Una noche en Tigre con fiesta silenciosa en el bosque y arte virtual 3D

Apenas llego al punto de encuentro en la Estación Fluvial de Tigre, me doy cuenta de que me equivoqué de vestuario. Mi campera plateada, la opción más abrigada que encontré para llegar hasta la noche al aire libre en la isla El Descanso, es muy parecida a la que visten las promotoras que presentarán un nuevo auto en el festival X-Real.

El viaje en lancha hasta la isla Alejandro Guyot

Tras pocos minutos en lancha llegamos con el primer grupo al complejo de 40 hectáreas ubicado sobre el Río Sarmiento, que alguna vez perteneció a la familia materna del prócer. Nos esperan una visita guiada por obras monumentales de artistas como Alberto “Bastón” Díaz, Pablo Reinoso y Marie Orensanz, un cóctel al atardecer y, después, el plato fuerte: un espectáculo de música y arte virtual 3D, que abarca mapping, hologramas reflejados sobre el río -acompañados por el coro metálico de los sapos- y una fiesta silenciosa con proyecciones láser en medio del bosque.

Claudio Stamato, fundador de El Descanso, junto a los livings montados en el terreno de 40 hectáreas Alejandro Guyot

Pero vayamos por partes, porque recién son las 5 de la tarde. Nos recibe Claudio Stamato, asistente de dos de los principales coleccionistas del país: Carlos Pedro Blaquier y su mujer, Nelly Arrieta, fallecida el año pasado. Fue él quien comenzó hace casi tres décadas a comprar estas tierras donde ahora vive, con vista al río y a una laguna artificial. Lo acompaña desde hace más de una década su pareja, el colombiano Andrés Felipe Durán, que sumó al proyecto su experiencia en innovación y tecnología. Durante la eterna cuarentena nació la idea de impulsar el festival, que en su segunda edición acaba de sumar nuevas experiencias inmersivas.

Andrés Felipe Durán, uno de los socios fundadores de UXart Alejandro Guyot

“Necesitábamos esto. La pandemia nos cambió, y la noche también puede ser transformada”, dirá este último un poco más tarde junto a la barra de tragos, mientras el DJ comienza a pasar música electrónica y decenas de personas ya bailan junto a los livings montados sobre el parque. Con un amplio espacio que permite la distancia necesaria, podemos olvidarnos de los barbijos y respirar aire puro.

El espectáculo de luces comienza al caer la noche Alejandro Guyot

Después de la comida, una de las paradas obligadas es el gigantesco eucalipto sobre el cual se proyecta Obelisco en mí, una versión de la intervención con la que se rindió homenaje a Julio Le Parc en la Avenida 9 de Julio en 2019, con más de doscientas obras del artista mendocino acompañadas por el ritmo del tango.

Proyecciones sobre la flora autóctona invitan a recorrer la isla Alejandro Guyot

Para llegar hasta allí hay que atravesar un oscuro sendero, donde se exhiben entre los cipreses hologramas flotantes con obras de artistas como Gyula Kosice, Miguel Ángel Vidal, Eduardo Rodríguez y Perla Benveniste. Son algunas de las decenas obras seleccionadas por María José Herrera que se exhiben de forma gratuita en un museo virtual, presentado el año pasado, al que se puede acceder desde la aplicación UXart. “Todas tendrán pronto su versión NFT”, adelanta a LA NACION Beto Resano, uno de los socios de Durán.

Obras de más de 35 artistas se proyectan sobre todo tipo de superficies Alejandro Guyot

Sobre la laguna, en el corazón de la isla, también flotan obras virtuales 3D de doce metros de alto. “Ahora tienen más altura y mejor definición, porque tenemos mejores proyectores”, señala Resano al comparar esta edición con la anterior, realizada en marzo. Otra de las innovaciones es un túnel de luces láser que hay que atravesar para llegar a la fiesta silenciosa, también realizada por primera vez. “Me parece que estoy en una película”, dice asombrada mi hija Federica, de 17 años, mientras caminamos hacia el origen de los haces de luz que van cambiando de color.

El túnel que se atraviesa para llegar a la fiesta silenciosa Alejandro Guyot

No hay edad para el asombro. “Tomá este, es increíble”, me dice un hombre de más de cincuenta años mientras me entrega los auriculares inalámbricos que acaba de usar para bailar en medio del bosque. Esquivamos las ramas bajas hasta llegar al grupo de decenas de personas que se mueven al ritmo de la música electrónica, entre las luces proyectadas sobre los árboles. Arte, naturaleza y tecnología unidos para generar encuentros únicos, que cuesta registrar en fotos y demandan que estemos presentes. Todo lo que extrañamos durante un año y medio de pandemia.

La fiesta silenciosa en medio del bosque Alejandro Guyot

Para agendar:

Festival X-Real en Isla El Descanso, Tigre. El primer día de la segunda edición se postergó por mail tiempo para el 16/10. Habrá nuevas ediciones en noviembre y diciembre. Entradas por Livepass.