Campeonato Argentino de Ajedrez: Faustino Oro hizo tablas con uno de los maestros que lo entrenaron
En el inicio del certamen, el chico de 12 años jugó con blancas con Mario Villanueva
- 3 minutos de lectura'
La primera ronda de la centésima edición del Campeonato Argentino de Ajedrez deparó algunas sorpresas; no por los resultados, sino por la forma en que se dieron algunos de éstos. El torneo no tiene días libres, lo que implica un tour de force para cada uno de los participantes. Las partidas fueron muy cambiantes, y en algunos casos, con profusión de errores.
Faustino Oro pudo sostener un angustioso empate en el debut. Condujo las piezas blancas ante el maestro internacional Mario Villanueva, quien lo conoce porque fue uno de sus entrenadores. Con astucia, Villanueva desempolvó la vieja defensa Tarrasch, así llamada en honor al gran jugador y teórico alemán de principios del siglo XX: jugó en forma original la apertura, dejándose doblar los peones del enroque, pero logrando en compensación una peligrosa mayoría de peones en el flanco dama.
Esto, probablemente, sorprendió a Faustino, y cuando su posición se tornaba más que preocupante, Villanueva no encontró el mejor camino, bajó un cambio, y la partida derivó en tablas.
Aquí está la partida:
Oro, Faustino - Villanueva, Mario
1.d4 d5, 2.c4 e6, 3.Cc3 c5, 4.cxd5 exd5, 5.Cf3 Cf6, 6.Ag5 Ae6, 7.e3 c4, 8.Ae2 Ab4, 9.0–0 0–0, 10.Ce5 Da5, 11.Axf6 gxf6, 12.Cg4 Cd7, 13.Dc2 Rg7, 14.f3 f5, 15.Cf2 Cf6, 16.Dc1 Rh8, 17.a3 Ae7, 18.Ad1 Tg8, 19.Ch3 Ch5, 20.Rh1 Dc7, 21.Ce2 Ad6, 22.Chf4 Cxf4, 23.Cxf4 b5, 24.Dd2 a5, 25.a4 b4, 26.Tc1 Axf4, 27.exf4 Tae8, 28.g3 Ad7, 29.b3 c3, 30.Df2 Te7, 31.Ac2 Tge8, 32.Tfe1 Dd6, 33.Rg2 Rg7, 34.Ad3 Txe1, 35.Txe1 Txe1, 36.Dxe1 De6, 37.Dxe6 fxe6, 38.Ac2 Ae8, 39.Rf2 Rf6, 40.Re3 Re7 ½–½
Sobre los demás duelos diremos que la primera partida en terminar fue la derrota de Leonardo Tristán, con blancas, frente a Federico Pérez Ponsa. En una posición igualada, Tristán cometió un grave error, y ante la pérdida inevitable de una pieza, optó por abandonar.
Luego, Cristian Dolezal mostró su reconocida enjundia y se anotó el punto ante Pablo Barrionuevo. El doctor Diego Valerga estaba haciendo una fina tarea posicional ante Julián Vilca y parecía que se iba a imponer, pero en el apuro de tiempo, un par de imprecisiones diluyeron su ventaja y la partida terminó en tablas.
Otra partida cambiante fue la que David Gómez le ganó a Candela Francisco. Gómez salió de la apertura con clara ventaja, pero Candela se defendió con uñas y dientes hasta llegar a un final de torres que debía ser tablas. Sin embargo, un error postrero de la joven la condenó, como muchas veces pasa en el ajedrez.
El duelo más prometedor de la jornada fue el combate entre Diego Flores y Pablo Acosta. No defraudó. Fue la última partida en terminar y tuvo diversos momentos de interés. Flores jugó a ganar, como hace siempre, y mantuvo a Acosta bajo presión. Se sucedieron errores de ambos bandos hasta finalizar en tablas, lo que puede considerarse afortunado para el salteño.
Este miércoles se desarrolla la segunda ronda con este fixture: Pérez Ponsa vs. Acosta, Villanueva vs. Flores, Valerga vs. Oro, Dolezal vs. Vilca, Francisco vs. Barrionuevo y Tristán vs. Gómez. Partidas para todos los gustos.
