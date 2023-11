escuchar

El estreno internacional de una serie documental sobre librerías y bibliotecas tiene en vilo a los amantes de los libros y la literatura; “letraheridos”, como se los define en Booklovers. Este jueves se podrá ver en forma gratuita, en la plataforma cultural CaixaForum+, el primer episodio de esta producción audiovisual que atrapa como un buen libro, con idea y conducción del escritor, crítico cultural y profesor español Jorge Carrión (Tarragona, 1976), autor de los celebrados ensayos Librerías y Contra Amazon, y de estrecho vínculo con la cultura argentina.

Miguel Ávila, en Librería de Ávila, la más antigua del país Booklovers

De hecho, el primer capítulo de la serie está dedicado a Buenos Aires, “la ciudad con más librerías del mundo”, como dice Carrión en la emisión donde aparecen el librero, escritor y músico Francisco Garamona (grabado en su “primer hogar”, la librería La Internacional Argentina), el librero Miguel Dávila (de Librería de Ávila) y la escritora Leila Guerriero, entre otros, e imágenes de la “catedral” de las librerías porteñas, El Ateneo-Grand Splendid, la Biblioteca Nacional, Fundación Proa y Eterna Cadencia. Previo registro en la página web de CaixaForum+, la serie se puede ver en este enlace.

Leila Guerriero en "Booklovers"; "Una se pasa la vida buscando ese deslumbramiento con los libros", dice Booklovers

“Llevamos mucho tiempo trabajando en Booklovers, y es uno de los proyectos que más ganas teníamos que llegara al público de todos los que hemos ido estrenando en la plataforma gratuita CaixaForum+ desde su puesta en marcha hace casi un año -dice a LA NACION Mireia Gubern, directora de CaixaForum+-. La literatura es una de las temáticas que trabajamos habitualmente, pero este es un proyecto muy especial en el que hemos querido unir libreros, escritores y lectores junto con algunas de las librerías y bibliotecas más emblemáticas del mundo. Así que esperamos que el público acoja este proyecto con el mismo entusiasmo con el que lo hemos llevado a cabo”.

Francisco Garamona, en La Internacional Argentina, librería atendida por sus dueños y sede de tertulias literarias Booklovers

En cada capítulo, Carrión recorre una ciudad (Buenos Aires, Madrid, Lisboa, Ciudad de México y Barcelona) y la interpreta a través de sus librerías, bibliotecas, escritores, editores y lectores. En Booklovers dan testimonio figuras clave de la cultura iberoamericana, como el editor Jorge Herralde, la Premio Cervantes Elena Poniatowska, los escritores Leila Guerriero, Gabriela Wiener, Alberto Manguel, Mario Bellatin, Elena Medel y Enrique Vila-Matas, y libreros como Lola Larumbre y Max Ramos. Los capítulos, que duran entre 35 y 40 minutos, se estrenan los jueves, hasta el 21 de diciembre.

La escritora mexicana Elena Poniatowska abre las puertas de su biblioteca y muestra fotos de juventud en "Booklovers" Booklovers

“Hace unos cinco años empecé a pensar que los materiales de Librerías y Contra Amazon podrían ser la base de una serie de televisión -dice Carrión a LA NACION-. Una serie sobre las librerías y las bibliotecas del mundo, en el contexto de sus ciudades y de fenómenos tanto antiguos como modernos, es decir, tanto la encuadernación artesanal o los libros de viejo como las redes sociales. Hice un primer proyecto y se lo presenté a una gran plataforma, pero no lo vio claro. Hice un segundo para una empresa local, me quería cambiar la estructura. Finalmente, a la tercera va la vencida, nació CaixaForum+, les gustó mucho la idea y me dieron libertad creativa”.

