A qué edad se retiró Diego Maradona y cuál fue su partido despedida: “La pelota no se mancha”

Diego Armando Maradona se retiró de la actividad profesional a los 36 años. A cinco días de su cumpleaños número 37, el jugador campeón del mundo con la selección argentina jugó su último partido con la camiseta de Boca contra River, en el estadio Monumental, el mismo estadio que este martes fue testigo de la despedida de otro emblema futbolístico como Lionel Messi.

La última función de Maradona fue el 25 de octubre de 1997. Aquel partido, con victoria para Boca por 2-1, fue la última vez que ingresó a una cancha como jugador profesional. Sin poder gravitar en el encuentro, Maradona fue sustituido en el primer tiempo para el ingreso de Juan Román Riquelme.

El último partido oficial de Diego Maradona

Por aquel entonces, las noticias sobre Maradona excedían lo futbolístico. Sin poder mostrar su mejor versión adentro de la cancha, Pelusa mantuvo una charla con su círculo íntimo, más precisamente con Don Diego, su papá, y ambos tomaron la determinación de abandonar el deporte que lo catapultó al estrellato.

Maradona había arribado a Boca, el club de sus amores, en octubre de 1995. Tras una exitosa carrera en Argentinos Juniors, Barcelona, Napoli y Sevilla, el talentoso deportista tomó la decisión de volver al país para jugar con la camiseta de Newell’s en 1994.

Diego Armando Maradona en su regreso a Boca en un partido oficial Archivo

Meses más tarde de un corto periplo en Rosario, el astro armó las valijas y cumplió el sueño de dar sus últimos pasos en el profesionalismo con el Xeneize, donde estuvo dos años hasta colgar los botines.

En 2001, cuatro años más tarde de su último partido oficial, Maradona tuvo un homenaje en La Bombonera en un partido que asistieron exjugadores y glorias de diferentes países.

“El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”, fue una de las frases más resonantes en un día emotivo que quedó grabado en la retina de los fanáticos.

"La pelota no se mancha", la frase de Maradona en su despedida

En total, Maradona ganó nueve títulos en los clubes donde jugó. Uno en Boca, tres en Barcelona y cinco en Napoli, donde es ídolo absoluto.

Su último partido en la selección argentina

El 25 de junio de 1994 fue el último encuentro de Diego Maradona con la camiseta celeste y blanca. En el marco del Mundial de los Estados Unidos, el 10 cerró su etapa como jugador de la selección en un recordado encuentro contra Nigeria.

Es recordada su imagen abandonando el campo de juego con la enfermera Sue Carpenter, quien lo escoltó hasta el control antidoping. Días más tarde se confirmaría el resultado positivo de efedrina que forzó inevitablemente su partida definitiva de la albiceleste.

Maradona con la Copa del Mundo 1986 DPA

Entre 1977 y 1994, Maradona disputó 91 partidos oficiales con la selección argentina. Convirtió 33 goles y ganó dos títulos: Copa Mundial Sub-20 (1979) y la Copa del Mundo (1986).

La muerte de Maradona

Diego Armando Maradona murió el miércoles 25 de noviembre de 2020. Según peritajes, se descompensó y sufrió un paro cardio respiratorio en la casa que habitaba en el barrio San Andrés de la zona de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires.

En 2020, Maradona había sido sometido a varios tratamientos médicos. El último había sido el 3 de noviembre para extraerle un hematoma subdural. Su recuperación le demandó ocho días en la Clínica Olivos. Tras darle el alta, Pelusa siguió su rehabilitación en una casa alquilada, con ciertas adaptaciones para que -también- pueda continuar con su tratamiento por la adicción al alcohol.

El último contacto de Maradona con el fútbol fue como director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata donde renunció en noviembre de 2019.