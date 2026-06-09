Fervor por el 40° aniversario de la muerte de Borges: una conjura de homenajes en bibliotecas, museos, centros culturales y bares notables

Esta semana, en el 40° aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges, que tuvo lugar el 14 de junio de 1986 en la ciudad de Ginebra, se intensifica una serie de conmemoraciones, con lecturas, charlas, espectáculos y otras actividades, con entrada libre y gratuita, en Buenos Aires, su ciudad natal. En agosto, llegarán los festejos por el nacimiento del escritor argentino, acaso el más “conmemorado” de la historia.

La programación de la Secretaría de Cultura de la Nación abarca literatura, música, performance, pensamiento y tecnología para abordar la obra del autor de Ficciones, en distintas sedes.

En el nombre de Borges: Daniel Mecca, Cecilia Roth, Lucas Adur, Carlos Gamerro, Esther Cross y Santiago Llach Archivo

En la Biblioteca Borges-Centro de Estudios Borgeanos (México 564), el sábado, de 14.30 a 16.30, se podrá asistir a una nueva función del espectáculo Borges... el otro mar, con dirección de Helena Tritek. Los cantantes y actores Milagros Almeida, Junior Pisanú y Alejandro Viola recorrerán temas tales como la vida, los sueños, el amor y la muerte a partir de los textos de Borges (ingreso por orden de llegada hasta completar el aforo; no recomendado para personas con movilidad reducida).

El ciclo “Borges. Alfa y Omega, a 40 años de su paso a la eternidad”, al cuidado del profesor Walter Romero, se hará en la Casa Nacional del Bicentenario (CNB, Riobamba 985) y en el Museo Casa de Ricardo Rojas (Charcas 2837), con reconocidos especialistas, escritores, artistas y músicos. Las clases maestras brindarán lecturas introductorias y nuevas interpretaciones de algunos de los textos más emblemáticos del escritor. “Clases maestras y no magistrales, porque son de divulgación, para todo público, sobre cuentos clave de Borges, a cargo de gente que ‘performatea’ un poco más a Borges, de especialistas, filósofos y académicos”, explica Romero a LA NACION.

Borges en su oficina de la antigua sede de la Biblioteca Nacional Eduardo Comesana - Archive Photos

El sábado, de 11 a 12, en la CNB, el escritor Daniel Mecca hablará sobre el cuento “El Aleph”; de 14 a 15, la investigadora y profesora Magdalena Cámpora abordará “Tema del traidor y del héroe”, y de 15 a 16, el profesor y escritor Alan Ojeda hablará sobre el enigmático “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”.

El domingo abrirá la jornada la directora del Festival Borges, Marisol Alonso: de 11 a 12, analizará “Emma Zunz”; de 14 a 15, la escritora Jimena Néspolo hablará sobre “La biblioteca de Babel”, y de 15.30 a 16.30, el profesor Martín Buceta se ocupará de “Funes el memorioso”.

En el cierre de la jornada, Milena Plebs y Facundo de la Cruz ofrecerán una función del espectáculo de danza, música y canto Borges para las seis cuerdas: La guitarra le canta a Borges, de 17.30 a 19.30, en la planta baja de la CNB. Participan como cantantes el mismo Romero y Gisela Magri, y los guitarristas Diego Kvitko y Emiliano Fernández Milky, “con un repertorio de tangos que le gustaban a Borges y de otros que no le gustaban tanto”, anticipa el curador.

Borges y Ricardo Rojas, cada uno a su modo, canonizaron el "Martín Fierro"

En el Museo Casa de Ricardo Rojas, el sábado, de 17 a 19 se hará la charla “Borges: Alfa y Omega, el primer y el último Borges”, en una mesa redonda sobre el primer y el último poemario del escritor: Fervor de Buenos Aires (1923) y Los conjurados (1985), con Silvia Hopenhayn, Ariel Schettini, Roberto Papateodosio y la actriz Ernestina Gatti.

Borges en el Borges

En simultáneo, desde este miércoles en el Centro Cultural Borges (CCB, Viamonte 525) se desarrollará el ciclo multidisciplinario “Borges, autor del futuro”, con referentes de la literatura, las ciencias, el cine, la música y el arte.

