Tras el título de Las Leonas, Agustina Albertario salió al cruce de las críticas en redes: “Vengo hablando hace mucho”

Agustina Albertario, histórica jugadora de Las Leonas, se cruzó con un usuario en las redes sociales tras el título Mundial logrado por la selección argentina y generó un debate que aún da que hablar. La exjugadora de Las Leonas intercambió mensajes con un usuario que la cuestionó por su postura política y ella, a modo de respuesta, no se quedó callada y apuntó contra el Gobierno y la Confederación Argentina de Hockey que preside Aníbal Fernández.

El usuario utilizó un video que la exleona publicó en su cuenta de Instagram para hacerle una crítica. “¡Decime que sos libertaria sin decir que sos libertaria! ¡Por lo menos Las Leonas actuales tuvieron hue** de decir lo que hay que decir y no son unas cago*** como vos! Tené hue***, decí ”soy una chetita liberta" y bancá este gobierno psiquiátrico que desfinancia el deporte y todo el Estado en general“.

El fuerte cruce entre Agustina Albertario y un usuario en las redes sociales

Albertario, que decidió dar un paso al costado de Las Leonas en marzo del año pasado en medio de una polémica, le respondió sin ningún filtro. “¿Qué hacés, todo bien? Acá la chetita... el Gobierno no tiene por qué bancar, ni este ni ninguno... tanto Leonas como Leones son top y tienen sponsors increíbles. Fijate en la remera que ahí los tenés a todos”, empezó. Y agregó: “El país está en la B y se ayuda como se puede, ahí es donde entra nuestra Confederación, que con la beca que da el Gobierno y con la plata de los sponsors ayudarían bastante... (solo que esa plata no se sabe dónde está)”.

Luego, siguió: “Así como el hockey, muchísimos deportes necesitan ayuda. Te mando un besito de cheta”. Y concluyó de forma contundente: “Y por suerte yo no soy cag***, vengo hablando hace mucho... buscá mis notas y después me contás. Aguante Las Leonas, siempre”.

Agustina Albertario dejó de jugar en Las Leonas el año pasado Instagram @agusalbertario

En estos días, tras el campeonato mundial logrado, algunas jugadoras de Las Leonas, como Victoria Sauze y Julieta Jankunas, hablaron sobre las dificultades que atravesó el equipo en la previa a jugar el campeonato del mundo en Países Bajos y Bélgica.

Las Leonas vienen de conquistar la Copa del Mundo (AP Photo/Patrick Post) ap - AP

En diálogo con LA NACION, Jankunas reveló: “La remamos en dulce de leche. Capaz que hay mucha gente que piensa que somos millonarias o que nos sobra. Cero, al contrario (...) Puedo asegurar que cada una de las que hoy está ahí tiene algo que realmente le hace hacer un esfuerzo. Algunas de las chicas que viven muy lejos tienen que tomar tres, cuatro, cinco colectivos. Hay un montón de situaciones. No por el hecho de ir en medio de transporte, sino por el hecho de que vos tenés que estar enfocada en ir a entrenar. Estábamos preparándonos para salir campeonas del mundo y capaz estábamos más preocupadas por otras cosas: ‘Uy, hubo paro del tren, no llego a fin de mes, tengo que pagar las expensas’. Hay una realidad paralela que es difícil. Por eso, para mí, vale el triple lo que se logra y lo que significa para nosotras”.

Albertario cerró su cruce con el usuario con un tajante mensaje

Tras el cruce con el usuario, Agustina Albertario sumó un último mensaje sobre un fondo negro para dejar en claro su pensamiento: “Escuchen a las jugadoras y también a todos los deportistas. Ojalá algún día cambie todo”.