Alexander Medina asumió como nuevo DT de Estudiantes: reemplaza a Eduardo Domínguez

Estudiantes se movió rápido y tres días después de que Eduardo Domínguez dirija su último partido al frente del equipo, en el triunfo ante Sarmiento de Junín por 1-0 en La Plata, eligió como nuevo entrenador a Alexander Medina. El Cacique, que en la Argentina dirigió a Talleres de Córdoba (en dos oportunidades) y Vélez, fue bien visto por el presidente Juan Sebastián Verón. Este lunes fue presentado al plantel y dirigió su primera práctica. Estará acompañado por Fernando Machado y Maximiliano Dornell como ayudantes de campo, en tanto que Bruno Militano será el preparador físico.

El club platense vivió días alterados con la sorpresiva partida de Eduardo Domínguez a Atlético Mineiro y la salida de Cristian Medina, una de sus figuras, a Botafogo, también de Brasil. Previamente, había perdido a Santiago Ascacibar, su capitán, vendido a Boca cuando el torneo ya había arrancado. Del último equipo campeón el primero en irse había sido el lateral derecho Román Gómez a Bahía. Y este lunes el club también informó de la salida de Facundo Rodríguez, defensor que fue cedido a préstamo por 18 meses a CSKA Sofia de Bulgaria, con opción de compra.

Incluso todavía tiene chances de concretar una venta con Edwin Cetré, el delantero colombiano que estuvo muy cerca de pasar a Atlético Paranaense y Boca aunque el pase se frustró, en ambos casos, porque no pasó la revisión médica.

⚽ ¡Bienvenido Alexander Medina y cuerpo técnico a la Familia Pincha! 🇦🇹



Comandada por Juan Sebastián Verón, la dirigencia presentó al nuevo entrenador del plantel profesional, que inmediatamente puso en marcha su primera práctica en el Country Club.



El "Cacique" estará… pic.twitter.com/1RVr78DLjL — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) February 23, 2026

Desde La Plata afirman que Marcos Angeleri, Director Deportivo del club, tuvo un rol clave en la elección. El exlateral lo tuvo a Medina en Nacional de Uruguay. Medina debutará este miércoles frente a Newell’s, partido pautado para las 19.30, en Rosario, por la séptima fecha del campeonato. Paradojas del destino, el club rosarino se quedó el sábado sin la dupla técnica: Favio Orsi y Sergio Gómez se fueron luego de la goleada sufrida en el Sur ante Banfield por 3-0.

El técnico uruguayo de 47 años vuelve a la actividad después de su último paso por Talleres de Córdoba, etapa que finalizó en abril del año pasado tras un ciclo que incluyó la obtención de la Supercopa Internacional ante River (triunfo por penales), el segundo título oficial en la historia del club cordobés. Ahora, para asumir en Estudiantes, les ganó la pulseada a un exRiver y un exBoca, ya que se impuso dentro de una terna de posibilidades que también integraron Martín Demichelis y Martín Palermo.

Medina dirigiendo a Vélez durante la Copa Libertadores 2022 DIEGO LIMA - AFP

Será el quinto club que dirigirá Alexander Medina luego de sus pasos por Nacional de Uruguay (2018), Talleres (en dos oportunidades 2019-21 y 2024-25), Inter de Porto Alegre (2022) y Granada de España (2023-24). Lleva dirigidos en su carrera 242 partidos, de los cuales ganó 97, empató 74 y perdió 71, consiguiendo el 50,3% de los puntos. Ganó dos títulos: Primera división de Uruguay con Nacional y la Supercopa internacional mencionada con Talleres. Perdió la final de la Copa Argentina 2021 al mando de la “T” frente a Boca.

Tras eliminar a River como DT de Vélez en la Copa Libertadores 2022, donde hubo varias polémicas arbitrales, el Cacique sacó pecho tras cerrar la serie en el Monumental y conseguir el pasaje a los cuartos de final: “Vélez fue más en los dos encuentros de la serie de octavos de final de Copa Libertadores ante River. Si analizamos los dos partidos de la serie, Vélez fue más. Me voy muy satisfecho con el esfuerzo que realizaron los muchachos. Es todo alegría ahora en nuestro vestuario”.

Alexander Medina renovó ilusiones con su llegada a Estudiantes Tlam

Y había agregado: “Vinimos preparados para jugar contra River en su cancha y con su gente, con todo lo que eso implica. Nos preparamos mental y futbolísticamente para soportar y agredir al rival y creo que hicimos un muy buen partido desde la estrategia. Cuando asumimos el desafío de esta serie contra River, mucha gente del entorno del fútbol nos daba el pésame por tener que enfrentar al mejor equipo de la Argentina, con un grandísimo entrenador (Marcelo Gallardo) y uno de los mejores de Sudamérica”. Fue uno de sus golpes sobre la mesa como entrenador.

Alexander Medina, en su primer entrenamiento como DT de Estudiantes de La Plata Prensa Estudiantes

Eduardo Domínguez dejó la vara alta en Estudiantes: en La Plata ganó 5 títulos (Copa Argentina 2023, Copa de la Liga y Trofeo de Campeones 2024, Clausura y Trofeo de Campeones 2025) y era muy querido por los hinchas. “Como ya saben, este es mi último partido en esta primera etapa. Es muy difícil, agradezco el respeto de casi tres años, agradezco a la institución, a Estudiantes que me abrió las puertas. Ni en mis mejores sueños pensé que la gente iba a sentirse identificada con los equipos que pudimos presentar”, dijo Domínguez tras el encuentro ante Sarmiento donde se emocionó por el canto de los hinchas y el reconocimiento de los jugadores dentro del campo de juego. Y agregó: “Estoy completamente agradecido a todos, será un hasta luego. Uno cuando llega al club te atrapa y te abraza, es difícil soltarse, agradezco a todos los que trabajan en la institución”.

La situación de su partida había sorprendido a todos, ya que venía de renovar el contrato hasta diciembre de 2027. Si hay algo que nunca le faltó a Medina fue personalidad para hacerse cargo de situaciones complejas. No tendrá mucho tiempo de trabajo, en el arranque de su ciclo, para mantener el espíritu ganador y sostener la competencia del equipo. A su juego lo llamaron.