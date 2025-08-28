“Compartimos esta pasión”: historias de amor y erotismo en arteba, una cita que levanta temperatura

Hubo lágrimas de emoción hoy en el comienzo del segundo día de arteba, que volvió a abrir a invitados especiales en el Centro Costa Salguero. Antes de que la feria abra al público desde mañana hasta el domingo se entregó el Premio al Coleccionismo a Marion Eppinger, impulsora de uno de los principales acervos de arte contemporáneo de la región junto con Jorge Helft, su marido durante cuatro décadas, padre de sus tres hijos y fallecido en marzo último.

“Su audacia y valentía significó que muchas obras disruptivas que cambiaron el lenguaje de la época tuvieron posibilidad de ser mostradas. Su colección no se guardó puertas adentro, sino que se abrió al público de manera generosa”, destacó Larisa Andreani, presidenta de arteba, en referencia a las múltiples actividades culturales la pareja impulsó desde la Fundación San Telmo.

Larisa Andreani y Federico Braun entregaron a Marion Eppinger el Premio al Coleccionismo Soledad Aznarez

Siguieron otras cariñosas palabras de Laura Buccellato y Florencia Malbrán, quienes trabajaron con Eppinger en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires -donde presidió la Asociación de Amigos, y tuvo un rol destacado para lograr el proyecto de ampliación- y reconocieron su gran talento y generosidad. “Marion es una coleccionista y también es un modelo de mujer –dijo Malbrán-. Es una sobreviviente del holocausto. Escapó de Budapest en condiciones muy duras. Estudió medicina, es madre y su mamá, Margit Eppinger, una gran artista”.

Delia Cancela con su obra en Ruth Benzacar Hernan Zenteno - La Nacion

Al recibir el premio diseñado por Cristián Mohaded, Marion aclaró que la colección permaneció unida a que ella y Helft se divorciaron hace casi tres décadas, y que siguieron colaborando hasta su muerte para mantenerla. La primera obra que compraron, recordó, fue un múltiple de Julio Le Parc por trescientos dólares en tres cuotas, cuando tenían poco más de treinta años. “Buscamos relacionarnos con artistas, galeristas y expertos del mundo del arte –agregó-. Muchos se convirtieron en amigos con quienes compartimos esta pasión”.

Obra de Federico Roldán Vukonich en Casa Proyecto Soledad Aznarez

Esa pasión que despierta el arte levanta temperatura con las obras eróticas de Oscar Bony, Eduardo Costa, Nicolás García Uriburu, Cynthia Cohen y Renata Schussheim, reunidas en un sector semiprivado de la galería MC. Mucho más desapercibida pasa una fotografía que registra en la galería Pólvora una performance de alto voltaje de Graciela Álvarez Maroccolo, realizada dentro de un ascensor. En ese sector se lleva toda la atención el auto perforado con huecos de corazones por Federico Roldán Vukonich, en cuyo interior se realizan conciertos como el que ofrecerán hoy a las 19 Florencia Hana Ciliberti y su hermana Andy. Esas formas fueron baleadas y cuelgan ahora en el stand de Casa Proyecto. Hay además escenas hot en una obra de Estrella Mergá en Subusuelo que evoca El jardín de las delicias de El Bosco, y pechos desnudos en los objetos de Nina Kunan en Calvaresi.

Escultura y retrato de Michelle “Misha” Lacroix por Alexis Minkiewicz en Aldo de Sousa Soledad Aznarez

También las ventas están que arden: varias galerías ya repusieron gran parte de sus stands. “Ayer vendimos trece obras, un récord para el primer día”, dijo a LA NACION Sebastián Boccazzi, director de Roldán, que ya vendió todas las que trajo de Pablo Suárez y de García Uriburu, y varias más de Alicia Orlandi, Juan Del Prete y Yente. Una situación similar se reflejó en el renovado espacio de Ruth Benzacar, donde la venta de una pintura de Jorge Macchi acaba de sumarse a las ya anunciadas. Nora Fisch, en tanto, ya había vendido dos collages textiles de Gala Berger al MALI de Lima y obras de Sofia Böhtlingk, Marina Daiez y Fernanda Laguna a la colección Balanz, además de otras de Juan Tessi, Amadeo Azar y Alfredo Londaibere.

La imponente escultura de mármol de Minkiewicz mide más de dos metros y pesa una tonelada Gentileza Pablo de Sousa

La galería Aldo de Sousa no sólo vendió obras a tres museos: de Benjamín Ossa al Macba, de Alejandra Mizrahi al Franklin Rawson de San Juan y de Diana Aisenberg al Castagnino-Macro. Sorprendió además al exhibir una imponente escultura de mármol de Carrara, de más de dos metros, que pesa una tonelada. Realizada por Alexis Minkiewicz en Italia, representa su amiga Michelle “Misha” Lacroix, artista muy querida de la comunidad travesti-trans y llegada a Buenos Aires desde el Chaco. Un calco de su cuerpo desnudo, con una pose inspirada en las bailarinas de Degas, se ofrece ahora por veinte mil dólares.

Escultura de Marcelo Burgos en Rubbers Soledad Aznarez

Igual de conmovedora es la historia que acompaña las esculturas de Marcelo Burgos exhibidas en Rubbers, varias de las cuales ya conquistaron dueño. “Su padre dirigía un orfanato, lo que significaba que de todos los chicos, él era único que tenía papá –explicó a LA NACION su directora, Mariana Povarché, que también vendió varias obras de Ana Seggiaro al MALI-. Los más chiquitos se colgaban de la mano de su papá, y él transitaba entre el odio y la culpa. Entonces empezó a imaginar estos dragoncitos, estos animalitos fantásticos que eran como sus superhéroes, sus objetos contrafóbicos, que lo ayudaban a defenderse de tanto de tanto enfrentamiento con esos chiquitos sin papás. El año pasado exhibimos otra obra suya que hizo para su hija con símbolos de lo que iba a necesitar para vivir: los sueños, la fuerza, la compasión, el amor, la inteligencia y un poco de suerte, representada por la una estrellita”.

Para agendar:

arteba en el Centro Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado 1221), desde mañana hasta el domingo. Entrada general: $14.000, a la venta en arteba.org. 2x1 Club La Nación, únicamente para compra presencial en boletería. Estudiantes y jubilados: 50% de descuento.