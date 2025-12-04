Campeonato Argentino: Diego Flores está a un paso de un récord de Najdorf y Faustino Oro posterga la segunda norma de gran maestro

Con su empate de este miércoles, ante Federico Pérez Ponsa, Faustino Oro resignó su chance de alcanzar su segunda norma de gran maestro en este torneo. Aunque para cualquier observador casual Faustino ya juegue con un nivel de gran maestro, lo cierto es que aún debe cumplimentar con dos normas más, junto a la primera que ya tiene, para conseguir el ansiado título.

La norma de gran maestro implica un desempeño sobresaliente en un torneo oficial de la FIDE. En el caso de este Campeonato Argentino, esa norma estaba estipulada en obtener 8 ½ sobre 11 posibles. O sea, un plus seis, algo bastante difícil para cualquier jugador, por muy experto que sea. Faustino tuvo una largada muy promisoria, lo que hizo pensar que podría lograrlo, pero el inesperado contraste con Julián Villca lo dejó con la misión casi imposible de ganar las tres últimas partidas, siendo que, en ellas, debía enfrentar a tres grandes maestros.

Faustino Oro, con doce años cumplidos el 14 de octubre, persigue el objetivo de ser el gran maestro más joven de la historia del ajedrez. Para ello deberá conseguir las dos normas que le faltan, en un plazo no mayor a tres meses y una semana. Está al alcance de su talento, pero el margen de tiempo se acorta. En su partida de hoy se llegó a una posición muy equilibrada en la apertura, y ambos rivales repitieron jugadas, lo que desembocó en unas inevitables tablas.

Faustino Oro, a los 12 años, persigue el objetivo de ser el gran maestro más joven de la historia Santiago Filipuzzi

Por su parte, Diego Flores aprovechó el pacifismo de sus escoltas, y, respondiendo a su favoritismo, obtuvo un gran triunfo sobre Julián Villca, que lo deja al borde de ganar su octavo campeonato nacional, y pasar a la historia grande del ajedrez argentino. Hasta ahora, el único jugador que ganó ocho argentinos fue Miguel Najdorf, leyenda del ajedrez mundial. Hay que decir que Flores siempre juega los tramos críticos de los torneos con gran determinación. Ha ganado cientos de torneos, entre pensados y rápidos, con esa actitud.

Pero no lo tiene cerrado. Faltando dos rondas para terminar el evento, Flores les lleva un punto de ventaja a sus inmediatos perseguidores, Faustino Oro, y Federico Pérez Ponsa. Paradójicamente, deberá jugar con ellos en las rondas finales, empezando mañana con negras ante Faustino, en lo que se evidencia como la partida decisiva del torneo. Faustino tendrá que jugar a ganar, pero la experiencia de batalla de Flores y el punto de ventaja le dan tranquilidad y margen de acción a este último.

La concentración de Diego Flores durante la partida Fabián Marelli

De las demás partidas de la novena ronda, Leonardo Tristán se puede dar por satisfecho con sus tablas ante Diego Valerga, ya que, si bien el resultado lo aleja de la punta del torneo, la partida se presentó desfavorable para él desde el principio. Pablo Acosta enderezó un poco su rumbo en el certamen, que lo tenía como uno de los favoritos en la previa, al vencer a Pablo Barrionuevo. El ajedrez es cruel: un solo grave error de Mario Villanueva le hizo perder su condición de invicto, y le arruinó el buen torneo que estaba haciendo. David Gómez, agradecido. La partida entre Cristian Dolezal y Candela Francisco finalizó en tablas, y fue la última en terminar. Candela consiguió una pequeña supremacía, pugnó por ganar, pero no encontró el camino para hacerlo.

Así están las posiciones, a falta de dos rondas: