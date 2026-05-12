La agenda de la TV del martes: los cuartos de final del Apertura, liga de España y tenis en Roma
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 12 de mayo de 2026.
FÚTBOL
Los cuartos de final del Torneo Apertura
- 19 Belgrano vs. Unión. ESPN Premium
- 21.30 Argentinos vs. Huracán. TNT Sports
Liga de España
- 14 Celta vs. Levante. DSports + (1613)
- 14:50 Betis vs. Elche. . ESPN 3
- 16:30 Osasuna vs. Atlético de Madrid. DSports (1610)
Championship
- 15:50 Southampton vs. Middlesbrough. Los playoffs, partido de vuelta. Disney+
Copa de Brasil
- 21:30 Fluminense vs. Operário. La quinta ronda, partido de vuelta. DSports + (1613)
TENIS
- 10 El ATP Masters 1000 de Roma. Los octavos de final. ESPN 2 y Disney+
- 15.30 Thiago Tirante vs. Daniil Medvedev. Masters 1000 de Roma. Los octavos de final. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
- 22 Argentino de Junín vs. Atenas. Juego 4 de la permanencia. TyC Sports 2
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