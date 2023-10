escuchar

Ángel Di María es uno de los integrantes históricos de la selección argentina. Con un gran bagaje a nivel clubes y con el combinado nacional, Fideo empieza a transitar sus últimos momentos como deportista profesional. De actualidad en Benfica de Portugal, el mediocampista ofensivo de 35 años entró en la recta final de su recorrido, el cual coronó con la Copa del Mundo obtenida en Qatar.

Asentado en el equipo principal de La Scaloneta, el rosarino no integró la lista de citados en esta doble fecha de Eliminatorias donde Argentina enfrentó a Paraguay y lo hará este martes con Perú por una lesión que lo marginó durante varias semanas de las canchas.

En la voz de la experiencia, Di María no solo maduró futbolísticamente, sino que también se erigió como uno de los líderes de este equipo argentino que, desde la asunción de Scaloni, logró una Copa del Mundo, una Copa América y la Finalissima, en una final disputada en Wembley frente a Italia.

Ángel Di María uno de los ausentes en la doble fecha de Eliminatorias contra Paraguay y Perú LUIS ROBAYO - AFP

Luego de transitar varios años con la camiseta celeste y blanca, Fideo dialogó con el programa Todo Pasa, que se transmite en Urbana Play (FM 104.3) y es conducido por Matías Martín, e hizo un repaso de cómo vivió su estadía en Qatar junto a sus compañeros, quienes formaron un grupo unido que los llevó a la gloria.

Desde Lisboa, Di María se prestó a una charla íntima y, en retrospectiva, recordó cada momento que vivió en Medio Oriente y cuáles son las postales mentales que le quedaron de aquel certamen donde la selección argentina bordó la tercera estrella en su escudo.

“La primera foto es el día que llegamos a Qatar cuando entramos al complejo y es ahí cuando decís ‘acá comienza todo’ y ojalá este el mes entero encerrado en este lugar”, comenzó el zurdo, quien fue uno de los jugadores de suma importancia para Scaloni durante la fase de grupos y las instancias finales.

En esa misma línea, el ex Rosario Central, Real Madrid, entre otros, puso en segundo lugar una dedicatoria especial de Nicolás Otamendi a los jugadores de Países Bajos: “Me quedo con la foto de Ota festejando (se pone las manos en sus orejas) contra los holandeses. No sé por qué, pero cada vez que entro a Instagram o pongo la tele veo esa imagen. Ese partido fue jodido porque hicimos un excelente partido durante los 90 minutos y tuvimos que sufrir por penales”, rememoró.

Por último, entre las imágenes mentales, Di María remarcó que otro momento inolvidable fue cuando Gonzalo Montiel convirtió el penal contra Francia. Sobre ese partido, Matías Martín indagó sobre su postura al salir del campo de juego, cuando faltaban solo 20 minutos para que terminara el tiempo reglamentario.

Argentina vs Países Bajos por los cuartos de final de la copa de mundo Qatar 2022 en el estadio Lusail de Doha Archivo

“¿Puede ser que estabas llorando en el banco?”, consultó el conductor y, del otro lado, el futbolista dijo: “Sí, lloraba porque todavía me sentía bien, no estaba cansado, y ellos seguían metiendo delanteros. Quedaba poco tiempo y teníamos una buena ventaja, pero cuando jugás contra rivales así sabés que no son solamente 11 jugadores, sino 18 titulares”, cerró.