Jorge Carrión, detective literario, en la librería Eterna Cadencia Booklovers

El primer capítulo se grabó en Buenos Aires en marzo. “Primero estuvo Pere Ortín, productor de la serie, realizando entrevistas con Pepe Guevara, su director -cuenta el conductor de Booklovers-. Yo llegué para mis escenas, la entrevista a Leila Guerriero y la tertulia en La Internacional Argentina. En cada episodio se plantea una clave para entender la ciudad. En Ciudad de México es el diálogo entre el agua y el fuego; en Lisboa, el nacimiento de la globalización. En Buenos Aires opté por la traducción porque me parece que es un problema que atraviesa la cultura argentina desde el Facundo de Sarmiento hasta hoy, con la posible dolarización, pasando por la tensión entre Florida, con los autores que leían en lenguas originales, y Boedo, los que leían en traducción, o la cumbia argento-paraguaya. Mis maestras argentinas, Graciela Speranza y Beatriz Sarlo, han escrito mucho sobre ello. Las releí para escribir el guion”. Al final del episodio porteño, se consigna la bibliografía.

Escena del rodaje del capítulo dedicado a Madrid, en casa de la escritora y activista peruana Gabriela Wiener Booklovers

Esta es la primera serie que escribe el autor de Membrana y, también, su debut como actor. “De los malos, no teníamos presupuesto para contratar a Viggo Mortensen -bromea-. Me parece que es coherente con mi trabajo de los últimos quince años, no solo por Librerías o Barcelona, libro de los pasajes, que es la base del capítulo sobre mi ciudad, sino también porque antes publiqué Los muertos y Teleshakespeare, dos libros sobre televisión. Booklovers es la síntesis de dos de mis grandes pasiones: los libros y las pantallas”.

"No te aferres a una biblioteca", recomienda el escritor mexicano Mario Bellatin Booklovers

En el capítulo ambientado en Lisboa, que se podrá ver el 7 de diciembre, Carrión dialoga con el escritor Alberto Manguel, que hace los preparativos finales del traslado de su biblioteca a un palacio en la capital de Portugal. “Fue la segunda vez que lo he entrevistado; la anterior fue en su despacho en la Biblioteca Nacional. Me impresionó ver su biblioteca en cajas, su lenta catalogación, porque era como ver a un gran lector en el interior de su cerebro, y de sus vísceras. No sé si la biblioteca debería haberse alojado finalmente en Buenos Aires, pero si el proyecto de Lisboa se acaba de realizar, sin duda será un hogar impresionante para esos libros sobre libros”. En su colección, Manguel tiene primeras ediciones de libros dedicados por los autores, entre otras, un ejemplar de The Handmaid’s Tale, de su amiga Margaret Atwood.

El editor Jorge Herralde aparece en el último episodio, dedicado a Barcelona Booklovers

“De algún modo, hacer una serie documental es ejercer la figura del curador -dice Carrión sobre el criterio que usó para elegir a personas y lugares en cada ciudad-. El primer criterio fue personal: yo conocía todas esas bibliotecas, librerías, museos, y tenía relación personal con la gran mayoría de los protagonistas. Al fin y al cabo, es un proyecto de autor, de escritor. No obstante, fue más importante un segundo criterio: el equilibrio, la justicia, en la representación de la bibliodiversidad. Que haya librerías famosas y de barrio, bibliotecas antiguas y modernas, proyectos mainstream y artesanales. En Buenos Aires, por ejemplo, conviven los de editoriales underground como Eloísa Cartonera y Mansalva con grandes instituciones de alto presupuesto como la Fundación Proa o El Ateneo Grand Splendid”.

Maria Inês Cordeiro en la Biblioteca Nacional de Portugal Booklovers

Para su creador, Booklovers demuestra que el reinado del libro en papel sigue vigente. “Y por eso debe ser apoyado por todos, por nuestros impuestos, por mecenas, por centros públicos y privados -señala-. Aún más en tiempos de ultraderecha: en los libros, en las bibliotecas y librerías están los datos, los hechos, el número de muertos de cada dictadura, la información que amenaza las fake news. Son tiempos, como dijo Ricardo Piglia, de respiración artificial. Y de fact-checking”.

Telma Tvon, "hiphopera" angolesa residente en Lisboa y escritora Booklovers

Todavía no se confirmó una segunda temporada de la serie. “Pero los capítulos de la primera tienen muchos estratos, muchos ecos -concluye Carrión-. Están recorridos por pasajes y gatos, por páginas y grafitis, y por temas subterráneos, como la orfandad, en el de Buenos Aires, o el de los abuelos o los padres de los protagonistas en todos, de modo que invitan a ser vistos más de una vez. A ser releídos, espero, como un buen libro”.