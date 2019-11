Ajedrez: el genio dentro de la botella se llama Alireza Firouzja

Alireza Firouja, la esperanza del ajedrez iraní Crédito: www.chess.com

En el ajedrez de categorías juveniles se observa el notable crecimiento de Irán, que apunta a potencia ajedrecística en el futuro. En tiempos recientes Irán no se destacaba en el ámbito del ajedrez, e incluso el Ayatollah Jomeini lo prohibió, en una extraña decisión, durante algunos años en la década del ochenta.

Sin embargo no hay que olvidar que Irán es Persia, país de antiquísima cultura y una de las cunas del ajedrez. Esa pasión latente en el acervo iraní ha surgido con fuerza en una pléyade de jóvenes ajedrecistas entre los que destaca un nombre propio: Alireza Firouzja. Tiene sólo 16 años y ya ha sobrepasado los 2700 puntos del ranking internacional. Para que el lector se forme una idea, ningún jugador argentino lo ha conseguido hasta ahora.

Su proyección permite considerarlo como aspirante a campeón del mundo en el futuro. Tiene un estilo de juego muy agresivo; acaba de jugar un match con el mejor jugador latinoamericano del momento, el peruano Jorge Cori, al que venció por 4 ½ a 1 ½ y donde quedó patente su salvaje estilo de ataque.

Blancas: Cori, Jorge

Negras: Firouzja, Alireza

Torneo: Hoogeveen 2019

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cf3 Ag7 4.g3 d5 5.cxd5 Cxd5 6.Ag2 Cb6 7.0-0 Cc6 8.e3 0-0 9.Cc3 Te8 10.Ch4 e5 11.d5 Cb4 12.e4 c6 13.Db3 Cd3 14.Ae3 Cf4! 15.Af3 cxd5! 16.exd5 g5 17.gxf4 exf4 18.Axb6 axb6 19.Tfe1! Ae5! (Estilo Alireza: a él no le importa recuperar la pieza, él sólo quiere atacar.) 20.Cg2 g4 21.Txe5 Txe5 22.Ae4 f3 23.Ce3? (Cori había reaccionado bien al empuje del iraní, pero ahora se equivoca bajo la presión. Había que jugar 23.Cf4 Df6 24.Db4! especulando con que no se puede tomar el caballo por el jaque en h7. Ahora sigue un ataque demoledor) 23...Th5 24.Dc4 Dh4 25.Dc7 g3! (No se puede tomar el peón por pérdida de la dama o mate.) 26.Cf1 gxf2+ 27.Rh1 Tg5 28.Cg3 Ah3 29.Axf3 Te8! (Todas las piezas al ataque.) 30.Cce4 Txe4! (0-1) Brutal. Si 31.Axe4 Dxe4+! seguido de mate, y si 31 Cxe4 Tg1+! 32.Txg1 fxg1=D+ seguido de De1 mate.