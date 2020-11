Un zoompleaños para Art Basel: Miami no será una fiesta

El artista cubano Alexandre Arrechea y su instalación Dreaming with Lions en la playa del Faena Hotel, que inauguró la semana de Art Basel Crédito: Gentileza Faena

Nada de mojitos en Miami Beach, mirando las estrellas con los pies descalzos sobre la arena. La celebración del medio siglo de Art Basel, la feria de arte más importante del mundo, fue transformada por la pandemia en una serie de encuentros virtuales que recorrieron su historia. El zoompleaños culminará esta semana en Miami con otra edición de las Online Viewing Rooms, creadas para reemplazar las ferias ya canceladas en Hong Kong y Basilea, en lugar del encuentro global que estaba destinado a ser una fiesta.

"A la luz del Covid-19 y su impacto en el ecosistema del arte, se ha vuelto esencial que concentremos nuestros esfuerzos y recursos en iniciativas y campañas que apoyen en forma directa a nuestras galerías, que están enfrentando desafíos sin precedente", dijeron a LA NACION fuentes de prensa de Art Basel. "Por lo tanto hemos decidido cancelar el proyecto artístico previsto para el 50º aniversario. Agradecemos a los curadores, artistas y a todos los involucrados por su apoyo y comprensión de esta difícil decisión", agregaron, sin dar más precisiones sobre la muestra especial que tenían planeada.

La distancia social y la economía de recursos que impuso el coronavirus dejaron su marca también en el proyecto impulsado este año por Alan Faena, el empresario argentino que suele inaugurar la gran semana internacional de Art Basel Miami. La apertura del Faena Forum fue celebrada en 2016 con un alegre desfile por las calles del distrito de diseño en Miami Beach que incluyó la memorable Conga irreversible, orquestada por el grupo Los Carpinteros e interpretada por bailarines que avanzaban danzando de espaldas, un colorido diseño textil del brasileño Ernesto Neto y food trucks que distribuían en forma gratuita comidas típicas del sur de Florida, con el sello festivo del español Antoni Miralda.

A metros de allí, en la playa, apenas medio centenar de personas asistió ayer a la inauguración de Dreaming with Lions. Una instalación de Alexandre Arrechea, artista cubano que integró el grupo Los Carpinteros hasta 2003. "Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes" y "Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay" son dos de las frases tomadas de El viejo y el Mar, de Ernest Hemingway, escritas con toallas rojas y blancas en una plataforma de casi 19 metros de diámetro con forma de paréntesis. El autor de París era una fiesta, estadounidense que vivió en Cuba, es evocado así hasta el domingo en una obra destinada a recordar "la pura fuerza del espíritu humano".

Telo´n para cuatro, Mar del Plata (detalle, 1965), de Alicia DAmico, exhibida en Pinta por Vasari Crédito: Gentileza Vasari

"A pesar de la ausencia de esta temporada de la feria Art Basel Miami Beach, estos tiempos exigen que el arte y la cultura unan a la comunidad en conversaciones que transformen las ideas en acciones positivas -opinó Faena-. Nos tomamos muy en serio nuestra posición de apoyar el pulso cultural de la ciudad y nos complace poder unir a nuestras comunidades comisionando una obra de arte tan esperanzadora e inspiradora, que habla sobre la resiliencia humana, de un importante artista con sede en Miami".

Mientras tanto las calles, que para esta época suelen estar atestadas de autos, estaban desiertas. "No hay tráfico, la gente tiene miedo de salir", dijo a LA NACION Diego Costa Peuser, impulsor de Pinta Miami, feria que este año también será virtual. Once galerías argentinas están incluidas en la programación de pinta.art, que se extenderá desde el miércoles hasta mediados de mes, mientras que las únicas actividades presenciales que impulsará esta semana serán "pop ups" con estrictos protocolos de seguridad.

New York, de la serie fusilamientos (detalle, 1996), de Oscar Bony, exhibida por waldengallery en Art Basel Crédito: Gentileza waldengallery

No habrá tampoco carpa sobre la playa montada por Untitled, que solo podrá recorrerse en el sitio untitledartfairs.com/miami-beach-donde la galería Hertlitzka+Faria exhibirá obras de Marta Minujín y Horacio Zabala, entre otros artistas argentinos-, aunque más de sesenta instituciones de Miami abrirán al público en forma presencial muestras y charlas que también estarán disponibles online.

Este escenario que parece anticipar un futuro "híbrido" habría parecido de ciencia ficción en aquella primera edición de Art Basel, en 1970, cuando tres galeristas lograron reunir a noventa colegas de diez países en Basilea. Entonces asistieron 16.000 visitantes. Hoy no hay límite de acceso para acceder a más de 2000 obras exhibidas por 255 galerías de treinta países, charlas y visitas guiadas en artbasel.com/ovr, sitio que abrirá al público en forma gratuita desde el viernes hasta el domingo.

Diario de la peste (detalle, 2020), de Jorge Macchi, exhibida por Ruth Benzacar en Art Basel Crédito: Gentileza Ruth Benzacar

"Un shot de Oscar Bony" es el ingenioso título elegido por la porteña waldengallery para presentar el legado del artista fallecido en 2002. "El proyecto pretende hacer honor a la ironía y el uso del humor ácido que caracterizaba al propio Bony con un juego de palabras", explica la galería, que en la última edición de Art Basel OVR vendió en cuestión de horas todas las obras exhibidas de Feliciano Centurión. Ahora vuelve a la carga con otro plato fuerte: el registro de La Familia Obrera (1968-1999), performance presentada en el Instituto Di Tella durante la famosa exhibición Experiencias 68, que terminó clausurada por la policía. Esta fotografía/objeto, serie de 5, ya integra la colección del Museo de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, el Malba y la Kunsthaus de Zürich. Completan la propuesta piezas clave de los años 90: fotografías enmarcadas y posteriormente baleadas por Bony con su pistola semiautomática.

"Entendida en el sentido literal, la palabra shot (disparo, en inglés) se corresponde con la última producción de Bony -recordó Agustina Taruschio, directora de waldengallery-. Ante el cambio de formato de la feria, de presencial a digital, que limita la cantidad de obras que pueden ser exhibidas a la vez en un determinado período de tiempo, y en el ámbito de la celebración que ocurriría en una inauguración, alude a un trago corto pero fuerte de un artista impactante, que se ha sumergido en todas las disciplinas con total fluidez".

La representación argentina se completa con Jorge Mara-La Ruche, Revolver, Isla Flotante y Ruth Benzacar, que incluye entre sus artistas a dos "pesos pesados" del arte contemporáneo: Adrián Villar Rojas y Jorge Macchi. De este último presenta obras realizadas durante la cuarentena, con palabras recortadas de diarios como "aislamiento" y "terror". Para el clima de fiesta en Miami, habrá que esperar al año próximo.

