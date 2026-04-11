Faustino Oro volvió a ganar en el Open de Menorca, pero la norma de gran maestro lo elude por un infortunio

Faustino Oro está jugando el Open de Menorca, en las Islas Baleares, y su objetivo principal, el de conseguir la tercera y definitiva norma de gran maestro (GM), otra vez tendrá que esperar. Y eso, a pesar de que este viernes sumó otra victoria, sobre el estadounidense Kyron Griffith.

Pese a la muy buena actuación que está teniendo el ajedrecista argentino, con 5 puntos sobre 6 posibles, producto de cuatro triunfos y dos empates, no podrá alcanzar en este certamen español la bendita norma. Se debe a que un requisito indispensable para lograrla es enfrentarse con al menos tres grandes maestros y, como todavía no lo hizo con ninguno, el campeonato es de nueve rondas y en el pareo de la séptima fecha le tocó un maestro internacional, el kazajo Zhandos Agmanov, Faustino ya no puede cumplir con esa condición ineludible. Le quedan tres partidas en el certamen y, a lo sumo, podrá cruzarse con dos grandes maestros.

Esto de que influya el azar en el armado del fixture es característico de los torneos abiertos. Cruzarse con grandes maestros no depende del argentino, sino del sorteo de cada ronda. Puede ocurrir que, en un torneo multitudinario como el que está en curso, un jugador logre una formidable puntuación, e incluso que lo gane, pero no alcance a obtener la norma porque le falte un gran maestro entre sus rivales. Así vemos lo difícil que es ponerle el cascabel al gato.

Oro durante su último juego en el Open de Menorca, contra el estadounidense Kyron Griffith; el chico argentino ganó cuatro partidas y empató dos en España. Captura de Video

De todas maneras, algo en el fondo más importante que el albur de “la norma sí” o “la norma no” es la calidad del juego de Faustino Oro. En ese sentido, a juzgar por sus partidas, está rindiendo muy bien, muy solvente, llevando la iniciativa y el control, sin pasar apuros hasta el momento. Como dijimos otras veces, el título de gran maestro llegará para el chico que hoy tiene 12 años y no hay que hacer un drama si se demora un poco.

Faustino necesita lograr en un torneo abierto la norma que le falta. Hay quienes sostienen que estos certámenes no son una competencia útil porque el nivel de los jugadores suele ser muy desparejo. No soy de esa opinión. Los abiertos enseñan a ganar partidas. Si un jugador pretende alcanzar un lugar entre los primeros, debe ser efectivo a la hora de ganar. Insistente en las pequeñas ventajas, correoso para evitar las tablas. Oro está haciendo un buen aprendizaje en ese sentido.

Una curiosidad, o no tanto, a tono con la precocidad de los ajedrecistas de los tiempos modernos es que el argentino jugó con dos adversarios de menor edad que él. En la cuarta ronda superó con facilidad al niño de 12 años Supratit Banerjee, que, aunque de origen indio, representa a Inglaterra. Y en la partida siguiente empató con el indio de 10 años Kapil Aarit, que es un probable rival de Faustino en el futuro. Estos datos brindan dos indicios: los jugadores son cada vez mejores a menor edad e India es el país más fuerte del mundo en materia de ajedrez en el presente.

Faustino viene participando en certámenes abiertos para alcanzar la tercera norma de gran maestro, a los 12 años. Michał Walusza

El Open forma parte de un festival organizado en Menorca. También se desarrolla un torneo cerrado de grandes maestros con la participación del campeón mundial Dommaraju Gukesh, que viene teniendo otro desafortunado desempeño en una larga serie que parece no terminar. Hay que connotar que las Islas Baleares tienen una gran tradición ajedrecística.

Mallorca ha sido sede de torneos muy importantes en la historia. Allí tuvieron lugar interzonales como aquel famoso de 1970 ganado brillantemente por Bobby Fischer; también la Olimpíada de 2004, y muchos magistrales de élite. El gran maestro internacional argentino Oscar Panno conquistó dos veces el magistral, en los años 1971 y 1972. Y, asimismo, también Menorca fue escenario de importantes eventos. Un dato de color: la salsa conocida como “mayonesa” (en realidad, “mahonesa”) fue inventada por un fontanero de la ciudad de Mahon, la capital de Menorca.

Otro argentino, el gran maestro residente en Barcelona Tomás Sosa, de 27 años, está jugando el mismo torneo que Oro y cumple un buen desempeño hasta el momento, con 4,5 puntos sobre 6. El torneo sigue, y tanto Faustino como Tomás tienen chances de lograr un gran resultado final, más allá de que el niño no pueda convertirse en GM este fin de semana. El azar le cerró la puerta sin darle la chance.