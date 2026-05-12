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La agenda de la TV del martes: los cuartos de final del Apertura, liga de España y tenis en Roma

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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Thiago Tirante es el único argentino en carrera en el Masters 1000 de Roma
Thiago Tirante es el único argentino en carrera en el Masters 1000 de RomaTIZIANA FABI - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 12 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Los cuartos de final del Torneo Apertura

  • 19 Belgrano vs. Unión. ESPN Premium
  • 21.30 Argentinos vs. Huracán. TNT Sports
Argentinos y Huracán buscan el pase a las semifinales del Torneo Apertura
Argentinos y Huracán buscan el pase a las semifinales del Torneo AperturaFACUNDO MORALES/ Fotobaires

Liga de España

  • 14 Celta vs. Levante. DSports + (1613)
  • 14:50 Betis vs. Elche. . ESPN 3
  • 16:30 Osasuna vs. Atlético de Madrid. DSports (1610)
El Atlético de Madrid de Diego Simeone visita a Osasuna
El Atlético de Madrid de Diego Simeone visita a OsasunaAlex Pantling - UEFA - UEFA

Championship

  • 15:50 Southampton vs. Middlesbrough. Los playoffs, partido de vuelta. Disney+

Copa de Brasil

  • 21:30 Fluminense vs. Operário. La quinta ronda, partido de vuelta. DSports + (1613)

TENIS

  • 10 El ATP Masters 1000 de Roma. Los octavos de final. ESPN 2 y Disney+
  • 15.30 Thiago Tirante vs. Daniil Medvedev. Masters 1000 de Roma. Los octavos de final. ESPN 2 y Disney+

BÁSQUETBOL

  • 22 Argentino de Junín vs. Atenas. Juego 4 de la permanencia. TyC Sports 2
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