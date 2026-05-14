Agenda de TV y streaming del viernes: Premier League, Masters 1000 de Roma y PGA Championship

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 15 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Premier League

16 Aston Villa vs. Liverpool. ESPN y Disney+.

Alexis Mac Allister, de Liverpool, frente a John McGinn, de Aston Villa Darren Staples - AP

TENIS

El Masters 1000 de Roma

10.30 Casper Ruud (Noruega) vs. Luciano Darderi (Italia), semifinal. ESPN 2 y Disney+.

14 Jannik Sinner (Italia) vs. Daniil Medvedev (Rusia). semifinal. ESPN 3 y Disney+.

GOLF

PGA Championship

14 La segunda vuelta. ESPN 2 y Disney+.

Francisco Bide, de la Argentina, durante el PGA Championship JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

RUGBY

Premiership