En el Espacio Beta del CCB, de miércoles a domingo, de 14 a 21, se podrá visitar la instalación Un jardín es un jardín es un jardín, de Sebastián Verea. A partir de imágenes, palabras, cartografías de paisajes imaginarios y sonidos, la obra despliega un prisma de inquietudes, lecturas, traducciones y obsesiones en torno a la figura de Borges. Sábado y domingo, de 17 y 19, se hará una activación performática, a cargo de Paula Trama y Verea.

Borges protagoniza una megamuestra en el Centro Cultural Recoleta Soledad Aznarez

En la Sala Williams, Mecca coordinará las charlas sobre la obra de Borges en relación con la “niña bonita” de la agenda pública, la inteligencia artificial, y la ciencia y la literatura. Todas se harán de 18 a 20.

El miércoles, de “Conversaciones inevitables: Borges y la inteligencia artificial”, participarán Walter Sosa Escudero, Roxana Kreimer y Andrés Rieznik; el jueves, de “Voces sobre Borges: literatura, historia y tradición”, los escritores Carlos Gamerro, Anibal Jarkowski y Ana María Shua; el viernes, en “El Aleph, una experiencia atravesada por las ciencias”, dirán lo suyo Guillermo Martínez, Diego Golombek y Silvia Hopenhayn, y el sábado de “Borges, lecturas actuales” participarán Santiago Llach, Agustina Caride y Gabriela Saidón.

El domingo, de 18 a 21, habrá un respiro retórico y se proyectará la película Invasión, con dirección de Hugo Santiago y guion de Borges y Adolfo Bioy Casares. El profesor Gonzalo Aguilar estará a cargo de los comentarios.

Con Bioy, una amistad inmortal

En el Palacio Libertad (Sarmiento 151), viernes y domingo, a las 17, hasta el 5 de julio, se realizará la visita guiada “Borges y Bioy. Dos genios, una amistad inmortal”, que parte desde el hall de ingreso e invita a recorrer espacios del centro cultural con el objetivo de reconstruir la historia que une a los dos amigos y escritores y que quedó plasmada en el Borges, de Bioy Casares.

Hasta finales de año, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM, Agüero 2502) se puede recorrer la muestra Infinita veneración, infinita lástima: 80 años de “El Aleph”, que conmemora el 80° aniversario de la publicación del cuento ambientado en el barrio de Constitución (en 1945, en la revista Sur). A partir del 26 se retirará la sección “Transposiciones” que será reemplazada por una pequeña muestra sobre “Borges y México” que organiza la biblioteca con la embajada de ese país y la Fundación Borges. Para el aniversario de la muerte se presentará el video Un mundo sin Borges, a cargo del área audiovisual de la entidad y el Centro de Estudios Borgeanos.

Borges por Rep REP

Se agendaron otras actividades en la BNMM: el 17, a las 18:30, la charla “Borges y el policial”, con los escritores Kike Ferrari, María Inés Krimer, Gabriela Saidón y Juan Guinot. El 18, a la misma hora, “Borges y el humor”, con el humorista gráfico Rep y la escritora Sylvia Iparraguirre, con coordinación de Lucas Adur, biógrafo de Borges. Y el 19, a las 18:30, se podrá disfrutar del show poético musical La otra vereda, con la compañía de poesía y música La Funes, integrada por la performer Juliette Massouh y con Charlie Rossi en teclados y bandoneón.

El Ministerio de Cultura porteño también concurre como “conjurado” en los homenajes. Este miércoles a las 19.30, en el Centro Cultural Recoleta (CCR, Junín 1930), donde hasta el 30 de agosto se puede visitar la muestra Borges: ecos de un nombre, se hará la charla “Come en casa Borges”, con la presencia de Matías Bauso, Esther Cross y Roque Larraquy, y moderación de Juan Maisonnave. También habrá visitas guiadas especiales, este miércoles a las 18.30 y el domingo a las 18, con los curadores de la muestra e integrantes de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges.

BFF: Borges y Bioy Casares Gentileza Julio Giustozza

En la Biblioteca Miguel Cané (Carlos Calvo 4319), donde Borges trabajó entre 1938 y 1946, este jueves, a las 18, se realizará la charla “Biografía y literatura comparada. Dos enfoques sobre Borges a 40 años de su muerte”, con la presencia de Adur y Eugenio López Arriazu, con moderación de Jerónimo Ledesma. La actividad está coorganizada con la Fundación Borges y el Departamento de Letras y la Secretaría de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La cita incluye un recorrido por la muestra permanente dedicada al escritor bibliotecario.

