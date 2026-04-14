Ajedrez: Javokhir Sindarov ganó el Torneo Candidatos y reta a Dommaraju Guskeh por el título mundial

El uzbeko Javokhir Sindarov ganó el Torneo de Candidatos que se desarrolla en Chipre, una ronda antes de finalizar el evento. Y eso lo convirtió en el retador del campeón mundial, el indio Dommaraju Gukesh.

Fue una exhibición de energía y talento lo que hizo este ajedrecista de 20 años en la magna justa. Ya venía jugando muy fuerte antes de este torneo, pero, por su inexperiencia, uno tendía a pensar que todavía no estaba maduro como para dar el paso crítico que implica el Candidatos. Es un preconcepto que habrá que revisar.

“¡Gané el Canditatos!"

I won candidates ! https://t.co/i1ymZEubWF — Javokhir Sindarov (@GMJSindarov) April 14, 2026

La anterior serie fue ganada por Gukesh, que entonces tenía 17 años. La edad del rendimiento óptimo está bajando en el ajedrez. Vemos hoy una camada de adolescentes, entre los que está Faustino Oro, que se encarama en el primer nivel mundial, algunos de cuyos integrantes lo hacen mucho antes de adquirir la mayoría de edad. Ya están lejos los tiempos en que un jugador de 50 años, como Mikhail Botvinnik, era un campeón mundial solvente.

Fabiano Caruana es el tercero del ranking mundial y no logró doblegar a Sindarov, que obtuvo con las pirezas negras ante el estadounidense unas tablas más valiosas que los triunfos que consiguió. Niki Riga - FIDE

En este clásico certamen de todos enfrentados entre sí a dos vueltas, Sindarov cimentó su triunfo en una formidable primera manga en la que logró 6 puntos sobre 7 posibles. Después se dedicó a administrar su ventaja, con una sobriedad y un autocontrol que lo hacían parecer un veterano vuelto de la guerra. Tuvo dos partidas clave en que debió defenderse que, de algún modo, resultaron un examen de probidad. Las dos veces, con las piezas negras: primero, contra el estadounidense Fabiano Caruana, y luego, frente al neerlandés Anish Giri, los dos rivales, que, aunque a distancia considerable, más de cerca lo perseguían en la tabla de posiciones.

El desenlace en las tablas frente a Anish Giri

Giri is only the 2nd player to hold Sindarov to a draw, but Javokhir has still scored a historic 6/7 in the 1st half of the #FIDECandidates! https://t.co/maMAkZflqm pic.twitter.com/CdI0zOMvqH — chess24 (@chess24com) April 5, 2026

Las dos partidas, además, tuvieron un parecido formal. Los maestros treintañeros, Caruana y Giri, eligieron un desarrollo posicional clásico, tratando de imponer mínimas y sutiles ventajas. Las dos veces, Sindarov aceptó el reto de defender en esos delicados finales mediante una ecléctica estrategia de movidas activas y pasivas combinadas. Algo que un experto intuye peligroso contra esos adversarios y en esa situación. Nada: a Sindarov no se le movió el flequillo. Las dos veces salió airoso, consiguiendo sendas tablas. Para mi punto de vista, esos dos empates valen tanto como o más que la carrada de puntos de la primera vuelta. Y los dos de ventaja que lleva antes de la jornada final son una muestra palpable de su superioridad.

En Chipre Sindarov se manejó bien las piezs negras, a las que condujo en empates contra los dos principales oponentes; a los 20 años irá por la corona absoluta del ajedrez. Niki Riga - FIDE

Ahora tiene por delante el match por el campeonato mundial ante Gukesh. Se puede trazar un paralelismo entre ambos jugadores. Sindarov tiene 20 años y Gukesh es aun más joven: cumplirá esa edad dentro de un mes. Los dos fueron niños prodigio. El ascenso de Sindarov fue meteórico: hasta hace un año era un fuerte gran maestro entre otros y ahora viene lanzado como un meteoro. La suba de Gukesh fue incluso más vertiginosa, si cabe: a los 16 ya era figura, a los 17 ganó el Candidatos, y a los 18 se consagró campeón del mundo.

La última movida contra Hikaru Nakamura

🇺🇿 Javokhir Sindarov beats world #2 🇺🇸 Hikaru Nakamura in Round 5 of the FIDE Candidates 2026 to maintain at least a full point lead!#FIDECandidates #FIDE #Chess #Cyprus pic.twitter.com/qtOUZmMrPq — International Chess Federation (@FIDE_chess) April 3, 2026

El paralelismo es tal que esas líneas no son convergentes. Gukesh, desde que logró el título de campeón del mundo, entró en una suerte de caída libre, que se prolongó en el reciente magistral de Menorca, donde perdió cuatro partidas y empató el cuarto puesto entre seis jugadores. ¿Qué pasará con el indio? ¿Por qué este desempeño tan errático luego de volverse monarca? ¿Tal vez las mieles del triunfo le llegaron demasiado pronto, sin un debido proceso de maduración? ¿Le pasará lo mismo a Sindarov?

El futuro match entre ambos, que aún no tiene fecha, responderá muchas preguntas.