“Un escritor universal”: las Jornadas Borges se hacen a partir de hoy en cinco sedes de la ciudad de Buenos Aires

Como en un bucle literario, semanas después de las conmemoraciones por el 40° aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges, a partir de hoy se desarrollan en cinco sedes las Jornadas Borges, organizadas por la Fundación Internacional Jorge Luis Borges con el apoyo del Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires y la Secretaría de Cultura de la Nación. El ciclo de conferencias y charlas de especialistas, matizado con espectáculos y proyecciones, prosigue la tradición de María Kodama de recordar al escritor en la fecha de su nacimiento, el 24 de agosto.

Las jornadas se desarrollan en cinco sedes, en la ciudad de Buenos Aires

La apertura de las jornadas, tituladas “Un escritor universal”, será hoy a las 18.30 en la Fundación Internacional Jorge Luis Borges (Anchorena 1660) con autoridades de la entidad y del gobierno porteño. A continuación, Guido Herzovich dará la conferencia “El escritor argentino y la tradición internacional”, aludiendo al mentado ensayo borgeano “El escritor argentino y la tradición”.

Carlos Gamerro, Magdalena Cámpora, Jairo y Martín Hadis

El coordinador de las jornadas es el investigador Lucar Adur, que también hoy, a las 20, presentará su biografía Jorge Luis Borges, un destino literario (Cátedra, $ 76.900), acompañado por el escritor Carlos Gamerro que acaba de publicar Los laberintos de Borges: entre el caos y el cosmos (Malba, $ 40.000).

“La idea de este año es pensar en cómo la figura de Borges se convirtió en la de un escritor universal, en vida, pero especialmente después de su muerte, con el reconocimiento y la recepción que tuvo en todo el mundo -resume Adur-. Habrá mesas sobre Borges y China (por Ayelén Goldar) y Borges y los pueblos eslavos del sur (Eugenio López Arriazu), que son dos perspectivas originales; Borges y Francia (Magdalena Cámpora), Borges e Inglaterra (Martín Hadis), Borges y Estados Unidos (Juan Torbidoni), quizá los tres países más importantes y principales en su reflexión, y Nicolás Helft va a trabajar la relación de Borges con Uruguay, que es muy importante. Y después tenemos una conferencia del profesor Ezequiel de Rosso, que va a hablar de Borges y América Latina: Borges fue importantísimo para muchos escritores latinoamericanos”. Algunas de las conferencias se brindarán en la Biblioteca Casa de la Lectura y la Escritura (Lavalleja 924); otras, en la Biblioteca Miguel Cané (Carlos Calvo 4319).

El sábado, a las 15, en la Miguel Cané, se hará entrega del Premio Joven Lector (para los usuarios más jóvenes que más libros pidieron en bibliotecas porteñas), seguida por la actividad artística Canciones en abrazos, de Laura Migliorisi. Habrá una merienda para los pequeños lectores ofrecida por la Red de Bibliotecas Públicas. A las 17, se hará una visita guiada por el equipo de curadores de la exposición Borges, ecos de un nombre, en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), que cierra el 30.

María Kodama y Borges escribieron juntos el libro de viajes e imágenes "Atlas" Gentileza María Kodama

Como novedades, el jueves a las 17.30, en el Espacio Borges de la Biblioteca Miguel Cané se dará un taller sobre el libro Atlas, de 1984, de Kodama y Borges; “Mirar y escribir el mundo” estará dictado por el equipo de investigadores universitarios que integran Rodrigo Muryán, Gabriela Raidé, Nicolás Coria Nogueira y María Sevlever. Se proyectarán las fotos que sacó Kodama y que forman parte del libro, uno de los menos explorados por lectores y críticos. El domingo 23, a las 17, en el Recoleta, se podrá ver la pocas veces exhibida película Los otros, dirigida por Hugo Santiago, con guion de Borges y Adolfo Bioy Casares, con introducción y debate a cargo de Sebastián Cardemil.

El 24. a las 20, día del aniversario de nacimiento del autor de Ficciones, las jornadas se mudan al Auditorio Nacional del Palacio Libertad (Sarmiento 151) con el concierto Jairo canta a Borges, en el que el destacado cantante se presentará con la Orquesta Nacional de Música Argentina y el Coro Polifónico Nacional, con dirección de Ezequiel Silberstein. El programa –con arreglos orquestales de Guillermo Cardozo Ocampo y arreglos corales de Pablo Motta– incluye las doce canciones del álbum homónimo, de 1977, compuestas sobre textos de Borges con música de Eduardo Falú, Astor Piazzolla, Carlos Guastavino, Cuchi Leguizamón, Eladia Blázquez y el propio Jairo, entre otros, y algunos temas adicionales. “Esperamos que sea muy convocante”, dice Adur. Las entradas, que son gratuitas, deben solicitarse 48 horas antes en este enlace.

El 25, a las 18.30, en la Fundación Borges, se presentará Conferencias reunidas (1960-1985) (Sudamericana, $ 44.999) -con veintiocho ponencias inéditas sobre literatura, filosofía e historia- reunidas por la editora Sara Luisa del Carril, que conversará con Mercedes Rubio.

La programación completa de las Jornadas Borges se puede consultar en este enlace.