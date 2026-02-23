Diego Simeone y el debate sobre quién debería ser el 9 de Atlético de Madrid: ¿Julián Alvarez o Alexander Sorloth?

Atlético de Madrid tendrá un partido clave por la Champions League como local ante Brujas este martes, luego del 3-3 conseguido en Bélgica. En la planificación para llegar a los octavos de final del certamen, le preguntaron a Diego Simeone si tenía definido al centrodelantero. Según la agencia AFP, el Cholo se debate entre mantenerle la titularidad a Julián Alvarez o poner de entrada a Alexander Sorloth. O, también, por qué no, ubicarlos a ambos. Hasta tuvo un diálogo curioso con un periodista en la conferencia de prensa de este lunes al respecto.

“Tenemos más futbolistas de ataque, con buen juego ofensivo y el equipo evolucionó muchísimo en esa faceta. Y está claro que necesitamos recuperar la faceta defensiva, que en Liga no está tan mal y, así y todo, estamos lejos de donde tendríamos que estar. Esperamos poder tener el equilibrio, que es lo que se busca siempre”, señaló durante la rueda de prensa en el Metropolitano.

Muy lejos en LaLiga (4º a 13 puntos del líder), a Atlético de Madrid le queda mantenerse competitivo en la Copa del Rey y sobre todo la Champions League para conquistar un título en la temporada, pero para eliminar al Brujas Diego Simenone se enfrenta a un dilema: ¿alinear como número “9” a la estrella Julián Alvarez o al noruego Alexander Sorloth, que está en un muy buen nivel?

Hasta hace apenas unas semanas, nadie hubiese planteado el debate, pero el rendimiento del argentino no está respondiendo esta temporada a las expectativas, según afirman desde España: sólo dos goles en lo que va de 2026. Julián anotó de penal el primero de los tres goles rojiblancos en Brujas (el otro fue en la goleada 4-0 a Barcelona, en la ida por las semifinales de la Copa del Rey), pero en LaLiga el campeón del mundo en 2022 no anota desde el 1° de noviembre y su equipo lo ha pagado con una serie de malos resultados que ha dejado al Atleti fuera de la lucha por el título.

Estos datos contrastan con los de Sorloth, que en 2026 suma 5 goles en 8 partidos del campeonato español. Incluso, cuando no marca, el habitual suplente de Julián Alvarez, que suele arrastrar una fama de jugador poco eficaz, destaca, como en el partido de Brujas, cuando en poco más de 20 minutos en la cancha tuvo tres grandes ocasiones para haber dado la victoria a su equipo.

Diego Simeone, DT de Atlético de Madrid, durante la conferencia previa a la revancha con Brujas THOMAS COEX - AFP

El sábado volvió a brillar con un doblete en la victoria 4-2 ante el Espanyol, donde fue una pesadilla para la defensa blanquiazul. Bien por ser consciente de que no está en su mejor momento o por darle descanso, Simeone sólo ha puesto como titular a Julián Alvarez en uno de los cuatro últimos partidos de liga. Y todo esto ha coincidido con la llegada del nigeriano Ademola Lookman, que ya se ha hecho una fija paraSimeone, con el gran momento de forma de Giuliano Simeone, el despertar de Alex Baena y el renacer de Antoine Griezmann, quien va de menos a más, al revés de lo que le ocurrió la temporada pasada al veterano delantero francés.

Simeone se encuentra de repente con seis aspirantes a la titularidad para, como mucho, cuatro puestos por cubrir en la zona ofensiva. Y con Giuliano y Lookman muy consolidados por las bandas y con Baena o Griezmann para hacer de enganche, solo habría lugar para un jugador más, en el puesto más decisivo, el de delantero centro: ¿Será Julián o Sorloth?

Gol de Julian Alvarez, de penal, a Brujas, por la Champions League 2026 Omar Havana - AP

“Pueden jugar juntos mañana ante Brujas, como lo hicieron en varios partidos ya. Y más adelante también”, dijo el Cholo en la conferencia de prensa. También resaltó el liderazgo de Griezmann y Koke Resurrección: “Son leyendas del club, jugadores históricos, con un presente importante y no van a bajarse de ese lugar hasta el final de la temporada. Ellos quieren jugar, competir, ganar y todo lo que nos dan, como se ve, es muy importante para el equipo jueguen 20, 60 o 90 minutos”.

La otra gran duda que tienen todos los hinchas del Atlético es qué versión verán de su equipo: el que es capaz de golear 4-0 al Barcelona o el que perdió estrepitosamente tres días después ante el Rayo Vallecano por 3-0. Una clave que puede decidir la eliminatoria es el apoyo del Estadio Metropolitano, por lo que Simeonepidió el apoyo de la afición tras la victoria del sábado.“No estoy para pedir absolutamente nada, soy un agradecido a la gente y sólo pido que interpreten lo que se necesita, porque ellos nos dan energía”, señaló.

Gol de Alexander Sorloth a Espanyol PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Y con respecto al desarrollo del cruce de vuelta, el DT afirmó: “El partido es inimaginable. Uno tiene pensado lo que puede pasar, pero no va siempre relacionado a lo que pasa y se tiene que ir acomodando a lo que va sucediendo en el juego. Nosotros tenemos claro cuál es nuestro lugar en el partido de este martes, tengo claro que no va a cambiar absolutamente nada el Brujas, porque juega de esa manera, y no me imagino otro partido que parecido al que vivimos el otro día. Sabíamos los partidos que nos había tocado jugar en ese campo habían sido duros y difíciles. No me imagino otras circunstancias en el partido revancha. Es un equipo que juega bien, sobre todo en su casa muy bien. Es valiente, tiene mucha gente joven, se mueve mucho y compite de la mejor manera desde la llegada del entrenador, que es muy bueno”.