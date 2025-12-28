Faustino Oro y Candela Francisco brillaron en el Mundial de Ajedrez de partidas rápidas

Faustino Oro y Candela Francisco tuvieron una actuación destacada en el Mundial de Ajedrez de partidas rápidas de la FIDE, que se realizó en Doha, Qatar. En el Open Absoluto, Faustino tuvo un gran desempeño y terminó el torneo con un score positivo. Sobre 13 partidas disputadas, ganó 4, perdió 3 y empató 6.

Faustino estaba preclasificado en el puesto 134° y finalizó en el 77°, con 7 puntos. Para dar una dimensión del torneo digamos que la grilla estaba compuesta de 250 jugadores preclasificados según su ranking.

En la competencia estaban varios de los mejores ajedrecistas del mundo, encabezados por Magnus Carlsen. Faustino, que como dijimos estaba preclasificado 134, fue el único argentino participante del Open Absoluto. Tuvo oportunidad de enfrentarse a varios de los mejores jugadores del mundo.

Jugó con 5 jugadores de elite: empató con Shakhriyar Mamedyarov, Lenier Dominguez y Vincent Keymer, y perdió con Levon Aronian y Wesley So. Entre sus partidas ganadas, se cuenta un excelente triunfo, en la penúltima ronda, ante el fuerte Gran Maestro indio Pendyala Harikrishna, donde Faustino jugó en forma impecable de principio a fin.

Faustino Oro en acción, en su partida contra Shakhriyar Mamedyarov Lennart Ootes - FIDE

Y podría haber culminado el torneo todavía en una mejor posición, dado que en la última partida que perdió ante el húngaro Adám Kozak, esta derrota se debió a que Faustino, teniendo el empate asegurado mediante un jaque perpetuo, arriesgó en busca del triunfo con pocos segundos en el reloj, y la suerte le fue adversa. Con todo, para un niño de 12 años en un escenario mundial, con el plantel adulto de los mejores ajedrecistas del mundo, se trata de una actuación notable.

Hay, por otro lado, un número que exhibe su gran mejoría: Faustino mejoró 23,5 puntos su ranking en la especialidad rápida, por lo que avanza de los 2489 puntos Elo a 2512. Se trata de un récord nuevo para su aún incipiente carrera: Oro es el jugador que con menor edad superó los 2500 puntos de Elo en las tres categorías: clásica (2503), rápida (2512) y Blitz (2503).

También fue loable la actuación de Candela Francisco Guecamburu en el apartado femenino. Estaba preclasificada en el puesto 86° y quedó en el 41°, con 6,5 unidades, producto de seis triunfos, cuatro derrotas y un empate. Combativa Candela. La joven jugadora argentina, además de ajedrecista, es estudiante de derecho.

El torneo absoluto fue ganado, ¡cuándo no!, por Magnus Carlsen, con 10,5 puntos en 13 jornadas. Esta vez, pareció que iba a tener mayores problemas que en años anteriores, porque en una de las partidas del segundo día de competencia perdió con el ruso Vladislav Artemiev, pero, como suele hacer en los tramos finales de las justas, Carlsen salió a dar machete como si fuera un guardia de jenízaros, no dejó títere con cabeza, y ganó el certamen con un punto de ventaja sobre el mismo Artemiev y Hans Nieman, quien por su parte, con esta actuación lava un poco su imagen después de las acusaciones de tramposo que ha recibido en el pasado. En mujeres, se impuso la rusa Aleksandra Goryachkina, con 8,5 puntos.

Entre lunes y martes se disputa el Mundial de Ajedrez Blitz en dos categorías: absoluta y femenina. Nuevamente estarán Faustino Oro y Candela Francisco representando a la celeste y blanca, en brega con los y las mejores ajedrecistas del mundo. Para esta contienda, esperamos una mejor actuación (aún) de nuestros créditos argentinos, que mientras menos tiempo tienen para pensar, mejor juegan.

