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La agenda de la TV del jueves

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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Daniil Medvedev busca las semifinales en Roma
Daniil Medvedev busca las semifinales en RomaTIZIANA FABI - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 14 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Liga de España

  • 14 Valencia vs. Rayo Vallecano. DSports (1610)
  • 15 Girona vs. Real Sociedad. ESPN 4
  • 16:30 Real Madrid vs. Oviedo. DSports (1610)
  • 21:30 Vitória vs. Flamengo. La quinta ronda, partido de vuelta. DSports + (1613)
Real Madrid recibe a Oviedo
Real Madrid recibe a OviedoManu Fernandez - AP

TENIS

El ATP Masters 1000 de Roma

  • 8 Los cuartos de final femenino. ESPN 2
  • 10 Los cuartos de final masculino. ESPN 2
  • 14 Los cuartos de final femenino. ESPN 3
  • 15.30 Los cuartos de final masculino. ESPN 3

GOLF

  • 14 PGA Championship. La primera vuelta: Emiliano Grillo y Francisco Bide. ESPN 2
Emiliano Grillo estará presente en el torneo que se llevará a cabo en Pensilvania
Emiliano Grillo estará presente en el torneo que se llevará a cabo en PensilvaniaRICHARD HEATHCOTE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 16:30 Baskonia vs. UCAM Murcia. Fox Sports 2

Liga Nacional

  • 22:10 Boca vs. Oberá. Los cuartos de final, juego 3. TyC Sports

CICLISMO

  • 8.30 Giro de Italia. La etapa 5. DSports 2 (1612)
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