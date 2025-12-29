Mundial de ajedrez Blitz: una gran jornada de Faustino Oro y Candela Francisco en el Top 10

Faustino Oro y Candela Francisco Guecamburu, los representantes argentinos, tuvieron una gran primera jornada en el Campeonato Mundial de Blitz, que se realiza en Doha con la participación de las máximas figuras del ajedrez internacional.

El chico argentino, de 12 años, comenzó su participación con una excelente victoria sobre el estadounidense Levon Aronian, 7° del ranking mundial en Blitz, en 63 jugadas. Luego, en una jornada de 13 partidas, consiguió victorias sobre Leinier Domínguez (Estados Unidos), Daniel Dardha (Bélgica), Eduardo Iturrizaga (España), Salem Saleh (Emiratos Árabes Unidos) y Jaime Santos (España), mientras que igualó con el ucranio Vasyl Ivanchuk y con el islandés Vignir Vatnar Stefansson.

Por último, perdió con Jules Moussard (Francia), Fabiano Caruana (Estados Unidos), Pranav Venkatesh (India), Rudik Makarian (Georgia) y Sam Sevian (Estados Unidos). Pero lo destacado aquí es que Oro se enfrentó a 13 grandes maestros; esto es, 13 rivales de una categoría que está por encima de la del chico surgido en San Cristóbal. Su performance le permitió sumar 29 puntos para su ranking en Blitz; actualmente Faustino tiene 2503 unidades.

12-year-old Faustino Oro 🇦🇷 defeats World No. 20 Levon Aronian 🇺🇸 in Round 1 of the FIDE World Blitz Championships 2025!#RapidBlitz #Doha pic.twitter.com/ixsaZABrNO — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 29, 2025

Luego del primer día de acción, el Mundial es liderado por Arjun Erigaisi (India), Maxime Vachier-Lagrave (Francia) y Caruana, todos con 10 puntos. Oro quedó en el puesto 88° entre más de 250 competidores, con 7 puntos en su haber, pero claramente por encima de su posición como preclasificado (132°).

Lo llamativo es la ubicación del noruego Magnus Carlsen, el gran especialista de esta categoría, que se ubica 11°, con 9 puntos. Carlsen, que viene de ganar el Mundial de Rápidas, tuvo una extemporánea reacción en su partida contra Arjun Erigaisi, cuando se le resbaló la reina de su mano, la pieza cayó al piso y el noruego perdió por tiempo, por lo que dio un puñetazo a la mesa de juego.

Arjun Erigaisi wins and Magnus Carlsen slams the table 💥!https://t.co/9kA44nR1gV pic.twitter.com/fPeZmggftd — chess24 (@chess24com) December 29, 2025

En el certamen de mujeres, Candela Francisco Guecamburu hizo historia para el ajedrez femenino argentino al ubicarse entre las diez mejores del mundo tras la primera jornada.

Con apenas 19 años, la jugadora de Pilar sumó 7 puntos, producto de siete victorias en diez partidas, y se colocó en la 10ª posición del torneo que reúne a 140 jugadoras de elite. Uno de los puntos más altos fue su triunfo en la novena ronda ante Lei Tingjie, actual N°3 del ranking mundial de Blitz.

¡𝐈𝐧𝐜𝐫𝐞𝐢́𝐛𝐥𝐞 𝐃𝐢́𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚! 👏



Candela Guecamburu hace el mejor inicio de torneo de su vida, con 7/10 y a solo 1 punto del podium mundial. 🐐 pic.twitter.com/RHElXEruDG — Chess.com en Español (@chesscom_es) December 29, 2025

La actuación de Candela le permitió además ubicarse en el segundo puesto por rendimiento, con una performance Elo de 2551, y le significó una ganancia de 37 puntos en el ranking Blitz. Preclasificada 37ª, superó ampliamente las expectativas y logró vencer a tres jugadoras con mayor Elo y experiencia internacional.

Candela Francisco Lennart Ootes - FIDE

A lo largo del día Candela derrotó a la gran maestra china Xueyi Li, a la georgiana Anastasia Kirtadze, la polaca Liwia Jarocka, la gran maestra rusa Yana Zhapova, la rusa Leya Garifullina, la armenia Elina Danielian y la mencionada Lei Tingjie, mientras que sus únicas caídas fueron frente a la neerlandesa Eline Roebers, la uzbeca Umida Omonova y la rusa Kateryna Lagno. Estos resultados consolidaron una de las mejores actuaciones argentinas en la historia reciente de los Mundiales femeninos.

Eline Roebers, con 8,5 sobre 10 quedó en lo más alto del certamen femenino. La competencia se reanudará el martes con las últimas cinco rondas, con un ritmo de 3 minutos más 2 segundos de incremento por jugada. Las cuatro mejores acceden a las semifinales y a la final, en un evento de dos días que reúne a 140 jugadoras en la femenina, que luchan por un fondo de premios cercano a los 155 mil euros. En el Open masculino, previsto a 19 ruedas, se disputarán las últimas seis rondas, con un premio de 350.000 euros, de los cuales 70.000 serán para el campeón.