Un youtuber japonés hizo un video en el que los presidentes argentinos se ríen y se volvió viral
En “La canción de los presidentes de Argentina” aparecen los primeros mandatarios, de Rivadavia a Milei, incluidos los interinos y de facto
- 3 minutos de lectura'
El youtuber japonés @magaoonossan publicó en su canal de YouTube 真顔のおっさんチャンネル (“canal del anciano con cara seria”) y en otras cuentas en redes sociales un video musicalizado hecho con IA generativa en el que los presidentes de la Argentina se ríen y bailan, y que tuvo cientos de miles de visualizaciones. La “letra” de “La canción de los presidentes de Argentina” enumera a los presidentes, incluidos los interinos y de facto, en estricto orden, según el listado que aparece en Wikipedia. Gran parte de los retratos y fotografías provienen de la misma fuente, con intervenciones hechas con IA.
“Presidentes”:— Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) August 14, 2025
Porque un japonés se obsesionó con los cuadros de los presidentes argentinos y le dio vida a todos desde Rivadavia a Milei pic.twitter.com/kc4xGSPRGa
Al menos tres de los retratos -los de Bernardino Rivadavia, Justo José de Urquiza y Vicente López y Planes- pertenecen a la colección del Museo Histórico Nacional (Defensa 1400) y algunos se pueden ver en la muestra permanente Tiempo de provincias.
Hay curiosidades -algunas con base histórica- en el video: Domingo Faustino Sarmiento se come un pepino y Nicolás Avellaneda, un bife bien cocido; Julio Argentino Roca hace tap dance; Miguel Juárez Celman monta de espaldas un burro, Hipólito Yrigoyen juega con un peludo [un retraído armadillo], Arturo Frondizi -que fue derrocado por José María Guido- se cae del sillón de Rivadavia de la risa y Juan Domingo Perón y Eva Duarte, en el momento más chic de la animación, bailan un vals.
María Estela Martínez de Perón, que aparece como “Isabel Martínez de Perón”, tiene el aspecto de una bailarina de flamenco y el presidente de facto Jorge Rafael Videla se ríe a carcajadas, en blanco y negro, igual que Roberto Viola. Ambos figuran debajo de la leyenda “dictadura militar”, igual que Horacio Tomás Liendo y Leopoldo Galtieri, entre otros.
Los presidentes de la recuperación democrática a partir de 1983 se lucen a todo color, y algunos, como Carlos Menem, con un buen filtro. Eduardo Duhalde, curiosamente, hace pucheros en “La canción de los presidentes de Argentina”; Néstor Kirchner ejecuta una pirueta de ballet; Mauricio Macri se saca una selfie en un paisaje de molinos eólicos; Alberto Fernández toca la guitarra eléctrica y Javier Milei enciende la motosierra. En la imagen final, Cristina Kirchner, Macri, Fernández y Milei bailan unidos a la manera de un cuarteto pop.
En el canal de YouTube de @magaonoossan hay videos musicalizados de los presidentes de Brasil y de Corea del Sur, los emperadores de la China y los primeros ministros de la India, todos sonrientes. La tradición del “retrato que ríe” se remonta a la Antigüedad y la Edad Media, aunque no era tan frecuente como a partir del Renacimiento (al menos en Occidente).
