A más de un año de anunciar su salida de Las Leonas, la jugadora Agustina Albertario reveló cómo fueron sus últimos días en el seleccionado argentino de hockey y aseguró que hubiese preferido otro cierre para su carrera internacional. La deportista planteó que su despedida se habría producido por un descontento de la dirigencia por una serie de publicaciones que realizó en sus redes sociales.

“No fue el cierre que hubiera querido. Obviamente, no voy a pretender que me festejen un cumpleaños cuando me voy. Pero como que uno se viene preparando”, relató en Podemos Hablar.

En ese sentido, reflexionó sobre las exigencias que implica dedicarse al deporte de alto rendimiento y el esfuerzo que supone mantenerse dentro de un seleccionado nacional. “La vida del deportista es muy corta. Te saca tus mejores años, obvio, porque tenés que estar a pleno siempre”, expresó.

En ese momento, el conductor le preguntó cómo se enteró de que no sería convocada nuevamente y Albertario recordó que, tras regresar de los Juegos Olímpicos de París 2024, mantuvo una conversación con el entrenador para conocer cuáles eran sus planes respecto de su continuidad en el equipo.

Agustina Albertario recordó cómo se enteró que no formaría más parte de Las Leonas

Por aquel entonces, la jugadora vivía en Uruguay junto a su pareja, por lo que necesitaba reorganizar su vida personal para poder cumplir con las exigencias del seleccionado. “Le digo: ‘Mirá, quiero saber si me vas a tener en cuenta’”, contó y agregó: “Yo voy a dejar mi vida por el seleccionado, como siempre. Entonces me voy a mudar a Buenos Aires”.

Tras aquella conversación, Albertario alquiló un departamento en la capital argentina y se organizó para viajar los fines de semana a Uruguay. Sin embargo, apenas dos meses después, recibió una noticia que modificó por completo sus planes. “Me desafectó después de un entrenamiento, ¿entendés? Estaba elongando y vino con la voz que le temblaba, no me miraba la cara y en 30 segundos me dijo: ‘Estás desafectada’”, comentó respecto a las palabras que le dijo Fernando Ferrara.

Agustina Albertario comunicó su salida del seleccionado por redes sociales (Foto: Instagram @agusalbertario)

Ante la consulta de Kusnetzoff sobre las razones que le habían dado para tomar aquella determinación, la deportista fue contundente: “No me dio motivos”. En tanto, brindó una de las hipótesis que se planteó durante todo este año fuera del equipo nacional: “Yo sé que también conté varias cosas de las cuales no estoy de acuerdo. Yo soy una persona que, cuando no le gusta algo o veo cosas que no son justas, no me quedo callada”.

“Conté y publiqué cómo son los manejos y cómo entrenan los deportistas. Las condiciones, que no son condiciones. Es un horror el deportista argentino. Hay tanto talento. Y siento que no fue él (Fernando Ferrara) quien me desafectó, sino que hubo alguien más”, concluyó.