“Un sueño cumplido”: los expertos eligen sus obras favoritas en arteba

El fin de semana comenzó con muy buen ánimo en el Centro Costa Salguero, donde arteba continúa hasta mañana: mientras las galerías Ruth Benzacar y Constitución celebraban haber ganado el Premio Remax Collection al mejor stand y el artista cordobés Luciano Giménez (de Cott Galería) de la primera edición del Premio Volf al Arte Contemporáneo, se multiplicaban los anuncios de obras seleccionadas por museos de distintos países.

También se animaron a elegir sus preferidas varios expertos consultados por LA NACION, aunque eso no implicara comprarlas. “Ella me descubrió cuando Jorge Romero Brest no creía en mí. Exhibió mis obras muchas veces en Lirolay”, dijo Marta Minujín sobre la fallecida Germaine Derbecq, autora de su pintura elegida: Francisca (1966), exhibida en Calvaresi.

Marta Minujín con "Francisca" (1966), de Germaine Derbecq, en Calvaresi

Las de Minujín se exhiben en Herlitzka & Co. junto con Tomates para Héctor S (2024) pintura de Hernán Salamanco elegida por Eleonora Jaureguiberry, coordinadora general de Malba Puertos. “Hernán es un artista de media carrera que tiene mucho oficio, es fiel a su estrategia de pintar sobre chapa y sabe pintar –opinó-. Esta obra además es poco pretenciosa, festiva y contemporánea, pero rinde homenaje a la tradición”.

"Tomates para Héctor S" (2024), de Hernán Salamanco, elegida por Eleonora Eleonora Jaureguiberry Gentileza Herlitzka & Co.

En la misma galería se exhiben las de Martín Churba, artista que optó por Michelle (2022): una escultura de mármol de Carrara realizada por Alexis Minkiewicz en Italia, que mide más de dos metros y pesa una tonelada, y sorprende en De Sousa. “Es muy contundente su trabajo –señaló-. Gozo mucho de compartir una exposición con Alexis y con su obra, porque siento que le da un vuelo increíble”.

Martín Churba con Michelle (2022) escultura de Alexis Minkiewicz en De Sousa Galería Gentileza Martín Churba

Una fotografía tomada por Foto Estudio Luisita en Corrientes y Uruguay en 1965, y exhibida ahora por la galería Hache, fue la preferida de Guillermo Tempesta Leeds. “La elegí porque es muy simbólica de la efervescencia cultural de la ciudad de Buenos Aires –dijo el presidente de Banco Santander Argentina y de la Fundación Santander Argentina- y porque integra el catálogo del programa Primera Obra Santander, una iniciativa que lanzamos este año junto a arteba para financiar la compra de obras con tarjeta de crédito. De esa manera, buscamos acercar nuevos compradores a las galerías y estimular este mercado de grandes talentos”.

Guillermo Tempesta Leeds con una fotografía de Foto Estudio Luisita exhibida en Hache Gentileza Fundación Santander

El coleccionista Aldo Rubino, fundador del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (Macba), destacó una de Mónica Girón que compró en Barro: SX(10), realizada entre 2012 y 2013. “Hace años que la quería y es un sueño cumplido, son de esas obras que me producen una inmensa felicidad. Me encanta el trabajo delicado que realiza con la acuarela, un medio que exige tener una enorme habilidad”.

Tapiz de María Martorell, elegido por José Luis Lorenzo en Remota Gentileza Remota

“Me fascina María Martorell, me parece lindísima su obra, me encanta que sea una artista mujer y ese tapiz me enloqueció”, señaló el arquitecto y coleccionista cordobés José Luis Lorenzo sobre Tres pájaros (1966), un tapiz vendido por Remota.

