Rivas; Hôzuki, la librería de Mitsuko, de Aki Shimazaki; La librería en la colina, de Alba Donati; Una velada en la librería Morisaki, de Satoshi Yagisawa, y La librería, de Penelope Fitzgerald, que dio origen a la película de Isabel Coixet. Hay millones de libros sobre librerías”. Para Lucantis, que con Paulina Cossi abrió el año pasado Te Llamaré Viernes (La Pampa 1569), las librerías son lugares mágicos.

A brindar por las librerías porteñas; Paulina Cossi y Paola Lucantis en Te Llamaré Viernes, que rinde tributo a Almudena Grandes (y a Daniel Defoe) Rodrigo Nespolo - LA NACION

“Con un halo de encanto, están rodeadas de historias, de personajes y sensaciones, de amores, desamores, guerras, épicas y dolores -dice-. Cada libro es una historia y un sinfín. Cuando la gente entra en la librería, dice que su sueño es tener una. Ocupa en el imaginario de las personas un lugar de encanto, de resistencia, de búsquedas y de encuentros con autores, viajes, aventuras, mundos ficticios y reales”.

“Son espacios donde la cultura circula -concluye Lucantis-. La gente quiere a las librerías; no las percibe solo como comercios, sino como un lugar donde pasan otras cosas. Como en las librerías de la mayoría de estas novelas, las considera un lugar de encuentro, de conversación sobre historias personales que se ponen en juego en esos espacios”.

La escritora y librera Paula Vázquez, una de las gestoras de Lata Peinada (con locales en Madrid y en Barcelona), narró su experiencia en La librería y la diosa (Lumen, $ 19.999), publicado en 2023. “Hay una mirada romantizada sobre el universo de la literatura, el universo de los libros, que se proyecta también sobre el universo de las librerías -dice a LA NACION-. La circulación de los libros y el dinero es un tema opaco, resbaladizo, y sobre el que hay grandes confusiones, incluso entre los propios actores del mundo del libro. Hay desde gente que va a todas las actividades y presentaciones y jamás compra libros hasta autores que nos han pedido que paguemos honorarios por presentar sus libros, y también librerías, como Finestres en Barcelona, que no se sostienen genuinamente por sus ingresos y que rompen el ecosistema librero y pagan esos honorarios. Por eso celebro que haya libros que exploren la actividad de libreros y distribuidores desde un lugar que no sea la celebración o el cumplimiento de un sueño, sino también y sobre todo la puesta en evidencia de la cantidad de trabajo, infinitos excels, movimientos de cajas y ganancias más bien magras, que conlleva este rubro”.

La escritora y librera Paula Vázquez Archivo

“A la vez, más allá de la necesidad de amplificar lo concreto y cotidiano del trabajo de las librerías, que en un contexto de exaltación del ‘movimiento del dinero’ como actividad cenit de la humanidad, carry trade mediante, multimillonarios identificados como salvadores del mundo mediante, que aún haya gente que decide invertir, abrir un local, contratar empleados o poner su fuerza de trabajo al servicio de los libros solo puede explicarse por una reserva de magia o de insensatez -observa-. Como optimista conjetural, me inclino por decir que la literatura es una actividad colectiva y que el vínculo con el universo del libro es emocional: la conversación que se da en torno a los libros crea lazos entre la gente. Andamos muy necesitados de horizontes que nos propongan estar unidos a los otros, en vez de verlos como oponentes o ‘mandriles’ a los que hay que destruir”.

La librera y escritora Cecilia Fanti, a cargo de Céspedes Libros (Álvarez Thomas 853, premiada este año en la Feria de Editores), participó del Foro Internacional de Libreros en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es autora de La invención de un lector (Gris Tormenta, $ 16.900), con apuntes sobre la formación del catálogo de una librería y una reflexión sobre el oficio de librera. “Los primeros meses trabajé con estanterías desiertas. No tenía ni mil títulos. Todas las mañanas les escribía a las editoriales y distribuidoras pequeñas con las que quería trabajar. [...] La mayoría de las veces hablaba sola”, evoca con humor. En el prólogo, el editor y librero mexicano Luigi Amara señala que una librería suele crearse “por contagio: como materialización de la onda expansiva del entusiasmo y la necesidad de compartir”.

