“A mí no me corras”: Sebastián Vignolo cruzó a Federico Bulos al discutir sobre Boca

Tras algunos rendimientos irregulares en los primeros tres partidos de su equipo, el delantero de Boca Juniors, Toto Salvio, no jugaría de titular en el encuentro del próximo sábado ante Independiente. El miércoles, en el entrenamiento, el entrenador Sebastián Battaglia decidió reemplazarlo por Aaron Molinas. Sin embargo, el rendimiento del conjunto no le habría convencido al director técnico, quien se inclinaría por el “Pulpo” González en lugar del juvenil. En cualquier caso, en F90 (ESPN) aprovecharon la ocasión para debatir sobre el talentoso mediocampista surgido de las inferiores del club, lo cual fue el disparador para referirse a otros de los miembros del plantel.

Luego de que Vignolo informara que Molinas podría jugar de titular ante el “Rojo”, el columnista Federico Bulos acotó: “Me gusta ese jugador. Dinámico”. Luego, el animador evocó sus dichos del año pasado acerca de las virtudes futbolísticas del volante. Incluso, en algún momento llegó a decir que se trataba del futbolista más parecido a Juan Román Riquelme desde su retiro: “Cuando se jugaba sin público, el pibe la rompía toda. Después, normal, tuvo que jugar con gente...”. Inmediatamente, el “Negro” le salió al cruce: “Otros más grandes también tuvieron que jugar con gente, eh. Ahora, y años atrás también”.

Aaron Molinas Prensa Boca Juniors

Después, Vignolo interrumpió a Bulos y reiteró sus elogios a Aaron Molinas: “Yo soy de los primeros que dije que era un fenómeno jugando, así que a mí no me corras”. A la defensiva, el “Negro” contestó: “No te estoy corriendo. Te digo que algunos grandecitos también tuvieron que jugar con gente y pidieron el cambio”. Acto seguido, el “Pollo” le pidió a su colega que evocara a dichos futbolistas, algo que se negó a hacer. Sin embargo, sí le mandó un mensaje a Guillermo Barros Schelotto, exentrenador de Boca, a quien nombró mirando a cámara.

Embalado en lo suyo, Vignolo le volvió a pedir a Bulos: “A mí no me corras porque, de verdad, debo ser el periodista deportivo que más banca a los pibes. Y estoy orgulloso”. Ante esta auto condecoración, Marcelo Sottile le consultó al “Pollo”: “¿Quién te dio ese título? ¿Dónde te graduaste?”. Sincero, el animador replicó: “Yo me lo di. Banco a las divisiones inferiores”. Y tomó el ejemplo de Newell’s Old Boys para reforzar su pensamiento: “Que no se enoje (Iván) Arboleda (NdeR: viene de ser responsable en los dos goles que recibió ante River) conmigo porque es un buen arquero. No puedo creer que en las inferiores no saquen a un arquero”.