Una argentina ganó un concurso en Europa con una investigación sobre el nacimiento, auge y decadencia de Pumper Nic

escuchar

¡Marche un Super Nic para celebrar! Con un proyecto sobre la historia de la empresa Pumper Nic, la periodista y escritora Solange Levinton ganó la tercera edición del Premio de No Ficción Libros del Asteroide y recibirá siete mil euros para concluir su libro con cierta tranquilidad económica (un monto mucho mayor que el anticipo promedio que ofrece una editorial argentina). El proyecto ganador, que se titula “Pumper Nic: nacimiento, auge y decadencia de un sueño americano argentino”, es una investigación sobre la primera cadena de restaurantes de comida rápida creada en la Argentina. “Tengo 41 años y mi abuela me llevaba a almorzar a Pumper Nic cada vez que me venía a buscar al colegio -dice Levinton a LA NACION-. En ese sentido, el puntapié de mi interés partió de un recuerdo personal que se intensificó al conocer de cerca la historia detrás de esta empresa que atravesó la vida cotidiana de varias generaciones y marcó un hito en la cultura alimentaria argentina”.

La argentina Solange Levinton gana el III Premio de No Ficción Libros del Asteroide Prensa Contexto Libros

El primer Pumper Nic fue inaugurado en la ciudad de Buenos Aires en 1974. Su creador, el empresario Alfredo Lowenstein, no soñaba que en las décadas de 1980 y 1990 los locales de Pumper se volverían una “institución” gastronómica y puntos de encuentro de enamorados con poco dinero, adolescentes, rockeros y gays. A finales del siglo pasado, la última sucursal tuvo que cerrar sus puertas.

Solange Levinton gana el III Premio de No Ficción Libros del Asteroide con «Pumper Nic: nacimiento, auge y decadencia de un sueño americano argentino». Ha resultado finalista el proyecto «Heroína», de Rebeca Yanke. Más información👇 #premiodenoficciónlibrosdelasteroide pic.twitter.com/lf2cC0cUIt — Libros del Asteroide (@LibrosAsteroide) January 25, 2023

Semanas atrás, en redes sociales circuló el rumor de que Pumper Nic volvería a abrir sucursales. “Me enteré del rumor del regreso de Pumper Nic y el hecho de que cada tanto aparezca como noticia, en general sobre recuerdos nostálgicos de la cadena o como tendencias en redes por alguna razón, fue uno de los puntos que me llamaron la atención al momento de investigar esta historia: ¡Pumper Nic siempre está volviendo!”, bromea Levinton, que trabaja en la agencia de noticias Télam, en la sección de Espectáculos, y colabora como cronista en LA NACION y en la revista mexicana Gatopardo. Es además una de las autoras del volumen coelctivo Voltios: la crisis energética y la deuda eléctrica (Planeta, 2017), al cuidado de Leila Guerriero.

Soda Stereo en la presentación de su primer disco en Pumper Nic Archivo Estudio Massa

“Su idea insolente de ofrecer hamburguesas en el país del bife de chorizo fue un negocio millonario y una burbuja capaz de sobrevivir a todo tipo de crisis”, declaró Levinton luego de conocer la noticia del premio. El jurado, que estuvo integrado por Jordi Amat, Daniel Capó, Leila Guerriero, Daniel Gascón y el editor Luis Solano, valoró “la originalidad del proyecto, su calidad literaria y la exhaustiva labor de investigación periodística de la autora”, así como también la capacidad “para retratar la compleja realidad política de Argentina a finales del siglo XX a través de una historia familiar sorprendente y única”. Libros del Asteroide es una editorial independiente con sede en Barcelona.

-¿Cómo recibiste la noticia del premio y cuánto tiempo trabajaste en el texto?

-Decidí presentarme al concurso porque me encanta la editorial y el cierre de la convocatoria me servía como una excusa para avanzar en la escritura con una fecha en el horizonte. La noticia del premio fue una alegría inesperada que se convirtió en el mejor impulso para terminar el proyecto. Me entusiasma que la historia de nuestro primer fast food y de esta empresa argentina que se convirtió en un ícono de nostalgia también pueda trascender las fronteras. Empecé esta investigación en enero de 2020 y, pandemia mediante, pude terminarla dos años después. Para reconstruir la historia me basé en más de cien entrevistas a familiares de los dueños, gerentes, trabajadores, consumidores de todas las etapas de Pumper, además de material proveniente de archivos personales que muchos todavía conservan. Me emociona que una historia local, que de alguna manera funciona como un espejo de una época de nuestro país, pueda llegar a lectores de otros lugares.

-¿Interesan los libros no ficción y periodismo en el país?

-Como lectora, la no ficción es un registro que me interesa particularmente y por suerte hay muchísimos escritores que lo hacen muy bien y editoriales que cada vez les están dando más espacio. Respecto al periodismo, al margen de las condiciones laborales cada vez más precarias, me gustaría que surgieran otros espacios para trabajar por fuera del ritmo a contrarreloj de la noticia cotidiana.

Resultó finalista el proyecto “Heroína”, de la periodista Rebeca Yanke (Bilbao, 1978), que se centra en la epidemia de consumo de heroína en el País Vasco durante la década de 1980, en una investigación que aúna historia personal y social.

El Premio de No Ficción Libros del Asteroide se otorga a un proyecto y no a una obra terminada. En la tercera edición se recibieron 288 propuestas, de las cuales 136 procedían de América Latina. Una de ellas, proveniente de la Argentina, fue la ganadora.