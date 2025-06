Un misterioso cuadro de Leonora Carrington sale a la luz tras casi 20 años fuera de circulación

MÉXICO.- Después de 18 años, uno de los retratos que Leonora Carrington hizo de María Félix ha reaparecido en la feria suiza Art Basel 2025 [que abrió al público ayer]. “La Doña” fue una de las grandes coleccionistas de arte de su época, y también una musa. A lo largo de su vida posó para más de una decena de artistas, aunque los cuadros más simbólicos para ella fueron los que comisionó a las pintoras surrealistas Leonor Fini, Sylvia Pardo, Remedios Varo y la propia Carrington, cuya obra Sueño de sirenas se presentó esta semana en la instalación de la galería Di Donna.

Basado en un enigmático sueño que tuvo la actriz, el tríptico la representa como una sirena de nácar, otra de fuego y una tercera hecha de carbón. El marco de madera, realizado por el escultor José Horna, acompaña una escena frontal en la que aparecen dos rostros que aluden a la dualidad de la mujer. “Estaba yo en el mar y era una sirena de nácar y luego subía a unas playas divinas, llenas de vegetación, y me convertía en una sirena de fuego. Entraba en el mar a bañarme y en vez de salir mojada salía envuelta en llamas, pero luego me endurecía y tomaba la forma de una sirena negra hecha de carbón. Como las sirenas hechizan a los hombres con su canto, iba cerca de un barco y los hombres me caían en las manos”, explicó María Félix en su libro Todas Mis Guerras. La última vez que el cuadro se exhibió al público fue en 2007, durante una subasta organizada por Christie’s, donde fue adquirido por un comprador anónimo que pagó 609.600 dólares por él.

El acercamiento inicial de María Félix con Carrington fue a través del esposo de la segunda, Renato Leduc. La obra que le encargó a la pintora fue Quería ser pájaro, un retrato de Enrique Álvarez Félix, el único hijo de la leyenda del Cine de Oro mexicano. Tras este proyecto surgió una gran amistad y admiración entre ellas, por lo que la Doña consideró que “un retrato era poco, así que le pidió tres de un jalón”.

Después de Sueño de sirenas, confió en Carrington para una nueva pintura que sustituyera el espacio que hasta ese entonces ocupaba la que había hecho Diego Rivera en 1948, que en realidad nunca le gustó. “Diego me pintó desnuda con una bata de encaje, yo quería que me pintara de Tehuana, pero me dijo que era muy vulgar ¡no quiso! Entonces me pintó como él quería, desnuda”, contó en una entrevista con Jacobo Zabludovsky. En un intento por mejorar la obra, la estrella le pidió a un albañil que estaba trabajando en su casa que tapara las transparencias con pintura blanca, a lo que él accedió “asustadísimo”. Eventualmente, el cuadro fue adquirido por el doctor José Álvarez Amézquita.

En la "La maja del tarot", también de Leonora Carrington, Felix aparece al derecho y de cabeza, como en una carta

De este nuevo encargo surgió La Maja del Tarot, una pieza que se puede apreciar al derecho y de cabeza, como las cartas de tarot, cuya interpretación cambia según el lado en que se les mire. La obra también fue subastada en 2007 y alcanzó el precio final de 430.400 dólares.

Al elegir a mujeres como Carrington, Varo, Fini y Pardo para retratarla, María Félix permitió que su imagen pudiera ser interpretada desde la sensibilidad, la complejidad y la imaginación. En contraste con la perspectiva del público —muchas veces centrada en su físico y carácter indomable— estas artistas se atrevieron a captar el mundo interior de La Doña a través del lenguaje del surrealismo.