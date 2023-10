escuchar

Se develó el misterio: Lionel Messi está en óptimas condiciones físicas e integrará un lugar en la formación inicial contra Perú, en el marco de la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de los Estados Unidos en 2026. Aún a la espera de quién dejará su lugar en el equipo, el rosarino, de 36 años, volverá a llevar su camiseta número 10 y guiará a sus compañeros en un encuentro que presume ser reñido ante un contrincante que no ganó en lo que va del certamen.

La noticia que el jugador del Inter Miami esté disponible para comenzar desde el arranque fue bien vista por los hinchas de la selección argentina, a pesar de que en el encuentro anterior ante Paraguay no pasó ningún tipo de sobresalto y hasta no se notó la ausencia del delantero, quien observó desde el banco el primer tiempo y luego ingresó en el complemento con una actuación que no trascendió como en otras ocasiones.

Líder de un equipo que se coronó en Qatar, Messi es la bandera y el faro para el resto de los convocados a esta doble fecha de Eliminatorias. Sin embargo, aunque no se admita públicamente, el cuerpo técnico empieza a idear cómo sería la selección sin él debido a su avanzada edad -que no se nota a la hora de ingresar al campo de juego-.

Entrenamiento de la selección Argentina Lionel Messi Aníbal Greco

Con la cinta de capitán preparada para este duelo que se disputará desde las 23.00 horas, en el estadio Nacional de Perú, ubicado en Lima, su capital, Messi empezó a sentir el clamor de sus compañeros, como así también de los hinchas peruanos que le rindieron una especie de reverencia cuando él decidió abrir la cortina que obstaculizaba el vidrio de su habitación y se encontró con una marea de personas que coreaban su nombre.

A horas de salir al campo de juego y presenciar un nuevo encuentro de las Eliminatorias, el rosarino, con su experiencia en el lomo, disfrutará de un nuevo partido de fútbol con la camiseta argentina para acrecentar su estadística favorable. Con un extenso palmarés que incluye un Mundial, una Copa América y una Finalissima -en una final disputada en Wembley contra Italia- el rosarino comienza a disfrutar de una manera especial sus convocatorias sabiendo que pueden ser sus últimos partidos en un grupo que lo adoptó como un referente y un ejemplo a seguir como deportistas.

Tras conocerse esta noticia, que llenó de alegría a los hinchas argentinos que estarán prendidos a la televisión para disputar un nuevo encuentro de la selección, las redes sociales se hicieron eco y acompañaron el sentimiento de volver a ver a Lionel en un campo de juego desde el arranque.

Es por eso que, en consecuencia de la noticia, los usuarios apelaron a la creatividad para crear los más ingeniosos memes de una noticia que llenó de esperanza a los fanáticos de La Scaloneta y que estarán pendientes de lo que suceda en Lima con un equipo que al pasar los días genera un lazo inquebrantable.

Los mejores memes sobre la inclusión de Messi como titular ante Perú

Los mejores memes sobre la inclusión de Lionel Messi en la formación titular contra Perú Marin Federico (Redactor Periodismo de Interes)

Vuelve Montiel, Messi y Julián al equipo titularpic.twitter.com/WOB4yPRH59 — 9/12 🏆🐔 (@lauti_rioss) October 17, 2023

Vuelve Montiel, Messi y Julian de titular /// Otra vez juega Nico González pic.twitter.com/yk2PkTt5w5 — Buonanottismo (@FrannCarp30) October 17, 2023

Encima Messi es TITULAR, ya fue mano pic.twitter.com/TXNs6JeJNq — Wine (-Ꞧ-)¹⁰ (@_wine18) October 17, 2023