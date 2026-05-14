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Agenda de TV y streaming del viernes: Premier League, Masters 1000 de Roma y PGA Championship

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

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Luciano Darderi busca la final de Roma ante Casper Ruud
Luciano Darderi busca la final de Roma ante Casper RuudANDREAS SOLARO - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 15 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Premier League

  • 16 Aston Villa vs. Liverpool. ESPN y Disney+.
Alexis Mac Allister, de Liverpool, frente a John McGinn, de Aston Villa
Alexis Mac Allister, de Liverpool, frente a John McGinn, de Aston VillaDarren Staples - AP

TENIS

El Masters 1000 de Roma

  • 10.30 Casper Ruud (Noruega) vs. Luciano Darderi (Italia), semifinal. ESPN 2 y Disney+.
  • 14 Jannik Sinner (Italia) vs. Daniil Medvedev (Rusia). semifinal. ESPN 3 y Disney+.

GOLF

PGA Championship

  • 14 La segunda vuelta. ESPN 2 y Disney+.
Francisco Bide, de la Argentina, durante el PGA Championship
Francisco Bide, de la Argentina, durante el PGA ChampionshipJAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

RUGBY

Premiership

  • 15.30 Northampton Saints vs. Bristol Bears. Disney+.
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