Agustín Pichot, de World Rugby, saluda a Alex Burin, de Francia, tras la final del Mundial Sub 20, en Rosario

CHRISTCHURCH, Nueva Zelanda.- La expansión del profesionalismo alcanzó Sudamérica y desde 2020 habrá una nueva competencia internacional con equipos rentados. La medida generó cierta preocupación en las Uniones que integran la UAR, porque sienten que la atracción que genera el profesionalismo les está restando posibilidades de desarrollo. Agustín Pichot habló sobre eso en la entrevista con LA NACION en Nueva Zelanda.

-¿Qué pensás de la Súper Liga americana?

-La región va creciendo. Por un lado la MLR (la Liga de Estados Unidos), que empieza a crecer. Empieza un proyecto de Brasil, que está sufriendo lo mismo que le pasó a la Argentina. No se puede sustentar. O Uruguay, Chile. De ahí nace la Liga. Desde el lado argentino, el proyecto siempre pensó en preservar a los clubes. La Argentina podría haber hecho una liga con diez equipos profesionales. Se analizó mucho. Yo me opuse, porque eso sí chocaba directamente contra los clubes. Iba a ser una canibalización de clubes. La Argentina no tiene el mercado. Le pasa a la Liga de vóley, a la de básquet.

-Son dos deportes que se sostienen mucho con aportes municipales o provinciales.

-No es sustentable. Vos no podés depender del estado. En la Argentina no podés depender, porque un día lo tenés y otro día no lo tenés. Por eso la Liga se arma sobre un mercado grande, que es el de América del Sur. No estoy en el proyecto así que no puedo hablar demasiado. Sé que lo están empujando Brasil y Uruguay. Y la Argentina está haciendo muy bien las cosas, siendo muy precavido, como poner cupos para los jugadores. Porque si no, por ahí vienen de tu club y te llevan un montón de jugadores. La Argentina está consultando con todos los clubes, con las ciudades del interior.

-A las uniones no les gusta la idea de la Súper Lliga. Sienten que están desgranando los clubes.

-Creo que hay que prestarle mucha atención a los límites de los jugadores que se contratan. Si me preguntas a mí, que no estoy en el día a día, creo que ahí está el secreto.

En 1995, nos guste o no, el rugby se hizo profesional. A mi viejo no le gustó. Era dirigente del club y era un amateurista. Pero le tocó ver que el rugby se hizo profesional. No lo eligió él, ni yo Agustín Pichot

-Pero si ponés un límite, y un jugador se quiere ir igual, ¿cómo lo retenés?

-Ese es el tema de la oferta y la demanda del rugby profesional. Se va a ir a Barcelona, a Italia, a la MLR. En 1995, nos guste o no, el rugby se hizo profesional. A mi viejo no le gustó. Era dirigente del club y era un amateurista. Pero le tocó ver que el rugby se hizo profesional. No lo eligió él, ni yo. Pasó, para bien o para mal. Yo soy del rugby amateur. Pero también entiendo que las reglas cambiaron. Entró el dinero. Yo un día jugaba gratis y a los dos días, con 21 años, jugué por un contrato increíble en Inglaterra. Para entrar en ese ritmo tiene que haber un sistema. Si no, no llegás. El mundo ya es profesional, en la recontra elite que son los Jaguares o en la MLR que te pagan de 800 a 10 mil dólares por mes. El jugador tendrá la opción de irse. Estará en el equipo de liga de la Argentina, Brasil, Japón, Estados Unidos. La gran lucha es encapsular al rugby profesional.

Agustin Pichot en 1996, jugando como amateur para el CASI Fuente: LA NACION - Crédito: Dante Cosenza

-No está encapsulado hoy, por esta la ampliación de la base con Argentina XV y el equipo de la Currie Cup.

-Para mí si jugás en Argentina XV sos profesional.

-Entonces hablamos de dos planteles, no de uno. Hay un segundo segmento que juega Argentina XV. Y con la Súper Liga vendrá un tercero.

-Creo que hay dos grandes líneas encapsuladas, aunque lleva su tiempo. Hace 20 años pedían más competencias, pero hay un proceso para eso. El encapsulamiento final es la línea 1, de Pumas/Jaguares, y la segunda línea con Argentina XV, Jaguares XV. Si te toca estar en el circuito de Seven, estás becado. ¿Sos profesional? Para mí, no.

-Pero hay 10 contratos profesionales en el seven.

-Bueno, sí, y el resto becas. Hay un lugar que es un gris con esos becados, que están viendo si son parte de esas dos líneas de las que te hablaba. Eso es la que podemos discutir. Podes decirme: "Agustín, ¿un jugador que juega siete circuitos de seven no puede jugar en su club?". No.

-¿La regla de los 10 mil dólares por jugador por derechos formativos sigue vigente?

-No tengo idea.... Pero es un tema de coherencia. Si yo soy jugador de club, pagué mi cuota social toda mi vida y es muy difícil después pedir una retribución sobre eso.

-Pero los clubes tienen estructuras profesionales que rodean al equipo. Dicen que si rompen esa estructura, el proceso de crecimiento de jugadores que nutren a la UAR será diferente.

-Para mí eso es una falacia. Estamos hablando sobre hipótesis, pero si al jugador el sistema lo agarra a los 17 años, lo más importante que le dio el club es lo no profesional. Lo que tiene que ver con lo lúdico. Y ciertas herramientas tienen más que ver con el coaching de cada entrenador, no con si hay plata para que les laven la ropa. Por ahí no va el crecimiento del sistema. Esta es una discusión eterna. Yo estoy convencido de que el rugby amateur debe tener capacitaciones y competencias. Y guardar la parte que no sea rentada. ¿Qué te da la línea de profesionalismo? ¿Sólo el pagar? El profesionalismo es una cuestión de cabeza. Si se tiene que incurrir en una estructura profesional, tenés que ver para qué. ¿Tenés los recursos? ¿No estás poniendo muy alta la vara de costos? ¿Podés gastar eso? No tiene nada que ver con si Jaguares llena Vélez. Son dos sistemas completamente distintos. Sí uno nutre al otro en capacitaciones, no poniendo plata para que las laven las camisetas o para que tengan analistas de videos.

-Pablo Garretón dijo hace poco que le dolía ver cuando hay un entrenador con contacto con el sistema de la UAR dentro de un club y los chicos se encolumnan detrás de él sin prestarle tanta atención a los voluntarios.

-El sistema tiene los dos caminos marcados, todo empieza en el mismo: el rugby amateur. El jugador no toma la decisión de cuál tomar, a vos te elige el sistema para ser profesional o no. La responsabilidad de los que están en el sistema es no marcar esa diferencia. El entrenador del sistema tiene que salir de ahí y dejar que los voluntarios conduzcan el proceso de los 6 años a los 18. El del sistema no tiene que entrar porque confunde. Esos chicos deben quedarse con lo lúdico, con lo aspiracional dentro del club. Yo sé que ellos quieren ser Matera o Nico Sánchez, pero el camino es en el club. No hay otro lugar. Hasta la M19, uno tiene que hacer las cosas bien en su club. Si el sistema es bueno y federal, no tenés que ir a la M15 de Hindú para que te vean. Para eso hicimos el sistema federal, para que si sos bueno en Tala, te detecten. Estoy de acuerdo con Pablo. El entrenador no tiene que meterse con un emblema de Jaguares o de la UAR en el pecho. Tiene que ir a disfrutar ahí. Si es entrenador de Argentina XV, o manager de una academia. Es un tema de la UAR, no mío. Es responsabilidad de los entrenadores ser cuidadosos y proteger a los clubes.