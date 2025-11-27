Campeonato Argentino de Ajedrez: llegó el primer gran impacto de Faustino Oro

Una jornada pletórica de lucha fue la segunda ronda del Campeonato Argentino de Ajedrez. En todas las partidas hubo acción, juego posicional en algunas, tiroteo táctico en otras, y la siempre decisiva intervención del error, ese gran protagonista de esta disciplina. Y lo más importante es que Faustino Oro apareció en todo su esplendor. Después de un comienzo algo anodino en la primera fecha, Faustino jugó el martes un gran ajedrez, superando en el juego posicional al doctor Diego Valerga, un experto en ese tipo de desarrollo.

Fue una Nimzoindia, nombre de apertura debido al gran jugador, teórico, e innovador del ajedrez, el danés Aarón Nimzovich (1886-1935). Faustino optó por una variante sólida, logrando emparejar el juego saliendo de la apertura, e incluso, con su excelente jugada 20…b5!, obtuvo un peón pasado alejado, y con ello pasó a mandar en la partida. Valerga reaccionó en el centro, y consiguió llegar a un final casi igualado, pero allí la técnica de Faustino fue impecable, extrajo agua de las rocas, y pasó a un final de torres, uno de los apartados técnicos más difíciles del ajedrez, que ganó con clase magistral.

Diego Valerga no pudo con Oro en la segunda jornada del Argentino Alessia Maccione

Valerga, Diego - Oro, Faustino

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 0–0 5.Ad3 d5 6.Cf3 b6 7.a3 Axc3+ 8.bxc3 Aa6 9.cxd5 exd5 10.Axa6 Cxa6 11.Dd3 Dc8 12.0–0 c5 13.a4 Te8 14.Aa3 c4 15.Dc2 Ce4 16.Ce5 f6 17.f3 Cg5 18.Cg4 Dd7 19.Tae1 Cc7 20.Cf2 b5! 21.axb5 Cxb5 22.Ac1 a5 23.e4 Ce6 24.Ad2 a4 25.Da2 Cec7 26.Cd1 Dc6 27.exd5 Cxd5 28.Txe8+ Txe8 29.Dxa4 Cxd4 30.Dxc6 Cxc6 31.Te1 Tb8! Faustino no quiere tablas. 32.Ce3 Cxe3 33.Axe3 Rf7 34.Ad4? Valerga sacrifica un peón creyendo que podrá sostener el final de torres, pero lo cierto es que es muy difícil de defender.

Cxd4 35.cxd4 Td8 36.Ta1 Txd4 37.Ta7+ Re6! Otra gran jugada de Faustino: sacrifica el peón g, para potenciar su peón pasado. Valerga resistió todo lo que pudo, pero la técnica del pibe fue superior. 38.Txg7 Rd6 39.Tg8 Rd7 40.Tg7+ Rc6 41.Tg8 Rb5 42.Rf2 c3 43.Re3 Tc4 44.Tb8+ Ra4 45.Ta8+ Rb3 46.Tb8+ Tb4 47.Tc8 Rb2 48.Rd3 Tb6 49.g4 Td6+ 50.Re2 Td2+ 51.Re3 Txh2 52.Tb8+ Rc1 53.Tb6 c2 54.Txf6 Rd1 55.Td6+ Re1 56.Tc6 Te2+ 57.Rf4 Rd1 58.Rg5 c1=D+ 59.Txc1+ Rxc1 60.Rh6 Th2+ 61.Rg7 Rd2 62.f4 Re3 63.f5 Rf4 64.f6 Rxg4 65.f7 Tf2 0–1

Ganaron Acosta, Vilca, Tristán y Candela

Otro resultado importante fue el triunfo, con piezas negras, de Pablo Acosta, “el gran maestro federal”, sobre Federico Pérez Ponsa. En un final parejo, con torre y pieza menor por bando, Federico cometió un grave error, y “colgó” su pieza, haciendo inútil toda resistencia posterior. Otro duelo de favoritos fue el que enfrentó a Mario Villanueva, de blancas, con Diego Flores. Con sus recursos tácticos habituales, Flores logró neutralizar la iniciativa de apertura de Villanueva, y la posición derivó en un final tablas.

Pablo Acosta, uno de los punteros en el arranque del Campeonato Fabián Marelli

En las demás partidas, Candela Francisco, la única dama participante, se recuperó de su derrota con un buen trabajo posicional a costa de Pablo Barrionuevo. Otra partida que se definió con un grueso error estuvo a cargo de Cristian Dolezal, que, en una posición compleja frente a Julián Vilca, omitió un simple jaque mate en dos jugadas. Una partida caótica, fue la que Leonardo Tristán le ganó a David Gómez. Primero quedó mejor Tristán en la apertura, luego la partida fue tomando un camino bizarro, hasta que Gómez obtuvo una posición ganadora, que sin embargo arruinó en el apuro de tiempo.

Pasadas dos rondas, Faustino Oro, con un triunfo y un empate, ya va primero, acompañado de los dos salteños, Acosta y Vilca. Muy bien la provincia de Salta. Para conquistar la norma de gran maestro, Faustino debe hacer 8 ½ sobre 11 posibles. Es difícil, una tarea formidable, pero empezó bien. Este jueves, en el siguiente capítulo, va de blancas con Cristian Dolezal.

Diego Flores hizo tablas con Mario Villanueva en la segunda jornada Fabián Marelli

Las posiciones: