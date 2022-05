Marcela Tauro reveló una impactante experiencia paranormal: “Me habló del bebé que yo perdí”

A pesar de que lo paranormal y los debates sobre qué hay después de la muerte existen hace siglos, en los últimos meses el tema estuvo muy presente en los medios de comunicación argentinos. Esto se debe a que múltiples celebridades se animaron a compartir sus experiencias con espíritus, con familiares ya fallecidos o, simplemente, sucesos que nunca pudieron explicar de manera lógica. Mientras hablaban sobre dicha temática en Intrusos (América), Marcela Tauro decidió relatar la fuerte charla que tuvo con un médium quien le habló sobre un bebé que perdió hace más de diez años.

Marcela Tauro recordó la impactante charla que tuvo con un médium

A comienzos del 2020, cuando recién había iniciado la pandemia, Marcela Tauro se comunicó con un médium norteamericano. En un principio, encaró el intercambio con algo de incredulidad pero, a medida que avanzaba la conversación, sus dudas no tardaron en desmoronarse. El hombre, con quien estaba en contacto a través de un vivo de Instagram, se refirió no solo a su papá -quien falleció muchos años atrás- sino también a un bebé que murió antes de nacer al poco tiempo de que llegara al mundo su hijo Juan Cruz.

Aunque ya había hablado en otras ocasiones sobre su experiencia, sentada junto a Flor de la V sumó un par de detalles que dejaron helados a los presentes en el estudio. “Yo en pandemia hice un vivo con un médium de Estados Unidos. Y a mí me sorprendió y hasta pensé mal. Lo googleé y todo. Pero mi papá aparece siempre. Cuando yo tuve a mi hijo, yo sentí la mano de mi papá en el hombro. Y después el médium me dijo cosas. Me dijo algo de un bebé que yo perdí, por ejemplo. Yo no sabía que en otro plano los bebés van creciendo y me dijo: ‘Tendría la edad de tu hijo hoy’. Te lo juro, Me lo describió cómo es hoy”, manifestó.

Marcela Tauro con Juan Cruz en brazos (Foto: Instagram/@_marcelatauro)

A modo de contexto, expresó: “Yo perdí a mi bebé a los meses que había nacido Juan Cruz. Yo ni sabía que había quedado embarazada. No podía creerlo y físicamente estaba muy débil”. El adolescente, quien hoy ya tiene quince años, nació fruto de la relación entre Marcela Tauro y el periodista José María Álvarez.

“Yo pensé que iba a sentir miedo con la charla. Pero al contrario, me dio más ganas de saber. Sobre todo por lo que me contó el médium del bebé. Me dijo que le tenía que poner un nombre. Y ahí aprendés un par de cosas. Hay que prender una vela para que eleven. Porque hay almas que no elevan, hay algunos que se quedan sufriendo. Hay gente que muere y por ahí no esperaba no morir. El alma queda. Su cuerpo se fue, pero el alma no sabe que le pasó y no eleva”, detalló.

Juan Cruz tiene 15 años, la misma edad que tendría el bebé que Marcela Tauro perdió Instagram: @_marcelatauro

Pero el médium no solo se contactó con los espíritus vinculados a Tauro, sino también con los de su pareja. “En ese momento estaba mi novio, conmigo. No estaba en pantalla. Y aparecieron muertos de él, que menos podía saber el médium. Empezó a dar nombres y nos sorprendió”, agregó, como punto final al relato de su experiencia paranormal.