“Hubo en Guadalajara una mesa de libros sobre libros en la que participaron los editores de Gris Tormenta, Ampersand y Periférica -cuenta-. Y desde sus apreciaciones a partir del catálogo y su construcción perciben algo que también vemos en las librerías: hay un segmento grande, y que crece, de lectores que no son necesariamente especializados pero que manifiestan un interés por aquello que pasa con los libros antes de que lleguen a sus manos, los trabajos vinculados con otros oficios y también las vidas de otros lectores”.

Cecilia Fanti, escritora y creadora de Céspedes Libros

“En narrativa esto tiene una larga tradición y, en efecto, hay una serie de best sellers literarios que así lo señalan -dice-. Quizás el caso más emblemático sea 84 Charing Cross Roads, de Helene Hanff [que inspiró la película homónima de David Hugh Jones, con Anne Bancroft y Anthony Hopkins], pero también La librería, de Fitzgerald; Mendel, el de los libros, de Stefan Zweig, o la serie alrededor del mundo de las librerías de la escritora japonesa Aki Shimazaki. Hay otros en la Argentina que quizás no tuvieron la misma repercusión pero que han sido fenómenos como La Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata de Guernsey, novela de Mary Ann Shaffer y Annie Barrows [que dio origen a la película homónima de Mike Newell, disponible en Netflix]; o si pienso en un público juvenil la novela gráfica genial de Pablo De Santis y Max Cachimba, La cazadora de libros. Un género en sí mismo son las memorias de libreros. En la Argentina contamos con varios como el emblemático Memorias de un librero, de Héctor Yánover, o Música para librerías, de Hernán Lucas. Hay infinidad de libros de no ficción al respecto. La antología Bibliotecas de Godot, algunos libros de Roberto Calasso o Alessandro Baricco, la colección Lector&s de Ampersand, entre tantos otros”. Hay que sumar al listado el clásico Librerías, de Jorge Carrión, que inspiró la serie sobre librerías y bibliotecas Booklovers.

Para Fanti, las historias sobre librerías “atraen, gustan, contienen y ganan lectores porque abordan espacios que son tan misteriosos como familiares para los lectores, y en ese cruce son generadores de sentido, de pertenencia y de comunidad”.

“A su vez, las librerías son estos comercios que un poco a contrapelo del mercado crean, inventan y motorizan experiencias -agrega-. Es decir, es posible que la librería sea el único negocio en el que una persona no entre solo a realizar una transacción y salir. Posiblemente, sea el único tipo de comercio al que los lectores van a pasear. En las librerías pasan cosas no solo con los libros sino también con las personas. En ese transcurrir pueden ser muy buenas o muy malas: alguien se enamora, alguien revolea un libro, otro tiene una revelación al mirar una estantería, un niño se tira al piso y hace el berrinche de su vida abrazado al libro que sí o sí quiere llevarse, un ladrón estira la cintura de su pantalón para encajar un par de libros que planea revender en internet, en un parque o en otra librería. Todos conocemos librerías, la mayoría de los lectores aspira a tener la suya propia. El gesto, de tan romántico, pega la vuelta y en muchos casos se vuelve real. Es un espacio que se habita y que se desea. Y la ficción encuentra en ellas un gran escenario, atractivo para los lectores, para montar sus historias de amistad, amor, decepción, encuentro u homenaje a la historia de la literatura”. Céspedes hará un horario extendido este sábado para recibir a los lectores que participen de la Noche de las Librerías.

Una noche propia, con circuito ampliado

Por primera vez, el multitudinario evento que celebra las librerías porteñas organizado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la Noche de las Librerías, se hará en forma simultánea en la avenida Corrientes y en circuitos barriales (San Telmo, Villa Crespo, Palermo, Villa Ortúzar y Colegiales), de las 18 del sábado a la una de la madrugada del domingo. Participan más de sesenta librerías que ofrecerán descuentos y promociones en las compras. Las librerías ofrecerán un descuento del 10% (que establece la ley 25.542), y aquellas adheridas al BBVA tendrán una promoción del 40% de reintegro y hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito, con un tope de reintegro de $15.000 por cuenta por mes. La programación del evento se puede consultar en este enlace.

En Corrientes habrá varios escenarios con actividades para lectores de todas las edades. En el Escenario Obelisco (Corrientes entre Cerrito y Libertad), se presentarán, entre otros, Florencia Canale, Eduardo Sacheri, Claudia Piñeiro, Liliana Heker, Jorge Consiglio y Darío Sztajnszrajber. Una gigantesca Mafalda estará disponible para selfies luego de su exitosa gira por Estados Unidos. Pase Cultural sumará a nuevos adherentes al programa (estudiantes secundarios y jubilados porteños) y entregará vouchers exclusivos para la compra de libros. El cierre musical estará a cargo de una propuesta que combina la música de Piazzolla con la obra de Borges.

