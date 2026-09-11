Una tumba intacta durante 600 años abre una ventana al mundo de la élite Chimú en Perú

LIMA.– Durante más de seis siglos, una masa compacta de piedra mantuvo a los huaqueros, a los cazatesoros, lejos de una tumba en Chan Chan, la ciudad de adobe más grande de América. Debajo de esos rellenos, en el conjunto amurallado Utzh An, antiguo Palacio Gran Chimú, un equipo de arqueólogos peruanos encontró una plataforma funeraria prácticamente intacta. El descubrimiento se produjo en Trujillo, en la región de La Libertad, dentro de la antigua capital del reino Chimú, en la costa norte peruana.

La estructura es una plataforma cuadrangular de casi 17 metros por lado y cinco de altura, con una cámara central y dos laterales. Allí se hallaron los restos de un personaje principal, posiblemente integrante de la élite chimú, y los de otros 37 individuos con los huesos completos. El cráneo del primero presenta un pigmento rojo que deberá ser analizado para determinar si se trata de cinabrio —un mineral contaminante, de color rojo brillante, compuesto de sulfuro de mercurio—; algunos de los demás cuerpos muestran una coloración semejante. También se hallaron armas de metal y objetos de cobre y oro.

“Un hallazgo como este es muy importante, porque generalmente lo que se conocía sobre entierros de élite de la sociedad Chimú se sabía por plataformas saqueadas, colecciones privadas, colecciones en museos y no se tenía el dato científico sobre los individuos y sus correspondientes artefactos y asociaciones”, le dice el arqueólogo Jorge Meneses Bartra, responsable del proyecto de inversión, cuyos hallazgos fueron presentados esta semana.

El descubrimiento consiste en tumbas intactas de más de 600 años de antigüedad, con los restos de alrededor de 38 individuos sepultados en el complejo arqueológico de Chan Chan, la mayor ciudad de barro de la América prehispánica Steffano Palomino - EFE

Meneses lidera el Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan, auspiciado por el Ministerio de Cultura, que marcha en su octava temporada. La ruta hasta la cámara comenzó cuatro años atrás, cuando el equipo excavó superficialmente la plataforma y detectó una pequeña depresión. En mayo decidieron volver. “Nuestra intuición como arqueólogos nos obligó a seguir interviniendo esta plataforma hasta que encontramos la entrada”, cuenta. Los rellenos de piedra terminaron funcionando, según Meneses, como una defensa involuntaria frente a los saqueadores.

El personaje principal que posiblemente pertenezca a la élite Chimú plantea otra pregunta. A diferencia de los demás individuos, sus huesos no están completos. El arqueólogo cree que la explicación puede estar en una práctica conocida en las sociedades andinas: mover a los muertos después de su entierro. “Siempre han existido procesos de reenterramiento en las sociedades andinas. Movían a sus momias. Incluso sacaban partes de las osamentas para obtener reliquias familiares del difunto. Esto nos hace pensar que la momia llegó a moverse antes de cubrirse la plataforma”, dice.

Vista de los trabajos que se realizan en el interior de la cámara principal del complejo arqueológico de Chan Chan Ministerio de Cultura de Perú - Ministerio de Cultura de Perú

La plataforma pertenece a una cultura que floreció en la costa norte peruana entre los años 900 y 1470 d. C., antes de la expansión inca. Chan Chan fue su centro político y uno de sus mayores símbolos de poder. Los integrantes de la clase gobernante eran enterrados en plataformas funerarias dentro de grandes conjuntos amurallados. Por eso las armas, los metales preciosos y los pigmentos importan más allá de su valor material. El laboratorio deberá establecer qué relación tenían con cada individuo, qué jerarquías existían entre ellos y hasta qué punto esta tumba modifica lo que se creía saber sobre las élites chimú.

El descubrimiento fue realizado por un equipo íntegramente peruano. Son 98 personas entre arqueólogos, topógrafos, conservadores, fotógrafos, ingenieros civiles y obreros. Para Meneses, la historia tiene una resonancia personal. Cuenta que decidió dedicarse a la arqueología después del hallazgo, en 1987, de la tumba intacta del Señor de Sipán, en la vecina Lambayeque. Casi cuatro décadas después, dirige una investigación que permite estudiar un entierro de esa élite.

Pero quizá el dato que más amplía las dimensiones del hallazgo está fuera de la tumba. La zona intangible de Chan Chan abarca 1.414 hectáreas y apenas una fracción ha sido excavada. “No se ha excavado más del 7% del área total de Chan Chan. Evidentemente la ciudadela tiene mucho más que contar”, dice Meneses. El proyecto se ha concentrado sobre todo en los muros perimetrales de sus nueve conjuntos amurallados, mientras buena parte del interior sigue sin investigar. En una semana concluirán las excavaciones y empezarán los análisis de laboratorio. Después llegará la conservación y el cierre de las áreas antes de las lluvias fuertes previstas para noviembre. La tumba esperó 600 años. Los arqueólogos, ahora, trabajan contrarreloj.