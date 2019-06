Yoko Ono y el poder de la imaginación

John Lennon y Yoko Ono, por la paz en su luna de miel

Cuando Yoko Ono tenía cuatro años, hace más de ocho décadas, imaginó su primera obra de arte. "Si cortáramos todas las semillas del mundo por la mitad, diferentes clases de semillas, y las pegáramos entre sí y las plantáramos, entonces el mundo sería muy distinto, ¿no?"

Eso cuenta la artista japonesa, descendiente de una familia aristocrática y famosa por haber sido el gran amor de John Lennon, en un documental que se puede ver en Netflix. Above Us Only Sky ( Sobre nosotros, sólo el cielo) muestra la historia detrás de Imagine, canción que sería declarada "la mejor del siglo XX".

El film procura rescatar la influencia positiva que tuvo sobre Lennon la mujer acusada de haber separado a los Beatles. En ese afán por mostrar su "otra cara", el director Michael Epstein destaca su fe en el poder de la imaginación al servicio de la paz, tras haber sufrido la guerra en carne propia.

"En la Segunda Guerra Mundial, todos los niños tuvimos que evacuar. A nosotros nos llevaron a una casa de campo", recuerda Yoko en una entrevista, al narrar una reveladora anécdota vivida con su hermano pequeño. "Me dijo: 'Tengo hambre'. No sabía qué hacer, porque no teníamos comida. Le dije: 'Bueno, imaginemos un gran menú'. Empezó a alegrarse y pensé: 'Dios mío, esto es genial'. La imaginación me ayudó mucho."

Se creatividad la ayudaría también a conquistar a uno de los codiciados Beatles. Algo conmovió a Lennon en la galería Indica, en noviembre de 1966, cuando subió una escalera y leyó con una lupa lo que Yoko había escrito en el techo: "Yes". "Si hubiera dicho 'no', me hubiera ido", confesó el cantante en una entrevista.

El casamiento llegaría en 1969. Es célebre su luna de miel con un llamado a la paz mundial desde la cama, en plena guerra de Vietnam. Lo que el film no dice es que el mismo año en que John y Yoko grabaron Imagine, en 1971, ella iniciaba otra larga batalla: su ex marido Anthony Cox ganó la custodia de la hija de ambos, Kyoko Chan Cox, le cambió el nombre y desapareció. Yoko recién volvería a verla un cuarto de siglo más tarde, casi dos décadas después de que Lennon fuera asesinado por un fanático.

El mensaje por la paz, sin embargo, viviría en la obra de esta pionera del arte conceptual y la performance, cuya trayectoria asociada al grupo Fluxus fue premiada con el León de Oro en la Bienal de Venecia. Así lo demostró Dream Come True, retrospectiva exhibida en 2016 en el Malba, para la cual se reeditó su libro Pomelo con cientos de consignas que apelan a la imaginación. Como la que propone "imaginar mil soles en el cielo al mismo tiempo" y "dejarlos brillar".