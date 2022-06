Ajedrez: Federico Pérez Ponsa, es el nuevo campeón argentino

Hace unos cuantos años, cuando yo entrenaba a varios de los mejores juveniles del país, me trajeron a un adolescente Federico Pérez Ponsa, para que le diera clases. No funcionó. Cada vez que trataba de darle una clase sobre el tablero, el que la recibía era yo. Simplemente ya jugaba mejor que yo, y no había nada que pudiera enseñarle. El mismo Federico dijo que tenía tres objetivos con el ajedrez: el primero, ser gran maestro, lo consiguió ya a los diecisiete años; el segundo, jugar una olimpiada representando al país, también está cumplido; el tercero, ser campeón argentino, lo acaba de lograr a los 28 años. Hay que decir que Federico fue modesto al plantearse sus objetivos; con el talento y la facilidad que tiene, podría alcanzar metas más altas. Para destacar es que mientras la mayoría de los ajedrecistas prominentes sólo se dedican al ajedrez, Pérez Ponsa prefirió terminar sus estudios y recibirse de contador, antes de seguir con su carrera ajedrecística.

Pérez Ponsa logró el tercer y último objetivo que se había planteado: ser campeón argentino

El torneo se jugó en los históricos salones del Club Argentino de Ajedrez, y tuvo otros dos protagonistas además de Pérez Ponsa, que empataron el primer puesto con él y fueron superados en el desempate de partidas rápidas. Ellos fueron Leonardo Tristán y Ariel Sorín. Pérez Ponsa tuvo palabras elogiosas para ambos. Tristán lideró durante todo el torneo y al igual que el año pasado (cuando ganó Fernando Peralta), se frustró en el desempate. El veterano Sorín, que fue uno de los mejores del país en los noventa, y dos veces campeón argentino, jugó un gran ajedrez, y a punto estuvo de dar una gran sorpresa a los 55 años.

Conversando este lunes con Federico, me dijo que el próximo torneo importante será la olimpiada, que se disputará en la India dentro de un mes y medio, y que Argentina presenta un equipo fuerte y de altas expectativas, integrado por Sandro Mareco, Alan Pichot, Fernando Peralta, Leo Tristán y él mismo. Me comentó que le gusta dar clases de ajedrez a jugadores de nivel intermedio, que lo ayuda a estudiar y prepararse. También le pregunté qué opinaba acerca del campeonato mundial y me contestó que lo veía a Carlsen como imbatible, y que sería interesante que su próximo desafiante sea alguien más joven que él, como Alireza Firoudza, que podría jaquear más al noruego.

En la lista histórica de ilustres ganadores del campeonato argentino de ajedrez, se suma ahora la de Federico Pérez Ponsa.