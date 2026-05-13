La agenda de la TV del jueves
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 14 de mayo de 2026.
FÚTBOL
Liga de España
- 14 Valencia vs. Rayo Vallecano. DSports (1610)
- 15 Girona vs. Real Sociedad. ESPN 4
- 16:30 Real Madrid vs. Oviedo. DSports (1610)
- 21:30 Vitória vs. Flamengo. La quinta ronda, partido de vuelta. DSports + (1613)
TENIS
El ATP Masters 1000 de Roma
- 8 Los cuartos de final femenino. ESPN 2
- 10 Los cuartos de final masculino. ESPN 2
- 14 Los cuartos de final femenino. ESPN 3
- 15.30 Los cuartos de final masculino. ESPN 3
GOLF
- 14 PGA Championship. La primera vuelta: Emiliano Grillo y Francisco Bide. ESPN 2
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 16:30 Baskonia vs. UCAM Murcia. Fox Sports 2
Liga Nacional
- 22:10 Boca vs. Oberá. Los cuartos de final, juego 3. TyC Sports
CICLISMO
- 8.30 Giro de Italia. La etapa 5. DSports 2 (1612)
LA NACION
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