Agenda de TV y streaming del viernes: Premier League, Masters 1000 de Roma y PGA Championship
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 15 de mayo de 2026.
FÚTBOL
Premier League
- 16 Aston Villa vs. Liverpool. ESPN y Disney+.
TENIS
El Masters 1000 de Roma
- 10.30 Casper Ruud (Noruega) vs. Luciano Darderi (Italia), semifinal. ESPN 2 y Disney+.
- 14 Jannik Sinner (Italia) vs. Daniil Medvedev (Rusia). semifinal. ESPN 3 y Disney+.
GOLF
PGA Championship
- 14 La segunda vuelta. ESPN 2 y Disney+.
RUGBY
Premiership
- 15.30 Northampton Saints vs. Bristol Bears. Disney+.
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