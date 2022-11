Ruggeri salió de compras con Vignolo en Qatar y un inesperado detalle los sorprendió: “¿No te diste cuenta?”

escuchar

Los periodistas de ESPN, Oscar Ruggeri y Sebastián Vignolo, están en Qatar para cubrir el Mundial que comienza el próximo domingo 20 de noviembre, en el estadio Al Bayt, en la ciudad de Jor, ubicada a 45 kilómetros de la capital, Doha. Mientras tanto, los compañeros de canal conviven y hacen las clásicas transmisiones deportivas desde el lugar de los hechos. Pero además de lo que sucede al aire, ambos documentan minucias vinculadas con la cotidianidad, que se encargan de compartir, debidamente, en sus cuentas de redes sociales.

En esta ocasión, fue el propio Vignolo quien filmó a su compañero mientras hacían las compras en un supermercado. El video lo subió El Pollo a su cuenta de Instagram. En la filmación, el relator muestra a Oscar en la verdulería escogiendo una de sus frutas favoritas: las naranjas. Más de una vez, contó que todos los días de su vida toma un jugo exprimido de naranja.

Al respecto, el periodista le preguntó “cómo se eligen”. A su turno, El Cabezón le mostró un ejemplar “machucado”, para que viera cuál no habría que escoger. En broma, el periodista le recriminó a su colega que tocara las frutas que no iba a a elegir. “No hay que manosearlas, eh”, le reprochó el animador televisivo. Con su habitual vehemencia, Ruggeri le repreguntó a su colega: “¿Cómo no las vas a manosear si tienen cáscara?”. Siempre en tono de chiste, Sebastián le contestó: “Si todo el mundo la manosea, es un qui...”.

Ruggeri salió de compras con Vignolo y un inesperado detalle lo sorprendió

Luego, el relator le hizo un inesperado comentario, vinculado con una imagen que, de fondo, podía vislumbrarse en el mercado. “Igual, ¿te puedo decir algo? Vas a soñar con Alemania siempre. ¿Sabés que soñás con Alemania siempre?”. Descolocado, Ruggeri le preguntó a qué se refería con esa afirmación, tras lo cual, Vignolo replicó: “¿Por qué? ¿No te diste cuenta todavía? Date vuelta”. “Uh, la p... madre”, lanzó al aire Oscar: de fondo, se veía una bandera del mencionado país europeo, contra cuyo seleccionado jugó dos finales del mundo contra la Argentina.

La reacción de Ruggeri al ver la bandera despertó una carcajada en El Pollo, quien para seguir chicaneándolo, le dijo: “No los aguantás más a los alemanes, ¿no? Una les ganaste y una perdiste”. Se refería a los partidos disputados en 1986 y 1990. Hasta entonces, el exdefensor miraba con atención sus naranjas y no le llevaba el apunte a su compañero, pero eso cambió por uno de los comentarios de Vignolo, que sin dudas, pareció haberle dolido.

Rápido de reflejos, el exjugador aclaró sobre las finales del mundo: “No, una, me la robaron”. Para concluir el divertido video, Vignolo le aconsejó a Ruggeri: “Pensá en las naranjas, no pienses en lo que te robaron”. Un rato antes, en otra publicación, el comentarista deportivo había “escrachado” a Ruggeri cuando dormía plácidamente en una playa de Qatar, durante uno de los tiempos libres que tienen los periodistas en la cobertura.