Performance realizada por Daiana Ros en la galería Komuna: la preferida de Eduardo Basualdo Gentileza Komuna

Una performance realizada por Daiana Ros en la galería Komuna fue lo que más atrajo al artista Eduardo Basualdo, representado en la feria por Ruth Benzacar. La Tortu Performer y la colección del tiempo se titula esta obra que propone según su autora “reflexionar sobre la relación con el tiempo en la contemporaneidad, determinado por la hiperproducción impuesta por el capitalismo tardío”. Presenta a un ser antropomorfo que despierta tras seis meses de hibernación e invita a quién quiera acompañarla a hacer nada, para “cuidar de esa energía acumulada transformándola en tiempo de disfrute”. “Me sorprendió, me pareció muy misteriosa y me cautivó la velocidad de una tortuga en la feria, donde está todo acelerado”, observó Basualdo.

David Tonconogy optó en Diego Obligado por "Punta Canoa" (2025), de César Bernardi Gentileza Diego Obligado

El coleccionista David Tonconogy optó en Diego Obligado por Punta Canoa (2025), un acrílico sobre tela de César Bernardi, artista que pasó a integrar en arteba la colección del flamante Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes. “Venía mirando este tipo de obras, de colores saturados –explicó-. Me gustó mucho la historia del artista: empezó a pintar de grande, se crio en una comunidad de indios travestis pescadores Chana, pescadores del río Paraná, y eso es lo que recrea”.

La artista Mabel convierte los restos de la fiesta en un altar profano", dice Carlos Herrera sobre esta obra presentada por Hipopoety Gentileza Hipopoety

“La obra que más me interpeló de arteba se encuentra en la galería Hipopoety, en Utopia y me interesó por su carácter político y crítico -dijo Carlos Herrera, artista y curador-. En Raver 1, la artista Mabel convierte los restos de la fiesta —toallitas desmaquillantes, cabellos sintéticos, colillas— en un altar profano donde lo descartable adquiere un valor ritual. El rostro que emerge en la superficie evoca un ícono sagrado, enlazando la experiencia nocturna con la tradición judía, donde lo efímero y lo impuro también pueden devenir vehículo de lo sagrado”.

En su instalación "Un animal demasiado solitario se come a sí mismo", Gisella Mailén Scotta rescata frases de un libro de de Sara Gallardo Hernan Zenteno - La Nacion

También en el sector Utupia, la artista Zoe Di Rienzo encontró su preferida. “Lo que más me impactó de arteba fue la propuesta de Satélite, de Córdoba, que logró construir un potente diálogo entre ficción, historia y territorio –dijo-. En particular, el trabajo de Gisella Mailén Scotta: en su instalación Un animal demasiado solitario se come a sí mismo, rescata frases del libro Eisejuaz de Sara Gallardo, y convierte esas citas en esculturas de hierro y en dibujos en grafito y óleo sobre papel. Esa tensión entre lo real y lo poético, entre literatura y arte visual, fue para mí lo más emocionante de la feria”.

Obras de César Bernardi en Diego Obligado Hernan Zenteno - La Nacion

En tanto, entre las instituciones que hicieron sus elecciones se cuentan el Museo de Arte de Lima (obras de Gala Berger en Nora Fisch; del Saint Louis Art Museum (Candelaria Traverso y Guillermo Deisler en Herlitzka & Co.); del Denver Art Museum (Josefina Labourt en Piedras), del Minneapolis Institute of Art (Alfredo Londaibere en Nora Fisch), del Museo Reina Sofía (Osvaldo Lamborghini en Del Infinito) y del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Jimena Croceri en Piedras). También el platense Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti adquirió una de Rodrigo Barcos en Jamaica, una de las galerías ganadoras del Premio En Obra.

"Joven predispuesta", fotografía intervenida por Osvaldo Lamborghini, seleccionada por el Museo Reina Sofía en Del Infinito Gentileza Del Infinito

Para agendar:

arteba en el Centro Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado 1221) hasta mañana. Entrada general: $14.000, a la venta en arteba.org. 2x1 Club La Nación, únicamente para compra presencial en boletería. Estudiantes y jubilados: 50% de descuento.