Mujeres-pájaro, libros envueltos, esqueletos y una cueva misteriosa en Villa Crespo

Las “mujeres-pájaro” que sobrevuelan la sala captan se inmediato la atención. Casi logran distraernos de descubrir esa pequeña puerta, cercana al rincón, por donde asoma una figura humana. O seguir el camino de esa cinta dorada que se extiende a mitad de la pared hasta el otro cuarto, hasta convertirse en moño. Allí se pueden encontrar libros envueltos con telas cosidas y pintadas con flores: para leerlos es necesario destruir la obra. O poemas como el repite varias veces y en distintos ritmos las palabras “luz-oscuridad”, hasta que solo queda la primera.

“Yo soy rococó y él es barroco”, dice Delia Cancela a LA NACION, cuando se acerca a saludarla Eduardo Basualdo. Se refiere a las muestras que ambos inaugurarán hoy en Ruth Benzacar: mientras que la de esta referente del pop del Di Tella apela a la ornamentación, los colores pasteles y las sutilezas en su debut en esta galería que cumple seis décadas, su colega de la generación siguiente recurre al dramatismo, la oscuridad y los fuertes contrastes. A tal punto que un par de esqueletos parecen mirarnos de frente, desafiantes, desde sus dibujos.

No hay que dejarse engañar, sin embargo. “Hay algo muy inquietante en esas florcitas y en esas mujeres pájaras, ¿no? Esa contradicción aparente o paradoja, creo que es el arma magistral de Delia”, observa la filósofa francesa Marie Bardet, autora del texto que acompaña la exposición. Destaca allí el “gesto obstinado, y algo punk” con el que esta mujer de 85 años y cabello rojo, acostumbrada desde siempre a diseñar su propia ropa, “interrumpe, cada vez, el uso esperable de las cosas”.

Las "mujeres-pájaro" y la puerta con una presencia humana, abajo a la derecha Hernan Zenteno - La Nacion

Eso puede comprobarse, por ejemplo, al acercarse a una instalación textil de colores pálidos, con dibujos y lo que ella llama “Silly Poems”. Nada tienen de tontos esos poemas. “La rosa es roja, violeta es azul, mi cuello me está lastimando y vos también”, escribe con palabras que riman en inglés, junto a una imagen que muestra dos cabezas unidas por una herida sangrante, rodeada de tres manos que aprietan. Se exhiben en un “cuarto botánico”, ideado para habitarlo tal cual está.

Un “cuarto botánico” fue ideado por Cancela para habitarlo tal cual está Hernan Zenteno - La Nacion

“La idea es mostrar lo íntimo: la florcita, lo pequeño, lo dorado. Esas cosas peyorativas, como todo lo que se acerca al mundo de la mujer. Hay que empezar a decirse que la florcita no es horrible; depende de cómo la mostramos”, opina Cancela al exhibir por primera vez estas piezas de distintas épocas, realizadas en el último cuarto de siglo. Una época en la que se vio forzada a reconstruirse, tras perder todas sus obras en un incendio en 2001. Quizás por eso se sienta identificada con la protagonista de Alicia en el País de las Maravillas, de quien tomó el título de la exposición: Oh Dear, Oh Dear, How queer everything is today! (“Querida, querida, ¡qué raro está todo hoy!”).

"In Media Res", de Basualdo presenta cuerpos transparentes, como si pudiéramos ver con rayos X Hernan Zenteno - La Nacion

Otra referencia literaria inspira el de la muestra de Basualdo: In Media Res alude a la técnica narrativa donde la historia comienza en medio de la acción, aunque también en este caso a la mitad de un animal, dividido por su columna vertebral. Hay algo de bestial en ese recorrido por cuerpos transparentes, como si tuviéramos la capacidad de ver con rayos X, para descubrir esqueletos que parecen mirarnos a los ojos. O en esas piezas de tela encerada, que parecen pellejos de cuerpos humanos colgados, como si hubieran podido independizarse de su estructura ósea.

Piezas de tela encerada parecen pellejos de cuerpos humanos colgados, como si hubieran podido independizarse de su estructura ósea Hernan Zenteno - La Nacion

“El misterio está acá nomás”, comenta Basualdo sobre estas piezas que relativizan las distancias al superponer las dimensiones del abismo del universo con lo insondable de nuestro propio interior. Por ejemplo al ingresar en esa suerte de cueva creada en Villa Crespo con aluminio negro, el mismo material que aportó dramatismo en su muestra Pupila en el museo Moderno y en la escenografía de Obra del demonio. Bajo el cielo estrellado, frente a un fogón, alguien intenta allí integrar lo separado para encontrar respuestas.

Encuentro bajo el cielo estrellado, frente a un fogón Hernan Zenteno - La Nacion

Para agendar:

In Medias Res, de Eduardo Basualdo, y Oh Dear, Oh Dear, How queer everything is today!, de Delia Cancela, desde hoy a las 16 hasta el 27 de agosto en Ruth Benzacar Galería de Arte (Juan Ramirez de Velasco 1287), con entrada gratis.