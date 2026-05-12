La agenda de la TV del martes: los cuartos de final del Apertura, liga de España y tenis en Roma

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 12 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Los cuartos de final del Torneo Apertura

19 Belgrano vs. Unión. ESPN Premium

21.30 Argentinos vs. Huracán. TNT Sports

Argentinos y Huracán buscan el pase a las semifinales del Torneo Apertura FACUNDO MORALES/ Fotobaires

Liga de España

14 Celta vs. Levante. DSports + (1613)

14:50 Betis vs. Elche. . ESPN 3

16:30 Osasuna vs. Atlético de Madrid. DSports (1610)

El Atlético de Madrid de Diego Simeone visita a Osasuna Alex Pantling - UEFA - UEFA

Championship

15:50 Southampton vs. Middlesbrough. Los playoffs, partido de vuelta. Disney+

Copa de Brasil

21:30 Fluminense vs. Operário. La quinta ronda, partido de vuelta. DSports + (1613)

TENIS

10 El ATP Masters 1000 de Roma. Los octavos de final. ESPN 2 y Disney+

15.30 Thiago Tirante vs. Daniil Medvedev. Masters 1000 de Roma. Los octavos de final. ESPN 2 y Disney+

BÁSQUETBOL