Un libro con las claves del Ho’oponopono, el mantra hawaiano para resolver problemas que gana seguidores

Una misteriosa expresión de origen hawaiano -Ho’oponopono- da nombre a una técnica ancestral de resolución de problemas que gana seguidores en el mundo. Básicamente, consiste en utilizar como mantra cuatro expresiones sanadoras: “lo siento, perdón, te amo y gracias”. Un volumen de la escritora y conferencista Mabel Katz, 100 preguntas sobre el Ho’oponopono (Aquari), intenta acercar a los lectores argentinos los fundamentos de esta filosofía de arrepentimiento, perdón y transmutación que permite borrar la “papelera” de sentimientos y pensamientos negativos para recuperar la paz interior. Según dice Katz a LA NACION, “hay muchos caminos para lograrlo pero Ho’oponopono es el más fácil que encontré”. En la Argentina, varios famosos transitan este camino: Pamela David, Nicole Neuman, Luis Novaresio, Marcela Tauro, Axel y Silvina Luna, entre otros. Y la industria editorial se hace eco de esta tendencia internacional.

Mabel Katz

Katz, que dejó atrás su carrera de contadora pública, brinda seminarios y conferencias por el país y el mundo basados en una antigua estrategia socrática: las preguntas y respuestas. En su libro, que cuesta $3500, se incluye otras fórmulas de Ho’oponopono, además de anécdotas, enseñanzas de su maestro (el doctor Ihaleakalá Hew Len), reflexiones, ilustraciones de Gladiz Naiza y un glosario. “Dios: cuando menciono la palabra Dios, no lo estoy haciendo, en absoluto, en un contexto religioso. Para mí, Dios es esa parte que tenemos dentro que lo sabe todo. En realidad, no se puede definir, no tiene un nombre, es solo una experiencia. El Universo, la naturaleza, una mente más inteligente que la nuestra”, define la autora en su libro, que presentará hoy a las 18:30 en la librería Dain Usina Cultural (Nicaragua 4899) con entrada libre y gratuita.

✨Te invito mañana a la presentación de mi libro: “100 preguntas sobre el Ho’oponopono”.

Martes 13 de septiembre del 2022, a las 18:30 hrs

En Dain Usina Cultural, Nicaragua # 4899. Buenos Aires, Argentina.#mabelkatz #100preguntassobrehooponopono #hooponoponoconMabelKatz pic.twitter.com/ByHOdlsrf9 — Mabel Katz (@MabelKatz) September 12, 2022

“Ho’oponopono es un arte ancestral de resolución de problemas y una forma diferente de ver los problemas -sostiene Katz-. Esto significa saber que todo lo que pasa en nuestra vida lo estamos atrayendo de alguna forma, lo que nos hace ciento por ciento responsables, pero no culpables, de memorias que se van repitiendo en nuestro subconsciente. Muchas veces lo explico así: la vida es el monitor de la computadora y Ho’oponopono es la tecla de borrar, de transmutar aquello que estamos listos para soltar. Así como sé que soy ciento por ciento responsable, lo puedo cambiar. Eso nos hace más libres”. En 2015, Katz obtuvo el Premio Público por la Paz por sus iniciativas.

La autora ha publicado libros para chicos y jóvenes, como Maluhia, la ciudad feliz. “Es muy importante despertar la conciencia en la niñez y la juventud -dice-. 100 preguntas sobre el Ho’oponopono surgió de un acercamiento de la editorial; les dije que mi don es el de las preguntas, lo disfruto y es lo que hago en las presentaciones, y tengo clases de preguntas y respuestas. Fuimos armando el volumen con las preguntas más ‘preguntadas’ alrededor del mundo”. La autora acaba de llegar de Capilla del Monte, donde dio una conferencia con localidades agotadas.

¿Cuáles son las inquietudes más habituales de los “iniciados” en la práctica del Ho’oponopono? “Los malestares más comunes de las personas son los problemas con los hijos, la salud, las relaciones y el dinero, pero en Ho’oponopono decimos que tienen en común en que todas son memorias y que todas son oportunidades para transmutar y borrar -señala Katz-. Si no tuviéramos problemas no podríamos crecer, es importante saber que el dolor es inevitable, que vamos a tener vicisitudes y desafíos. La Tierra es una escuela y venimos a aprender de los problemas. Pero el sufrimiento es optativo; la idea es no engancharnos tanto, practicar el desapego y la rendición sin resignarse, no reaccionar tanto y elegir estar en paz aun si tenemos problemas”. Uno de sus lemas es “soltar y confiar”.

Consultada acerca de las críticas que reciben en todo el mundo las “seudociencias”, terapias alternativas y otras variantes del pensamiento mágico por parte de un sector de la comunidad, Katz define el Ho’oponopono como una práctica espiritual. “Y la espiritualidad nos trae paz, nos ayuda a reconectarnos, a saber quiénes somos realmente, a recuperar nuestro poder y a cambiar nuestra vida, sabiendo que todo lo que necesitamos está dentro nuestro -responde-. Que no hay suficiente dinero ni la persona perfecta para hacernos felices. En Japón aprendí que la espiritualidad es la base de cualquier negocio exitoso; agregaría que es la base de una vida exitosa, feliz y pacífica. No hay que confundir espiritualidad con religión, creo que incluso son términos opuestos. La espiritualidad nos hace familia, nos une”.

A Katz el Ho’oponopono le cambió la vida. “Y se la está cambiando a mucha gente alrededor del mundo -sostiene-. Quiero aclarar que tal vez no es para todos; funciona para todos pero no todo el mundo está dispuesto a hacerse responsable. Estamos muy adictos a culpar, a quejarnos, a querer tener razón, incluso a sufrir porque es lo aceptado y es lo que hemos aprendido”.