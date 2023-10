escuchar

Marcela Tinayre protagonizó una de las perlitas virtuales que causó tanto risas como incógnitas en las últimas horas al compartir en su cuenta de Instagram una particular imagen en la que se puede observar a un hombre que tiene al descubierto parte de la espalda baja. La foto llamó poderosamente la atención y rápidamente se viralizó. Aunque la hija de Mirtha Legrand la eliminó de su perfil rápidamente no faltaron quienes le hicieron una captura.

“¿La subió sabiendo lo que hacía o se la habrá querido mandar a alguien y la subió por error a sus historias?”, se preguntó “Pochi”, administradora de la popular cuenta de Instagram @gossipeame, donde comparte las novedades de los famosos argentinos y quien logró capturar la imagen que Tinayre compartió y luego eliminó.

La foto que compartió Marcela Tinayre por equivocación (Captura @gossipeame)

La foto en cuestión mostró a un hombre que se encuentra sentado y tiene el pantalón un tanto bajo y la remera subida, combinación que tiene como resultado dejar al descubierto la zona baja de la espalda. La publicación fue realizada sin inscripciones, lo que generó una ola de preguntas acerca del objetivo de la conductora al compartirla.

Como la borró, muchos creyeron que se trató de un error, algo que efectivamente la propia protagonista confirmó: “Me la pasó un amigo. Me equivoqué. Es un amigo que me lo mandó, la sacó en un restaurante. Ni me di cuenta. Era para una amiga”, explicó en declaraciones a TN y de esta manera le puso humor a su respuesta.

Marcela indicó que publicó la foto po error (Foto Instagram @soymarcelatinayre)

Lo cierto es que Marcela no es la primera famosa que comete este tipo de error en las redes sociales, en el que con un simple click ponen en jaque su intimidad.

Susana Giménez encabeza la lista de las celebridades que cometen este desatinado movimiento virtual. En su caso, lo hizo reiteradas veces. Una ocasión se mostró en pijama acostada, otra fue de su rostro en primer plano y una tercera en el momento que estaba por lavarse los dientes, todas causaron desconcierto entre sus seguidores hasta que la propia diva admitió su equivocación, tomándoselo con humor.

La autocrítica de Marcela Tinayre

Marcela Tinayre se caracteriza por decir lo que piensa, al aire y fuera de él. Dueña de una personalidad fuerte, decidió revelar su conducta con quienes fueron novias de su hijo Nacho Viale y que hoy le vale una fuerte autocrítica.

“Con mi hijo mayor al principio no había una que me venga bien. No había una y además, era mujeriego. He visto pasar, no voy a dar nombres, a todas. Soy una suegra jodida, pero amorosísima”, contó recientemente en Polémica en el bar (América). Aunque no dio nombres propios bien se sabe que Nacho Viale estuvo en pareja con varias famosas.

Respecto al perfil que le gusta para la pareja del joven productor, destacó: “Quiero que ella sea educada, que lo quiera, que veas que lo hace feliz, que lo cuide”. Por supuesto que con la descripción dejó en claro que sus exnueras no cumplían con esto. Sin embargo, remarcó que se lleva muy bien con Lucía Pedraza, la actual pareja de Nacho.