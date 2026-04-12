El gran desempeño de Tomás Sosa y la inesperada ausencia de Faustino Oro, que no pudo obtener la norma de gran maestro

Lo más destacado del torneo de Menorca, y que hay que celebrar, es el gran desempeño de Tomás Sosa. El gran maestro argentino de 27 años, residente en Barcelona, empató el primer puesto en el Open con otros tres jugadores. En la ronda final venció, conduciendo piezas negras, al gran maestro indio Pranav Venkatesh de 2600 de Elo. Sin embargo, el sistema de desempate le resultó esquivo, y quedó cuarto en la tabla final de posiciones; pero eso no desmerece la actuación de Tomás.

Subió su ranking Elo y podría quedar en segundo lugar en el escalafón nacional, detrás de Diego Flores, cuando se publique la próxima lista, el mes que viene. A veces se corre el riesgo de que, por correr detrás de las noticias de Faustino Oro, nos olvidemos de otros jugadores argentinos que bien nos representan en las lides competitivas.

Tomás Sosa, el ajedrecista argentino que tuvo un gran desempeño en Menorca

Al llegar a la última ronda, Faustino Oro, ya sin chances de conseguir la norma de gran maestro que le falta para completar el título, al parecer sintió algún malestar y no se presentó a jugar la partida correspondiente, lo que equivale a la pérdida de la misma, pero que, al no haberse jugado, no se computa para el ranking. El padre, Alejandro, comentó que es la primera vez que Faustino no se presenta a una partida.

De este modo el resultado global de Faustino Oro en el torneo fue de seis puntos sobre ocho posibles. Producto de cinco partidas ganadas, dos empatadas, y una perdida. Parece, y es, un buen desempeño, pero como no jugó con ningún gran maestro, eso lo desluce un poco. Faustino dijo que no está preocupado por la norma que le falta, que él se siente jugando bien, probablemente al nivel de un gran maestro. Pero es dable suponer que algo le debe estar afectando, no poder superar este escollo todavía. Siempre sigue siendo un niño de doce años.

Faustino Oro no se presentó a la última partida por un malestar Lennart Ootes

Como paradoja hay que mencionar que el torneo lo ganó el estadounidense Abhimanyu Mishra, quien ostenta el récord de ser el gran maestro más joven de la historia del ajedrez. El mismo al que Faustino estuvo a punto de desplazar de su récord, sin conseguirlo. Mishra, actualmente de 17 años, obtiene así uno de los triunfos más importantes de su carrera.

Veamos una brillante partida de ataque jugada por Tomás Sosa en este torneo.

Averin, Nikolay (2416) - Sosa, Tomás (2544) 11.04.2026

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 h5!? Interesante recurso, como se apreciará en las siguientes jugadas. 6.Ac4 e6 7.Ab3 Ac5 8.Cxc6 bxc6 9.e5 Cg4 10.Ce4 Aa6! 11.Cxc5 Da5+ 12.Dd2 Dxc5 13.f4 d6 14.h3 0–0–0! Tomás se decide por el ataque con un sacrificio de pieza. 15.c4. El truco escondido era que si 15.hxg4 hxg4 16.Txh1? Dg1 mate! dxe5 16.De2 exf4! 17.hxg4 hxg4 18.Tf1 g5 19.Ad2 Th2 20.0–0–0 f3 21.Df2 Td4 22.Rb1Txg2 23.De3 Te2 24.Dc3 De5 25.Db4 Dd6 26.Da5 Tdxd2 27.Dxa6+ Rb8 28.Da5 Txb2+ 29.Ra1 Tbd2 30.Rb1 Dd3+ 31.Rc1 Tc2+ 32.Rb1 Tb2+ 33.Ra1 Tb1+! 34.Txb1 Dd4+ (0–1)