En la Casa de la Cultura (avenida de Mayo 575), este sábado, Día del Escritor, se hará la actividad “Borges a la carta”, de 16 a 17.30, en el Salón Dorado. El público podrá compartir pasajes destacados de la obra de Borges y leer algunos de los textos seleccionados por la escritora y periodista Agustina Rabaini.

En el bar notable La Poesía, en Chile y Bolivar, se agasaja a un escritor notable Ricardo Pristupluk - LA NACION

Los Bares Notables porteños se suman con una programación especial durante este mes y el próximo. El ciclo comenzará el viernes 12, a las 18, en el Café La Poesía (Chile 502) con la charla “Buenos Aires y Borges. Historias de coraje en las orillas”, a cargo de Susana Sassano, y continuará el jueves 18, a las 18, en London City (avenida de Mayo 599) con “Introducción a la vida y literatura de Borges”, con Mecca como guía. El 19 de junio, a las 17.30, en El Colonial (avenida Belgrano 599), Daniel Vega ofrecerá la charla “Buenos Aires por Borges”; y el 26, a las 18, en Claridge’s Bar (Tucumán 535), la escritora María Rosa Lojo dará la charla “La mujer en la obra de Borges”. El 20, a las 19, en London City, Gabriela Elena presentará Para las seis cuerdas, espectáculo basado en el libro de milongas de Borges. En julio, el 16 a las 19, Claridge’s Bar será escenario de “Milongas borgeanas”, con el cantante Ariel Pirotti y el pianista Lautaro Mazza.

Habrá además dos recorridos guiados por Vega: el primero será el 23 de julio a las 15, desde la antigua sede de la Biblioteca Nacional (México 564), para recorrer instituciones y bares del mapa borgeano. El segundo se hará el 28 del mes próximo a las 15, desde la Confitería Saint Moritz (Maipú 994), e incluirá sitios vinculados con la biografía del escritor, como la Plaza San Martín, las Galerías Pacífico y el CCB.

Desde la Fundación Internacional Jorge Luis Borges recordaron que las conmemoraciones por el 40° aniversario de la muerte del autor de Discusión continuarán durante todo el año. “En junio, y en especial el fin de semana del 14, fecha en que Borges ingresó al Gran Mar, como solía decir María Kodama, la Fundación organizará nuevas actividades para recordar su vida y su obra, con la participación de destacadas personalidades de la cultura y especialistas en el estudio y análisis de su vida y su obra. Ojalá que quienes participen descubran o redescubran a Borges, se dejen acompañar por su voz y sientan que su obra sigue viva, interrogándonos y transformándonos”, dice a LA NACION la presidenta de la institución, María Victoria Kodama. El 14 de junio, en el Cimetière des Rois, la Fundación, representada por su secretario Matías Kodama, participará del homenaje a Borges organizado por la embajada argentina en Suiza.

La tumba de Jorge Luis Borges en Ginebra Archivo

El 13, a las 15.30, se podrá visitar el Museo Borges en la sede de la Fundación (Anchorena 1660) y luego participar de la charla de “Borges: cuarenta años después”, en la que Adur propondrá dos momentos para conmemorar la partida del gran escritor. Por un lado, un breve examen de sus últimos días en Ginebra: lo que sucedió, quiénes lo acompañaron y qué impacto tuvo su fallecimiento en lectores. Por otro, un panorama de la vigencia y la vida de Borges en la actualidad.

A las 19.30 del 14, en la Capilla del CCR, tendrá lugar el acto conmemorativo en el que participarán personalidades de la cultura como Cecilia Roth, Laura Novoa, Pedro Aznar, Carlos Gamerro y Maximiliano Tomas, que leerán poemas de Borges. Y el lunes, a las 15, Santiago Llach dará la conferencia “Las especies del paraíso: Borges y la inmortalidad”, en la sede de la Fundación.

"Todo sentir se aquieta / bajo la absolución de los árboles", escribió Borges en su juventud Ricardo Pristupluk

Por último, el domingo el periodista Juan Francisco Baroffio dará dos charlas abiertas al público: una en Plaza San Martín, a las 11 (con inscripción previa en la cuenta de Instagram @queremoslibros) y otra a las 18, en la librería Santo Domingo (Viel 491), sobre las últimas poesías del escritor que murió en Ginebra, a los 86 años, hace cuarenta años.