En el Escenario Lavalle (Lavalle entre Carlos Pellegrini y Suipacha) se presentará el Yamile Burich Trío, que rendirá tributo a Julio Cortázar y Charlie Parker, seguido de una charla con Cucuza Castiello sobre tango y rock. También se destacan la entrevista de Gabriela Saidon a Luis Novaresio, que este año debutó como novelista, y un programa en vivo de Bibliómanos con Maximiliano Tomas y Eugenia Zicavo sobre el autor de Rayuela. La Fundación Internacional Jorge Luis Borges ofrecerá una charla donde se trazará un recorrido literario por la ciudad.

La Noche de las librerías 2024: este sábado, de 18 a 1 am, con epicentro en la avenida Corrientes Santiago Filipuzzi

Los que pasen por la Estación Rayuela (Corrientes entre Montevideo y Paraná) podrán presenciar dos charlas: una con Daniela Anselmo y Luz Larenn hablando sobre sus thrillers contemporáneos y otra acerca de la literatura coreana, en el candelero tras el Nobel de Literatura a Han Kang. En la Estación La Cigarra (Corrientes entre Paraná y Uruguay) habrá un espacio para jóvenes escritoras y en la Estación Adán Buenosayres (Corrientes entre Uruguay y Talcahuano) se presentará Lula Bertoldi, que compartirá su primer libro para chicos. El ciclo Oscuro Total coordina la charla de Facundo Pastor con el juez federal y escritor Daniel Rafecas sobre el policial negro, y la de Hugo Alconada Mon con Cristina Mucci, que hablarán sobre los inicios de la investigación criminal en la ficción.

En Los Siete Locos (Corrientes entre Talcahuano y Libertad), el público podrá participar de una instalación literaria que invitará a crear listas y escribir postales, y en la Estación Enero (Corrientes entre Rodríguez Peña y Montevideo) habrá acciones de arte gráfico e intervenciones de pósteres en vivo.

El circuito de Villa Crespo-Palermo tendrá como invitada a Leila Guerriero que presentará su nuevo trabajo sobre Truman Capote en Libros del Pasaje (Thames 1762) y en la Librería del Fondo (Costa Rica 4568) habrá actividades y talleres chicos y otras propuestas vinculadas al cine y la literatura para todas las edades. En Dain Usina Cultural (Nicaragua 4899), Hugo Kovadloff presentará su fotolibro Elogio de la luz a las 18, con Santiago Kovadloff y Ezequiel Díaz Ortiz.

En el circuito librero de San Telmo están programadas lecturas dramatizadas, ciclos de poesía, una feria de libros usados, charlas y un cierre musical de Paula Maffia en La Libre (Chacabuco 917), a las 21. También habrá una conversación sobre cafés porteños en El Federal (Carlos Calvo 599) y un brindis por los veinte años de la platónica Fedro Libros (Carlos Calvo 578).

La librería Naesqui, de Villa Ortúzar, participa este sábado de la Noche de las librerías

Desde las 19 y hasta las 22.30, Naesqui, Niño y Medio Pan y un libro, en Ortúzar; Mala testa en Parque Chas, y Céspedes en Colegiales, ofrecerán actividades y sacarán sus mesas y sus libros a la vereda. Habrá shows acústicos, música al aire libre en Niño (Donado 1652) y una intervención artística en vivo del dibujante Miguel Rep, que pintará la fachada de Naesqui con “escritores ángeles” (Charlones 1400). Luego, Nicolás Pauls, Tito Losavio y Fausto Benassi interpretarán canciones en la vereda, frente a la plaza, y la noche concluirá con un set de Ritmotrip.

Medio Pan y un libro arrancará a las 18 con música en la vereda: un show de rock y folk nacional en formato acústico, a cargo de Alexis Goldenstein. Luego, a las 20, habrá una lectura de poesía. (Virrey Aviles 3700, esquina Charlone). En Mala Testa (Gándara 2994, Parque Chas) promete lecturas en vivo en su espacio a partir de las 20. Serán de la partida Alejandra Kamiya y Leandro Gabilondo.

Daniel Gigena Por